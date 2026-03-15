الفجوة العمرية بين ميلانيا ترامب ودونالد يمكن أن تقلل سنوات من متوسط ​​عمرها المتوقع – وإليك السبب

ما لم يكن هناك تطور كبير في المؤامرة، سيظل دونالد ترامب وعائلته المباشرة آمنين ماليًا. وعدم القلق بشأن المال يمكن أن يساعد في إطالة عمر الشخص، وفقًا لبحث أجراه المجلس الوطني للشيخوخة عام 2025. وفي الواقع، فإن الأفراد الذين هم في قمة سلسلة الثروة لديهم ضعف معدل الوفيات مقارنة بأولئك الذين هم في القاع.

ومع ذلك، فإن الحصول على الأموال ليس هو المحدد الوحيد لمتوسط ​​العمر المتوقع. وهناك عامل محدد آخر قوي ويتعلق بزوجة ترامب، ميلانيا: الفجوة العمرية بينهما.

يمتد الفارق بين دونالد وميلانيا إلى 24 عامًا كاملة، على الرغم من أن مقالة رابطة المتقاعدين الأمريكية تظهر أن العديد من الأزواج البارزين لديهم انقسامات عمرية متشابهة وواسعة. (ملاحظة جانبية: الرجال ليسوا دائمًا أكبر سنًا لأن بعض النساء يفضلن مواعدة الرجال الأصغر سنًا؛ وقد تزوجت رمز الجنس الأسطوري جوان كولينز من شخص أصغر منه بـ 32 عامًا لأكثر من عقدين من الزمن.) لكي نكون منصفين، لا يخجل الأشخاص العاديون من الفجوات العمرية بقدر ما قد تعتقد، حيث وجد استطلاع Ipsos لعام 2022 أن 39٪ من المشاركين اعترفوا بمواعدة شخص أكبر أو أصغر بـ 10 سنوات على الأقل.

بمعنى آخر، ليس من غير المعتاد رؤية فجوات واسعة في عمر الزواج، لكن الأدلة تشير إلى أن هذه الفجوات ليست بالضرورة إيجابية بنفس القدر لكلا الشريكين عندما يتعلق الأمر بمخاطر الوفاة. بل على العكس من ذلك، تميل النساء اللاتي تربطهن علاقة فجوة عمرية كبيرة، مثل ميلانيا، إلى الحصول على نهاية قصيرة لمتوسط ​​العمر المتوقع.

