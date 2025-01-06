الفناء الخلفي مقابل الفناء الأمامي: أيهما يجب عليك إعادته أولاً؟

سواء كنت تحاول تعزيز قيمة إعادة البيع أو مجرد تنظيم مساحة خارجية يمكنك أن تشعر بالفخر بها، فإن إعادة تصميم المناظر الطبيعية الخاصة بك قد تبدو وكأنها مشروع شاق. لذلك، يختار العديد من أصحاب المنازل تقسيم المهمة من خلال التركيز على الفناء الأمامي أو الفناء الخلفي أولاً. إذا كنت تواجه صعوبة في تحديد من أين تبدأ أو أين تنفق الجزء الأكبر من ميزانية تنسيق الحدائق الخاصة بك، فهناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار.
للبدء، ما هي الساحة التي تحتاج إلى المزيد من العمل؟ إذا كانت إعادة البيع هي أولويتك القصوى، فإن الفناء الأمامي المتضخم أو المليء بالأعشاب يمكن أن يضر بجاذبية المنزل، ولكن نفس المشكلات في الفناء الخلفي يمكن أيضًا أن تثني المشترين عن البحث عن مساحة معيشة خارجية ممتعة. لذا، أنفق معظم جهدك وأموالك على أي ساحة تكون قبيحة للعين. إذا كنت لا تخطط للانتقال، فقد ترغب في التعامل مع الفناء الأمامي القبيح أولاً لأنه ببساطة أكثر وضوحًا، أو إذا كنت تقضي وقتًا هناك في التواصل مع الجيران. على العكس من ذلك، قم بإصلاح الفناء الخلفي في أسرع وقت ممكن إذا كنت تخطط للاستمتاع بالمساحة خلال الأشهر الدافئة. ومع ذلك، لاحظ أن البدء بالجانب الذي يحتاج إلى أقل قدر من العمل قد يكون أكثر ملاءمة للميزانية والاستخدام الذاتي.
إذا كان كلا الجانبين في حالة سيئة بنفس القدر، ففكر في تقسيم وقتك وميزانيتك بينهما. قم بتقليص أهدافك المتعلقة بالمناظر الطبيعية واختر رفع كلتا الساحتين إلى المستوى الأساسي. إزالة الشجيرات والأعشاب المتضخمة. قم بقص حديقتك وإعادة زرعها أو استبدلها ببدائل عشبية صديقة للبيئة إذا كان العشب يواجه صعوبة في النمو هناك. إذا لم يكن أي من الطرفين في حاجة ماسة إلى الإصلاحات، فإن القرار يعود إلى أهم أولوياتك وميزانيتك.
متى يجب إعادة الفناء الأمامي أولاً
أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل أصحاب المنازل يختارون البدء بالفناء الأمامي هو أنهم يخططون لبيع منازلهم قريبًا. تساعدك الساحة الأمامية الجذابة على تحسين جاذبيتها وترك انطباع أول رائع لدى المشترين المحتملين. في دراسة أجرتها كلية علوم النبات والبيئة في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، يمكن للمناظر الطبيعية الجذابة أن تزيد من قيمة المنزل بنسبة تصل إلى 12٪. لذا، فإن الاستثمار في تنسيق الحدائق أمر يستحق العناء، لكن البحث يشير أيضًا إلى المبلغ الذي يجب (أو لا ينبغي) إنفاقه. حدِّد ميزانيتك بأقل من 12% من قيمة منزلك للتأكد من أن تكلفة تجديد الجزء الخارجي من منزلك ليست أكثر مما من المحتمل أن تسترده من البيع.
سبب آخر للبدء بالفناء الأمامي هو تقليل احتياجات الصيانة. نظرًا لأن هذا هو الجانب الذي يمكن رؤيته من الشارع، فقد تشعر بمزيد من الضغط للحفاظ على قص العشب بشكل مثالي وتقليم أسرة الحديقة وإزالة الأعشاب الضارة. إذا لم تستمتع بكل هذه الصيانة، فابدأ بالترقية الخارجية عن طريق استبدال النباتات الموجودة بمزيج من النباتات دائمة الخضرة جيدة التصرف، والنباتات المعمرة منخفضة الصيانة، والأغطية الأرضية منخفضة النمو. بهذه الطريقة، سيكون لديك ساحة أمامية جذابة تتطلب جهدًا أقل بكثير لتحافظ على مظهرها الجيد. وبالمثل، قد تكون الفناء الأمامي أولوية أكبر إذا كنت تعيش في حي اجتماعي وتميل إلى قضاء المزيد من الوقت في الشرفة الأمامية. قم بدمج الشجيرات والمزارع والأثاث الخارجي لإنشاء مكان استراحة مريح وترحيبي في الفناء الأمامي.
متى يجب التركيز على الفناء الخلفي الخاص بك أولا
أحد الأسباب الرئيسية لإعادة تصميم الفناء الخلفي الخاص بك أولاً هو استمتاعك الشخصي. يمكن للفناء الخلفي المصمم جيدًا توسيع مساحة المعيشة القابلة للاستخدام في منزلك دون الحاجة إلى إضافة باهظة الثمن. إذا كنت تأمل في الاستثمار في الترقيات التي تجعل مساحتك الخارجية أكثر متعة بالنسبة لك، فركز على الطريقة التي تريد بها استخدام الفناء الخلفي.
إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة، فقد يكون من المفيد تركيب سياج حتى يتمكنوا من الركض بحرية. إذا كنت تحب الترفيه، فقد يكون إضافة فناء أو سطح مناسب للميزانية هو الحل الأمثل. وإذا كنت تريد حديقة هادئة لتحتسي قهوتك في الصباح، فركز على ميزات المناظر الطبيعية الحية، مثل أشجار الخصوصية، ومزيج من الزهور المبكرة والمتأخرة، والأنواع التي توفر الاهتمام على مدار العام.
لا ينبغي عليك إهمال الفناء الخلفي إذا كنت تريد البيع أيضًا. يمنح المشترون الأولوية بشكل متزايد للمنازل التي تحتوي على مساحة معيشة خارجية، لذا فإن الاستثمار في بعض ترقيات الفناء الخلفي لإنشاء منطقة خارجية قابلة للاستخدام أو إظهار للمشترين أن الإمكانات الموجودة تستحق العناء. إذا كانت المساحة محدودة، على سبيل المثال، فإن دمج أفكار تنسيق الحدائق الصغيرة في الفناء الخلفي يمكن أن يجعلها تبدو أكبر وأكثر قابلية للاستخدام، مما يحولها إلى ميزة بيع. السبب الثالث لإعادة بناء الفناء الخلفي أولاً هو خفض تكاليف المرافق وصيانة الحديقة. بالنسبة للعديد من أصحاب المنازل، يعد الفناء الخلفي أفضل مكان لتثبيت ميزات مستدامة، مثل براميل المطر وصناديق السماد، التي تساعدك على خفض فاتورة المياه وتقليل حاجتك إلى الأسمدة باهظة الثمن.