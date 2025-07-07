الفرق الرئيسي الوحيد بين مستويات الكوليسترول في الرجال والنساء

يوضح Healthline أن النساء عادة ما يكون لهن مستويات أعلى من الكوليسترول الحميد من الرجال ، وذلك بفضل هرمون هرمون الاستروجين إلى حد كبير. يساعد هرمون الاستروجين في رفع مستويات الكوليسترول HDL عن طريق تحفيز إنتاج جزيئات HDL وتعزيز تعبير الكبد بشكل متواضع عن مستقبلات LDL ، والتي يمكن أن تقلل من الكوليسترول LDL المتداول. تساعد هذه الميزة الهرمونية على حماية النساء قبل انقطاع الطمث من أمراض القلب.

ومع ذلك ، فإن هذه الفائدة لا تدوم إلى الأبد. مع اقتراب النساء من انقطاع الطمث ، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين ، ومعها ، غالبًا ما تنخفض مستويات HDL. في الوقت نفسه ، تميل مستويات LDL ومستويات الكوليسترول الكلي إلى الارتفاع ، وتضيق الفجوة بين الرجال والنساء وزيادة خطر القلب والأوعية الدموية. يساعد هذا التحول في شرح سبب ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل حاد على النساء بعد انقطاع الطمث ، حتى بين أولئك الذين يعانون من مستويات صحية في الكوليسترول في وقت مبكر من الحياة.

يمكن أن تحدث تقلبات الكوليسترول أيضًا خلال مراحل الحياة المختلفة ، بما في ذلك الحمل ، عندما يزداد الكوليسترول الكلي بشكل طبيعي لدعم نمو الجنين. في حين أن هذا عادة ما يكون مؤقتًا ، فإن مضاعفات مثل تسمم الحمل أو مرض السكري الحمل يمكن أن تشير إلى خطر أعلى من مرض القلب ، وفقًا لـ Healthline.