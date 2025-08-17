الفكرة الخفية التي قد تكون قادرة على التنبؤ بخطرتك لمرض الزهايمر

قد يساعدك معرفة احتمالية تطوير حالة طبية في اتخاذ خطوات للتخفيف من مخاطرك الإضافية أو على الأقل تحضير لمستقبلك المحتمل. ومع ذلك ، فإن تحديد عوامل الخطر المرتبطة بمرض الزهايمر كان محدودًا إلى حد ما ، مما يجعل من الصعب على المرضى ومقدمي الخدمات التحقق من مؤشرات المرض. (راقب هذه العلامات المبكرة المحتملة لمرض الزهايمر إذا كنت تعتقد أنك قد تكون في خطر.)
ومع ذلك ، قد يكون الأمل في الأفق. وفقًا لخبراء جامعة بوسطن ، قد يكونون قادرين على تقييم ما إذا كان المريض مناسبًا لتلقي تشخيص مرض الزهايمر أم لا من خلال أنماط الكلام الخاصة بهم-وهم يستغلون بشكل كبير في التكنولوجيا المتطورة في هذه العملية. في دراسة عام 2024 المنشورة في مرض الزهايمر والخرف ، يمكن أن يحدد منتج البرمجيات المدربين من AI ما إذا كان الشخص الذي يعاني من ضعف إدراكي خفيف يطور مرض الزهايمر في غضون ست سنوات بناءً على أنماط التحدث للشخص. مستوى دقة المنتج في 78.5 ٪.
توفر اتجاهات الكلام نظرة ثاقبة على نوع مشترك من الخرف
توضح الدراسة ، التي تعتمد على أبحاث 2022 المنشورة في مرض الزهايمر والخرف ، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه القدرة التنبؤية يمكن أن يؤدي إلى فوائد محتملة للممارسين الطبيين والمرضى على حد سواء. “يمكن أن تساعد الأداة الأطباء في اختيار الأشخاص بسرعة للعلاج مع أدوية جديدة أو للمشاركة في الدراسات البحثية ، وبالتالي توفير الوقت والمال مع الوصول إلى المزيد من المرضى الذين قد لا يكون لديهم إمكانية الوصول إلى اختبارات مكلفة ومعقدة” ، أوضح المؤلف المقابل الدكتور فيجايا ب. كولاتشالاما (عبر جامعة بوسطن). وأضاف أن تحسين نوعية حياة المريض سيكون تأثيرًا جانبيًا مفيد لاستخدام منتج التعرف على الكلام القائم على الذكاء الاصطناعي.
يمثل مرض الزهايمر أكثر أنواع الخرف المختلفة ، وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. أكثر من ستة ملايين شخص في الولايات المتحدة يعانون من المرض ؛ العمر المتوقع بعد تلقي تشخيص مرض الزهايمر يحوم حوالي عقد من الزمن. على الرغم من أن بعض العلاجات يمكن أن تطيل المراحل السابقة والمتوسطة من مرض الزهايمر ، فإن المرض ليس له علاج (عبر المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية).