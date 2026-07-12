الفرق التي فقدت أعضائها في الحياة العائلية اليومية

في بعض الأحيان يكون الابتعاد عن النجومية بمثابة شهادة على حب الأب. تصبح هذه الوصية أكثر عمقًا عندما تعني التخلي عن دور أساسي في واحدة من أكبر الفرق الموسيقية على هذا الكوكب. في أواخر التسعينيات، ارتقى كورن إلى مكانة إله الروك بفضل قوة صوته المبتكر الذي دمج عناصر الهيب هوب والهيفي ميتال وأثبت كل ذلك في مكانه مع نغمات الجيتار الثقيلة وكلمات الأغاني التي استكشفت الأعماق المرضية للاضطراب الداخلي. في وسط تلك الدوامة المدوية من الجنون والتنافر كان برايان “هيد” ويلش، الذي كان، إلى جانب جيمس “مانكي” شافير، نصف ثنائي الجيتار الذي أعاد تشكيل كيفية تعامل جيل من عازفي الروك الثقيل مع الآلة.

على الرغم من أن مسيرته المهنية كانت ترتفع إلى أعلى من أي وقت مضى، إلا أن حياة ويلش الخاصة كانت في حالة من الفوضى، وفي عام 2005 أعلن أنه سيترك الفرقة بعد تحوله إلى المسيحية. مذكراته اللاحقة، “أنقذني من نفسي”، توضح بالتفصيل كيف أثرت حياة نجم الروك المليئة بالانحطاط وتعاطي المخدرات ليس فقط على حياته الخاصة، بل أيضًا على حياة ابنته جينيا، التي كان عليها أن تتحمل وطأة انفصاله العاطفي عن علاقتهما. سيجتمع ويلش في النهاية مع كورن ويتحدث بصراحة عن مدى أهمية تعزيز علاقته بابنته لتطوره الشخصي. ذهبت فوائد هذه العلاقة في الاتجاهين حيث أصبحت جينيا ويلش مناصرة للصحة العقلية.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى المساعدة في مشاكل الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لـ SAMHSA على الرقم 1-800-662-HELP (4357).