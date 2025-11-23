الفوائد الرئيسية لوضع نبات الصبار بالقرب من سريرك في الليل

إذا أصبح الحصول على راحة جيدة أثناء الليل أمرًا صعبًا، فقد تكون من بين 35% من البالغين الذين أفادوا أنهم يحصلون على أقل من سبع ساعات من النوم في الليلة، وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية. تشمل فوائد النوم الكافي تحسين الصحة والتفكير الأكثر وضوحًا وتقليل التوتر وتقليل الأمراض. في حين أن الحد من الكافيين، فإن تقليل وقت الشاشة قبل ساعات قليلة من النوم، وإنشاء روتين ثابت يمكن أن يساعد، وكذلك تعلم كيفية إنشاء غرفة نوم هادئة لنوم جيد ليلاً. إحدى الطرق للقيام بذلك هي من خلال الوضع الاستراتيجي للنباتات المنزلية في غرفة نومك. يعد صبار باربادنسيس “ميلر”، المعروف باسم الصبار، خيارًا رائعًا لأنه يطلق الأكسجين أثناء الليل.
كجزء من العائلة النضرة، نبات الصبار معمر بأوراق خضراء سميكة عريضة عند القاعدة ومستدقة لتصل إلى نقطة في الأعلى. تحتوي الورقة الداخلية على الجل، المعروف باسم جل الصبار، والذي يستخدم للعديد من الأمراض الجلدية الموضعية، بما في ذلك حب الشباب وحروق الشمس. لكن استخدام نبات الصبار ليس بالأمر الجديد، إذ يعود تاريخ النبات إلى آلاف السنين، وكان المصريون القدماء يعتبرونه “نبات الخلود”.
ضع نبات الصبار على طاولة السرير الخاصة بك لتعزيز النوم
في عام 1989، أجرت وكالة ناسا دراسة بعنوان “نباتات المناظر الطبيعية الداخلية للحد من تلوث الهواء الداخلي”. قام الباحثون بتحليل تأثيرات العديد من النباتات المنزلية الداخلية على جودة الهواء في الأماكن المغلقة، وجاء الصبار في القائمة. بالإضافة إلى تنقية الهواء إلى حد ما، يطلق الصبار أيضًا الأكسجين أثناء الليل، مما قد يحسن الهواء في مكان ضيق. نظرًا لأن نوعية الهواء السيئة يمكن أن تؤثر سلبًا على مدة ونوعية نومك، فإن وضع نبات يعزز صحة الهواء مثل الصبار على طاولة بجانب سريرك يعد خطوة ذكية نحو قيلولة أفضل. كمكافأة، يمكنك أيضًا تعلم كيفية حصاد الجل بأمان من نبات الصبار الداخلي لاستخدامات أخرى.
هناك سبب آخر يجعل الصبار يعزز النوم، ويتعلق بتأثيره على غرفتك. يُعتقد أن الجو الهادئ المستوحى من الطبيعة الذي تخلقه النباتات يعزز الاسترخاء والهدوء، مما يساعد على تحفيز النعاس. نظرًا لأن نباتات الصبار من أسهل النباتات المنزلية التي يمكن العناية بها، فهي مناسبة تمامًا حتى للمبتدئين. فقط تجنب هذه الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الجميع عند استخدام نبات الصبار الجديد. إذا كنت مستعدًا لنوم أكثر راحة، أضف نبات الصبار إلى طاولة سريرك مع التركيز أيضًا على طرق أخرى لتحسين جودة النوم. سوف تكون في طريقك إلى النوم بشكل أفضل في أي وقت من الأوقات.