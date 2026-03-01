الفايكنج “يفكرون” في معركة كيلر موراي وجينو سميث مع جي جي مكارثي

ترك الموسم الحقيقي الأول لـ JJ McCarthy تحت المركز عدة أسئلة دون إجابة.

بعد أن غاب عن موسمه الأول بالكامل بسبب إصابة في الركبة، عانى الاختيار العام العاشر لعام 2024 بشكل كبير في حملة طالبة أخرى مبتلاة بالإصابات – مما ترك الفايكنج غير راغبين في التخلي عنه، لكنهم مترددون أيضًا في منحه الحرية.

لتصحيح وضع الوسط المتقلب بشكل متزايد، “تفكر” مينيسوتا في ملاحقة المحاربين القدامى كيلر موراي أو جينو سميث – الذين من المتوقع على نطاق واسع أن يتم إطلاق سراحهم من فرقهم – وفقًا لدان جرازيانو وجيريمي فاولر من ESPN.

في حين أن موراي وسميث يعتبران من أفضل خيارات مينيسوتا، كما أوضح فاولر، فقد أدرج ثنائي ESPN أيضًا جو فلاكو، وفايكنج كيرك كوزينز السابق، وتوا تاجوفيلوا، وحتى آرون رودجرز كخيارات مؤقتة محتملة.

يمكن أيضًا أن تكون النسخ الاحتياطية المتوفرة غير المثبتة – مثل Tanner McKee أو Davis Mills أو Anthony Richardson Jr. – ضمن المزيج كوسيلة لتعزيز العمق، على الرغم من أنها لن تساعد على الأرجح في تطوير مكارثي أو إبقاء الفريق واقفا على قدميه في هذه الأثناء.

وأكمل مكارثي (23 عاما) 57.6 بالمئة من تمريراته لمسافة 1632 ياردة و11 هبوطا و12 اعتراضا في 10 مباريات.

لا يعتبر موراي ولا سميث وكلاء أحرار، على الرغم من أن فاولر قال إن “التوقعات على مستوى الدوري” هي أنهما سيصبحان قريبًا وكلاء أحرار، مضيفًا أن مينيسوتا هي “وجهة جذابة” للعديد من لاعبي الوسط.

موراي، البالغ من العمر 28 عامًا، الاختيار الأول السابق الذي فاز بجائزة أفضل لاعب جديد في الهجوم لعام 2019 مع الكاردينالز، تم وضعه على مقاعد البدلاء لصالح جاكوبي بريسيت في أوائل نوفمبر.

في هذه الأثناء، يبدو أن سميث البالغ من العمر 35 عامًا في طريقه للخروج من لاس فيغاس بعد حملة NFL الأسوأ 3-14، والتي أدت على ما يبدو إلى إعادة بناء واسعة النطاق حول المدرب الرئيسي المعين حديثًا كلينت كوبياك وأول اختيار شامل لفرناندو ميندوزا.

قاد سميث اتحاد كرة القدم الأميركي مع 17 اعتراضًا الموسم الماضي بعد ثلاث سنوات ناجحة كبداية لفريق سي هوكس ويمكن أن يستفيد من عملية هجومية أكثر كفاءة.