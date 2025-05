الفهود مقابل Maple Leafs Game 5 تنبؤات ، احتمالات

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



هتف الفهود في فلوريدا في سلسلة الجولة 2 مع تورنتو مابل ليفز.

أسفل 2-0 بعد أول مباراتين ، أخذت القطط كلتا المسابقتين في شروق الشمس لإرسال أفضل سبعة إلى كندا معقدة في مباراتين لكل منهما.

ولا يقتصر الأمر على أن الفهود فازوا في كلتا المباراتين في فلوريدا – إنه كيف فعلوا ذلك.

بدأت القطط بداية بطيئة في اللعبة 3 ، لكنها تمحى عجزين مختلفين من هدفين قبل الفوز ، 4-3 ، في الوقت الإضافي. بنيت فلوريدا هذا الزخم مع أداء مهيمن في اللعبة 4.

الفهود هم -144 المفضل على الطريق ليلة الأربعاء ويجلسون الآن في -200 للتقدم إلى الجولة 3.

Panthers vs. Maple Leafs Game 5 Petting Preview

كانت فلوريدا واحدة من أفضل الفرق 5 على 5 في NHL هذا الموسم ، لذلك كان من المستغرب بعض الشيء أن نرى كيف تبحث الأشياء الفوضوية عن القطط في الجزء الأول من هذه السلسلة.

بدا أن الفهود يكتشفون الأشياء في اللعبة 4.

تفوقت فلوريدا تورنتو ، 25-16 ، في 5 على 5 مساء يوم الأحد ، وأمسكوا أوراقه بستة فرص للتسجيل.

عادةً ما يكون التغلب على 5-on-5 أمرًا كبيرًا لأوراق القيقب ، ولكنه يصبح نوعًا مختلفًا من المشكلات ضد الأبطال المدافعين.

يمكن أن تضربك فلوريدا بطرق مختلفة لدرجة أنك يجب أن تضع قتالًا أكثر من 5 إلى 5 عن Leafs في اللعبة 4.

سيكون من المستغرب للغاية إذا لم نر تحسنا من تورنتو في اللعبة 5.

لا تحتاج الأوراق إلى السيطرة على 5 إلى 5 ، لكنهم بحاجة إلى إيجاد طريقة لسد الفجوة بينهما وبين الفهود بكامل قوته.

Panthers vs. Maple Leafs Game 5 Pick

تتمثل إحدى الطرق التي تتمثل فيها الأوراق في خوض معركة أفضل عند 5 إلى 5 ، في التركيز على الحد من كمية فرص التسجيل ذات المخاطر العالية التي تتنازل عنها.

إذا تعلمنا أي شيء من الألعاب الأربع الأولى من هذه السلسلة ، فهذا هو أن فرص التسجيل ستأتي قليلة ومتباعدة بالنسبة للأوراق. سيكون توليد المزيد من الفرص أمرًا رائعًا ، ولكن هناك طريقة أخرى لمكافحة هذه القضية من خلال الالتزام بإغلاق الأمور في منطقتك ، من أجل تحويل اللعبة إلى معركة طينية.

يجب أن تكون هذه اللعبة عبارة عن مركبة بيضاء ، وأعتقد أن Under in in Range for the Bet.

المسرحية: تحت 5.5 (+100)

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.

