الفرق الرئيسي الوحيد بين مستويات الكوليسترول في الرجال والنساء

وقد أشار خبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد إلى وجود فجوة كبيرة بين النساء والرجال عندما يتعلق الأمر بالصحة ، مع كون الرجال أضعف الجنس ، على الأقل عندما يتعلق الأمر بطول العمر والمرض المزمن. كما يلاحظون ، يعتمد هذا الاختلاف على الأرجح على مجموعة من التأثيرات ، بما في ذلك العوامل البيولوجية والاجتماعية والسلوكية.
واحد من بين العديد من المساهمين في هذه الفجوة بين الجنسين قد يكون مستويات الكوليسترول ، كما يوضحون ، ولكن ليس بالطريقة التي قد تفكر بها. لدى الرجال والنساء مستويات مماثلة من الكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) (الكوليسترول “السيئ” الذي يسد الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية). ومع ذلك ، فإن نعمة الادخار للمرأة هي أنها تميل إلى الحصول على مستويات أعلى من الكوليسترول عالي الكثافة (HDL)-60.3 ملليغرام لكل ديسيلتر ، في المتوسط ، مقارنة بـ 48.5 ملليغرام لكل ديسيليتر للرجال. يأخذ HDL الكوليسترول من الدم وينقله إلى الكبد ، حيث يمكن إزالته من الجسم. وجود مستويات أعلى يساعد في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية للمرأة.
لماذا هناك اختلاف بين الجنسين في مستويات الكوليسترول
يوضح Healthline أن النساء عادة ما يكون لهن مستويات أعلى من الكوليسترول الحميد من الرجال ، وذلك بفضل هرمون هرمون الاستروجين إلى حد كبير. يساعد هرمون الاستروجين في رفع مستويات الكوليسترول HDL عن طريق تحفيز إنتاج جزيئات HDL وتعزيز تعبير الكبد بشكل متواضع عن مستقبلات LDL ، والتي يمكن أن تقلل من الكوليسترول LDL المتداول. تساعد هذه الميزة الهرمونية على حماية النساء قبل انقطاع الطمث من أمراض القلب.
ومع ذلك ، فإن هذه الفائدة لا تدوم إلى الأبد. مع اقتراب النساء من انقطاع الطمث ، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين ، ومعها ، غالبًا ما تنخفض مستويات HDL. في الوقت نفسه ، تميل مستويات LDL ومستويات الكوليسترول الكلي إلى الارتفاع ، وتضيق الفجوة بين الرجال والنساء وزيادة خطر القلب والأوعية الدموية. يساعد هذا التحول في شرح سبب ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل حاد على النساء بعد انقطاع الطمث ، حتى بين أولئك الذين يعانون من مستويات صحية في الكوليسترول في وقت مبكر من الحياة.
يمكن أن تحدث تقلبات الكوليسترول أيضًا خلال مراحل الحياة المختلفة ، بما في ذلك الحمل ، عندما يزداد الكوليسترول الكلي بشكل طبيعي لدعم نمو الجنين. في حين أن هذا عادة ما يكون مؤقتًا ، فإن مضاعفات مثل تسمم الحمل أو مرض السكري الحمل يمكن أن تشير إلى خطر أعلى من مرض القلب ، وفقًا لـ Healthline.
كيف تحمي صحة قلبك ، بغض النظر عن الجنس
تقول Mayo Clinic إن هناك عدة طرق لخفض الكوليسترول بدون دواء. ابدأ بتناول نظام غذائي صحية للقلب: تقليل الدهون المشبعة والمتحلة ، وأضف أوميغا 3s ، وزيادة الألياف القابلة للذوبان ، وفكر في بروتين مصل اللبن. يمكن للنشاط البدني المنتظم ، مثل 30 دقيقة من التمارين المعتدلة في معظم الأيام ، رفع HDL. ترك التدخين ، وفقدان الوزن الزائد ، وشرب الكحول فقط في الاعتدال يدعم أيضًا مستويات الكوليسترول الصحي. قد تقلل هذه التغييرات من حاجتك للدواء أو تعزيز فعاليتها. ومع ذلك ، إذا لم تكن التغييرات في نمط الحياة غير كافية ، فاتبع إرشادات طبيبك بشأن أدوية خفض الكوليسترول.
نظرًا لأن أنماط الكوليسترول لدى النساء مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات الهرمونية ، فمن المهم بشكل خاص للنساء مراقبة مستوياتهن بمرور الوقت. يمكن أن يساعد الفحص الروتيني ، وتغيرات نمط الحياة ، والتواصل المنتظم مع مقدم الرعاية الصحية للمرأة على البقاء في صدارة هذه التحولات وحماية صحة القلب عبر العمر (لكل خط هيرد).