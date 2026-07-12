الفرق التي فقدت أعضائها في الحياة العائلية اليومية

قد نفكر في نجومية الروك باعتبارها قمة النجاح الموسيقي، ولكن في بعض الأحيان يكون الفوز للزوج، والأطفال، والعمل اليومي المتوقع. هناك الكثير من الأمثلة على الفرق التي فقدت أعضائها بسبب مهن ناجحة للغاية خارج الموسيقى، بينما ترك نجوم الروك الآخرون فرقهم الناجحة من أجل مشاريع فردية فاشلة. ولا يزال آخرون أنهوا حياتهم المهنية بسبب مشاكل صحية. وفي ظروف أخرى، تكون الأولوية للحياة الأسرية اليومية. أردنا أن نلقي نظرة على بعض الفرق الموسيقية التي استبدل لاعبوها الرئيسيون النيزك بالأشياء العادية.
في بعض الأحيان، حتى أنجح الموسيقيين يجدون أن النجومية غير محققة، وتصبح القاعدة الجماهيرية ضجة بالنسبة للرجل العادي. سواء أكان الأمر يتعلق بالجولات المتواصلة أو افتقاد وسائل الراحة الدافئة للوجود المنزلي، فإنهم يعودون إلى ديارهم والقدرة على التنبؤ بالوظائف اليومية. بدءًا من عودة آلهة الميتال التقدمية إلى الوجود الأرضي أو عازف طبول الروك البديل الذي يحتضن حياة المزرعة، إليك نظرة على نجوم الروك الذين تركوا كل شيء وراءهم.
فيتو براتا – الأسد الأبيض
على الرغم من أن أنجح أغنية منفردة لفرقة White Lion من فرقة الشعر المعدنية في الثمانينيات كانت أغنية “When the Children Cry” التي تعتمد على الغيتار الصوتي، إلا أن ترسانتهم الموسيقية كانت محملة بأكثر من مجرد أغاني شعبية واعية اجتماعيًا وجاهزة للإذاعة. أحدثت البراعة المبهرة لعازف الجيتار الرئيسي فيتو براتا موجات بين هواة الآلات الموسيقية الذين أجروا مقارنات مع إيدي فان هالين لدرجة أن براتا نفسه وجدها مزعجة.
حققت أغنية “Pride” لعام 1987، وهي LP التي تضمنت الأغنية المذكورة أعلاه، نجاحًا هائلاً وأبلغت RIAA عن مبيعات مزدوجة من البلاتين. تبع ذلك جولات لا هوادة فيها وسرعان ما أصدرت الفرقة مواد جديدة للاستفادة من الزخم. فشل الإنتاج اللاحق، “Big Game” عام 1989 و”Manetraction” عام 1991، في الارتقاء إلى مستوى النجاح الاستثنائي الذي حققه “Pride”.
مع تضاؤل الاهتمام العام، اتخذ براتا قرارًا بتكريس نفسه للحياة الأسرية. في عام 2007، قدمت براتا ظهورًا علنيًا نادرًا لإجراء مقابلة مع DJ Eddie Trunk. في سياق المناقشة، أوضح براتا أن رعاية مرض والده الطويل الأمد كانت لها الأسبقية على العمل مع White Lion وأن إصابة في اليد في عام 1997 جعلت من الصعب الاستمرار في العزف على الجيتار. واصل مطرب White Lion مايك ترامب الأداء تحت اسم الفرقة دون مشاركة براتا.
بريان ويلش – كورن
في بعض الأحيان يكون الابتعاد عن النجومية بمثابة شهادة على حب الأب. تصبح هذه الوصية أكثر عمقًا عندما تعني التخلي عن دور أساسي في واحدة من أكبر الفرق الموسيقية على هذا الكوكب. في أواخر التسعينيات، ارتقى كورن إلى مكانة إله الروك بفضل قوة صوته المبتكر الذي دمج عناصر الهيب هوب والهيفي ميتال وأثبت كل ذلك في مكانه مع نغمات الجيتار الثقيلة وكلمات الأغاني التي استكشفت الأعماق المرضية للاضطراب الداخلي. في وسط تلك الدوامة المدوية من الجنون والتنافر كان برايان “هيد” ويلش، الذي كان، إلى جانب جيمس “مانكي” شافير، نصف ثنائي الجيتار الذي أعاد تشكيل كيفية تعامل جيل من عازفي الروك الثقيل مع الآلة.
