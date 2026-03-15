الفجوة العمرية بين ميلانيا ترامب ودونالد يمكن أن تقلل سنوات من متوسط ​​عمرها المتوقع – وإليك السبب

ما لم يكن هناك تطور كبير في المؤامرة، سيظل دونالد ترامب وعائلته المباشرة آمنين ماليًا. وعدم القلق بشأن المال يمكن أن يساعد في إطالة عمر الشخص، وفقًا لبحث أجراه المجلس الوطني للشيخوخة عام 2025. وفي الواقع، فإن الأفراد الذين هم في قمة سلسلة الثروة لديهم ضعف معدل الوفيات مقارنة بأولئك الذين هم في القاع.
ومع ذلك، فإن الحصول على الأموال ليس هو المحدد الوحيد لمتوسط العمر المتوقع. وهناك عامل محدد آخر قوي ويتعلق بزوجة ترامب، ميلانيا: الفجوة العمرية بينهما.
يمتد الفارق بين دونالد وميلانيا إلى 24 عامًا كاملة، على الرغم من أن مقالة رابطة المتقاعدين الأمريكية تظهر أن العديد من الأزواج البارزين لديهم انقسامات عمرية متشابهة وواسعة. (ملاحظة جانبية: الرجال ليسوا دائمًا أكبر سنًا لأن بعض النساء يفضلن مواعدة الرجال الأصغر سنًا؛ وقد تزوجت رمز الجنس الأسطوري جوان كولينز من شخص أصغر منه بـ 32 عامًا لأكثر من عقدين من الزمن.) لكي نكون منصفين، لا يخجل الأشخاص العاديون من الفجوات العمرية بقدر ما قد تعتقد، حيث وجد استطلاع Ipsos لعام 2022 أن 39٪ من المشاركين اعترفوا بمواعدة شخص أكبر أو أصغر بـ 10 سنوات على الأقل.
بمعنى آخر، ليس من غير المعتاد رؤية فجوات واسعة في عمر الزواج، لكن الأدلة تشير إلى أن هذه الفجوات ليست بالضرورة إيجابية بنفس القدر لكلا الشريكين عندما يتعلق الأمر بمخاطر الوفاة. بل على العكس من ذلك، تميل النساء اللاتي تربطهن علاقة فجوة عمرية كبيرة، مثل ميلانيا، إلى الحصول على نهاية قصيرة لمتوسط العمر المتوقع.
(إليك كيف يمكن لعلاقة الفجوة العمرية بين دونالد ترامب وميلانيا أن تؤثر على متوسط عمره المتوقع).
الفجوات العمرية الصارخة يمكن أن تؤثر سلبا على النساء
ينبع هذا الاستنتاج من دراسة أجريت عام 2010 في مجلة الديموغرافيا والتي بحثت في الفجوات العمرية للشريك المتزوج ومتوسط العمر المتوقع للشريك الفردي. وخلصت الدراسة إلى أنه في علاقة بها فجوة مدتها سبع إلى تسع سنوات (أكبر فجوة في الدراسة)، تحسن متوسط العمر المتوقع للرجل بنسبة 11٪. ومع ذلك، انخفض خطر وفاة المرأة.
وتوقعت الدراسة أن الحياة الاجتماعية للزوجين كانت على الأرجح متورطة في هذه النتيجة، حيث أشار المؤلف سفين دريفال خلال مقابلة، إلى أنه “في المتوسط، يتمتع الرجال باتصالات اجتماعية أقل وأقل جودة من تلك الخاصة بالنساء” (عبر شبكة سي بي إس نيوز). على سبيل المثال، غالبًا ما تعمل النساء كمرتكز اجتماعي في الزواج، حيث يجلبن أصدقاء جدد إلى العلاقة. الرجال أقل ميلاً إلى القيام بالمثل (ظاهرة تسمى “إدارة الرجال”)، لذا فهم يعتمدون على زوجاتهم للمساعدة في إقامة علاقات اجتماعية. وبالتالي، تحصل المرأة على فائدة اجتماعية أقل لأنها لا تحتاج إلى زوجها لقيادة الروابط الاجتماعية.
هذا عادل بما فيه الكفاية، لكن ألا تستمر النساء على الأقل في الحصول على مزايا الدعم الاجتماعي، على الرغم من أنهن يجلبن الناس إلى دائرتهن؟ لسوء الحظ لا، وإليكم السبب: لا يزال هناك من المحرمات الاجتماعية التي يمكن أن تتسبب في بعض الأحيان في استياء الأزواج الآخرين من تكوين صداقات قوية مع الأزواج الذين لديهم فجوات عمرية.
وجدت مقالة نشرت عام 2018 في مجلة علم النفس الحالي أدلة تدعم التحيز ضد الأزواج ذوي الفجوة العمرية مقارنة بالأزواج من نفس العمر. وهذا يعني أنه على الرغم من بذل قصارى جهدهم، فإن النساء في العلاقات ذات الفجوات العمرية الواسعة قد يجدن مجموعات أصدقائهن أقل عاطفية وأكثر إثارة للدهشة.