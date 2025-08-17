الفكرة الخفية التي قد تكون قادرة على التنبؤ بخطرتك لمرض الزهايمر

قد يساعدك معرفة احتمالية تطوير حالة طبية في اتخاذ خطوات للتخفيف من مخاطرك الإضافية أو على الأقل تحضير لمستقبلك المحتمل. ومع ذلك ، فإن تحديد عوامل الخطر المرتبطة بمرض الزهايمر كان محدودًا إلى حد ما ، مما يجعل من الصعب على المرضى ومقدمي الخدمات التحقق من مؤشرات المرض. (راقب هذه العلامات المبكرة المحتملة لمرض الزهايمر إذا كنت تعتقد أنك قد تكون في خطر.)

ومع ذلك ، قد يكون الأمل في الأفق. وفقًا لخبراء جامعة بوسطن ، قد يكونون قادرين على تقييم ما إذا كان المريض مناسبًا لتلقي تشخيص مرض الزهايمر أم لا من خلال أنماط الكلام الخاصة بهم-وهم يستغلون بشكل كبير في التكنولوجيا المتطورة في هذه العملية. في دراسة عام 2024 المنشورة في مرض الزهايمر والخرف ، يمكن أن يحدد منتج البرمجيات المدربين من AI ما إذا كان الشخص الذي يعاني من ضعف إدراكي خفيف يطور مرض الزهايمر في غضون ست سنوات بناءً على أنماط التحدث للشخص. مستوى دقة المنتج في 78.5 ٪.