على الرغم من أن مسيرته المهنية كانت ترتفع إلى أعلى من أي وقت مضى، إلا أن حياة ويلش الخاصة كانت في حالة من الفوضى، وفي عام 2005 أعلن أنه سيترك الفرقة بعد تحوله إلى المسيحية. مذكراته اللاحقة، “أنقذني من نفسي”، توضح بالتفصيل كيف أثرت حياة نجم الروك المليئة بالانحطاط وتعاطي المخدرات ليس فقط على حياته الخاصة، بل أيضًا على حياة ابنته جينيا، التي كان عليها أن تتحمل وطأة انفصاله العاطفي عن علاقتهما. سيجتمع ويلش في النهاية مع كورن ويتحدث بصراحة عن مدى أهمية تعزيز علاقته بابنته لتطوره الشخصي. ذهبت فوائد هذه العلاقة في الاتجاهين حيث أصبحت جينيا ويلش مناصرة للصحة العقلية.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى المساعدة في مشاكل الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لـ SAMHSA على الرقم 1-800-662-HELP (4357).
بيتر غابرييل – سفر التكوين
يمكن أن تكون ولادة طفل اختبارًا واقعيًا حتى لأكثر الفنانين غرابة وغرابة في العالم. قبل أن يصعد عازف الدرامز فيل كولينز إلى الميكروفون ويجعل من Genesis محبوبًا لموسيقى البوب المتطورة في الثمانينيات، كان المنشد الأصلي بيتر غابرييل هو من يتولى القيادة. كان غابرييل دائمًا فنانًا يرتدي أزياءً مبهرجة، وقد أُعطي للظهور على خشبة المسرح في أي واحدة من شخصياته الغريبة العديدة. لقد تم تقديمه لعرض مسرحي آسر ولكنه أيضًا أعطى فنان الأداء الشاعر وسيلة لإضفاء طابع درامي على موسيقى الروك التقدمية الأدبية الكثيفة لألبومات مثل “بيع إنجلترا بالجنيه” و “الحمل يرقد في برودواي”.
تغير كل ذلك عندما رحب غابرييل وزوجته جيل مور بطفلتهما الأولى، آنا ماري، في عام 1974. بالنسبة لغابرييل، كان التحول الفوري في التركيز هو الذي استلزم الابتعاد عن سفر التكوين تماما. تبعتها الابنة الثانية للزوجين، ميلاني، في عام 1976. وانتهت الفجوة الموسيقية مع بداية مسيرة غابرييل الفردية التي حققت نجاحًا كبيرًا في الثمانينيات مثل “Sledgehammer” و”In Your Eyes”. أصبحت كلتا الابنتين جزءًا من مسيرة غابرييل الأدائية، حيث انضمت ابنتها آنا ماري إلى الفرقة كمغنية داعمة وميلاني، وهي الآن مخرجة أفلام، تقوم بإخراج اثنين من أقراص DVD الخاصة بحفلاته الموسيقية. تزوج غابرييل من زوجته الثانية، ميب فلين، في عام 2002. ولهما ولدان، إسحاق ولوك.
رينا ساندز، ليزا مارتنز، مارلين أبوزو – مينستريك
ربما كان هناك نقص في فرق موسيقى الروك والميتال النسائية مقارنة بنظرائهم الذكور في الثمانينيات، ولكن كانت هناك بعض الاستثناءات الملحوظة. كان كل من خريجي فرقة Runaways، جوان جيت وليتا فورد، يتمتعان بمهنة فردية ناجحة بشكل كبير، وحققت Vixen نجاحًا كبيرًا في Billboard مع أغنية “Edge of a Broken Heart”. لكن تلك كانت جميع أعمال الشعر المعدني السائدة. بالنسبة للنساء اللاتي يصنعن الأمواج في الصخور المعدنية تحت الأرض، كان هناك “Meanstreak”.
تلقى “Roadkill”، أول ألبوم LP للفرقة عام 1988، استجابة إيجابية من النقاد بسبب براعته الفنية وأدائه الصوتي القوي (سلعة نادرة في مشهد الثراش) لكنه فشل في جذب الكثير من الاهتمام في وقت إصداره بسبب الترويج المحدود. على الرغم من العمل على مواد جديدة في أوائل التسعينيات، توقفت المجموعة عندما تزوج ثلاثة أعضاء، مارلين أبوزو، ورينا ساندز، وليزا بيس، من أعضاء فرقة الميتال التقدمية العملاقة Dream Theatre.
سيتم توحيد Meanstreak في النهاية في عام 2022 باعتباره العمل الافتتاحي لفرقة Dream Theatre عازف الجيتار John Petrucci المنفردة مع عودة Apuzzo و Sands و Pace. أصدرت الفرقة أغنية “Blood Moon” لعام 2024، والتي أشاد بها النقاد باعتبارها عودة ناجحة إلى الشكل. على الرغم من أنهم لا يحافظون على جدول الأداء الصارم لفرقة بدوام كامل، إلا أن Meanstreak تظل نشطة مع Rena Sands Petrucci، زوجة Dream Theatre الوحيدة التي لا تزال تشارك.