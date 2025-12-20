الفواكه التي تحول الكرادلة إلى زوار متحمسين لساحة منزلك

يعد الكاردينال واحدًا من أكثر الطيور شهرةً في الفناء الخلفي في الولايات المتحدة. يمكن بسهولة رؤية ريش الذكر الأحمر الزاهي في أي مكان في الفناء الخلفي. إنهم يغنون مع الإناث ذات الألوان الأقل سطوعًا للتزاوج والإشارة إلى الخطر، كما أن أصوات طيورهم تكون إيقاعية للغاية. إذا سمعت نداء الكاردينال من وحدة تغذية الطيور الخاصة بك، فهذا يعني على الأرجح أنهم يدركون أن حديقتك تحتوي على مصدر غذائي موثوق. بعض الناس ينظرون إليها على أنها غامضة بعض الشيء ويعتقدون أنه عندما يزور الكاردينال، فهذه رسالة من أحد أفراد أسرته الراحلين. حتى لو لم يكن للطائر الأحمر الجميل أي أهمية خاصة بالنسبة لك، فمن المؤكد أن وجوده سيجلب الابتسامة على وجهك.
إن جذب هذه الطيور ليس بالأمر الصعب إذا كان لديك طعام جيد وبعض الشجيرات والشجيرات التي يمكنها أن تعشش فيها وتختبئ من الحيوانات المفترسة. ستحتاج إلى تجنب هذه الأخطاء التسعة إذا كنت ترغب في جذب المزيد من الكرادلة إلى حديقتك. مشكلة كبيرة هي نسيان توفير ما يكفي من الطعام والماء. لا يهاجر الكرادلة كما تفعل الأنواع الأخرى، وخلال أشهر الشتاء، يصبح الطعام نادرًا. هذا هو الوقت المثالي لمعاملتهم ببعض الفواكه المفضلة لديهم. توفر لهم الفاكهة الكثير من الكربوهيدرات لمساعدتهم في الحفاظ على درجة حرارة الجسم خلال الأشهر الباردة. وإليك حقيقة ممتعة: اللون الأحمر الرائع للكاردينال يأتي من الكاروتينات الموجودة في الفواكه التي يأكلونها!
يوفر التوت والفواكه الأخرى الطاقة والترطيب خلال أشهر الشتاء العجاف
في الصيف، يأكل الكرادلة الحشرات في المقام الأول للحصول على البروتين الذي توفره. لكن في فصلي الخريف والشتاء، عندما لا تكون الحشرات متوفرة بكثرة، فإنها تعتمد على البذور والفاكهة. الكرادلة يحبون التوت مثل التوت، والتوت الأسود، والتوت، والتوت. كما أنهم يحبون التوت ومأوى الأشجار والشجيرات دائمة الخضرة مثل السماق والعرعر والهولي. يوفر التوت مصدرًا جيدًا للسكر للطاقة والترطيب في الخريف والشتاء. يعد العنب والتفاح والكمثرى من الخيارات الرائعة أيضًا. أفضل طريقة لإطعام هذه الفاكهة الطازجة هي استخدام منصة التغذية. في حين أن الفواكه الطازجة رائعة، يمكنك أيضًا إطعامها بالفواكه المجففة مثل الزبيب والتوت البري والكرز والتفاح. فقط تجنب إطعام الفاكهة بأي إضافات أو مواد حافظة، لأن ذلك قد يكون ضارًا.
عند إطعام الفاكهة، أبقِها جافة وطازجة لتجنب العفن أو العفن. يعد وضع وحدة تغذية الطيور أمرًا مهمًا أيضًا، خاصة في فصل الشتاء عندما لا توجد أوراق لتوفير أماكن للاختباء من الحيوانات المفترسة. تجنب هذا الخطأ في الموضع لإبقاء الكرادلة بعيدًا عن حديقتك في الشتاء عن طريق وضع وحدة التغذية على بعد حوالي 10 أقدام من الأشجار والشجيرات دائمة الخضرة. لا ينبغي أن تكون الفاكهة هي الشيء الوحيد في وحدة التغذية الخاصة بك إذا كنت ترغب في جذب الكرادلة. توفر البذور والمكسرات مثل بذور عباد الشمس والدخن الأبيض والذرة المطحونة الزيوت والدهون التي يحتاجها الكرادلة أيضًا في نظامهم الغذائي.