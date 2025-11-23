الفوائد الرئيسية لوضع نبات الصبار بالقرب من سريرك في الليل

إذا أصبح الحصول على راحة جيدة أثناء الليل أمرًا صعبًا، فقد تكون من بين 35% من البالغين الذين أفادوا أنهم يحصلون على أقل من سبع ساعات من النوم في الليلة، وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية. تشمل فوائد النوم الكافي تحسين الصحة والتفكير الأكثر وضوحًا وتقليل التوتر وتقليل الأمراض. في حين أن الحد من الكافيين، فإن تقليل وقت الشاشة قبل ساعات قليلة من النوم، وإنشاء روتين ثابت يمكن أن يساعد، وكذلك تعلم كيفية إنشاء غرفة نوم هادئة لنوم جيد ليلاً. إحدى الطرق للقيام بذلك هي من خلال الوضع الاستراتيجي للنباتات المنزلية في غرفة نومك. يعد صبار باربادنسيس “ميلر”، المعروف باسم الصبار، خيارًا رائعًا لأنه يطلق الأكسجين أثناء الليل.

كجزء من العائلة النضرة، نبات الصبار معمر بأوراق خضراء سميكة عريضة عند القاعدة ومستدقة لتصل إلى نقطة في الأعلى. تحتوي الورقة الداخلية على الجل، المعروف باسم جل الصبار، والذي يستخدم للعديد من الأمراض الجلدية الموضعية، بما في ذلك حب الشباب وحروق الشمس. لكن استخدام نبات الصبار ليس بالأمر الجديد، إذ يعود تاريخ النبات إلى آلاف السنين، وكان المصريون القدماء يعتبرونه “نبات الخلود”.