الفناء الخلفي مقابل الفناء الأمامي: أيهما يجب عليك إعادته أولاً؟

سواء كنت تحاول تعزيز قيمة إعادة البيع أو مجرد تنظيم مساحة خارجية يمكنك أن تشعر بالفخر بها، فإن إعادة تصميم المناظر الطبيعية الخاصة بك قد تبدو وكأنها مشروع شاق. لذلك، يختار العديد من أصحاب المنازل تقسيم المهمة من خلال التركيز على الفناء الأمامي أو الفناء الخلفي أولاً. إذا كنت تواجه صعوبة في تحديد من أين تبدأ أو أين تنفق الجزء الأكبر من ميزانية تنسيق الحدائق الخاصة بك، فهناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار.

للبدء، ما هي الساحة التي تحتاج إلى المزيد من العمل؟ إذا كانت إعادة البيع هي أولويتك القصوى، فإن الفناء الأمامي المتضخم أو المليء بالأعشاب يمكن أن يضر بجاذبية المنزل، ولكن نفس المشكلات في الفناء الخلفي يمكن أيضًا أن تثني المشترين عن البحث عن مساحة معيشة خارجية ممتعة. لذا، أنفق معظم جهدك وأموالك على أي ساحة تكون قبيحة للعين. إذا كنت لا تخطط للانتقال، فقد ترغب في التعامل مع الفناء الأمامي القبيح أولاً لأنه ببساطة أكثر وضوحًا، أو إذا كنت تقضي وقتًا هناك في التواصل مع الجيران. على العكس من ذلك، قم بإصلاح الفناء الخلفي في أسرع وقت ممكن إذا كنت تخطط للاستمتاع بالمساحة خلال الأشهر الدافئة. ومع ذلك، لاحظ أن البدء بالجانب الذي يحتاج إلى أقل قدر من العمل قد يكون أكثر ملاءمة للميزانية والاستخدام الذاتي.

إذا كان كلا الجانبين في حالة سيئة بنفس القدر، ففكر في تقسيم وقتك وميزانيتك بينهما. قم بتقليص أهدافك المتعلقة بالمناظر الطبيعية واختر رفع كلتا الساحتين إلى المستوى الأساسي. إزالة الشجيرات والأعشاب المتضخمة. قم بقص حديقتك وإعادة زرعها أو استبدلها ببدائل عشبية صديقة للبيئة إذا كان العشب يواجه صعوبة في النمو هناك. إذا لم يكن أي من الطرفين في حاجة ماسة إلى الإصلاحات، فإن القرار يعود إلى أهم أولوياتك وميزانيتك.