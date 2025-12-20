الفواكه التي تحول الكرادلة إلى زوار متحمسين لساحة منزلك

يعد الكاردينال واحدًا من أكثر الطيور شهرةً في الفناء الخلفي في الولايات المتحدة. يمكن بسهولة رؤية ريش الذكر الأحمر الزاهي في أي مكان في الفناء الخلفي. إنهم يغنون مع الإناث ذات الألوان الأقل سطوعًا للتزاوج والإشارة إلى الخطر، كما أن أصوات طيورهم تكون إيقاعية للغاية. إذا سمعت نداء الكاردينال من وحدة تغذية الطيور الخاصة بك، فهذا يعني على الأرجح أنهم يدركون أن حديقتك تحتوي على مصدر غذائي موثوق. بعض الناس ينظرون إليها على أنها غامضة بعض الشيء ويعتقدون أنه عندما يزور الكاردينال، فهذه رسالة من أحد أفراد أسرته الراحلين. حتى لو لم يكن للطائر الأحمر الجميل أي أهمية خاصة بالنسبة لك، فمن المؤكد أن وجوده سيجلب الابتسامة على وجهك.

إن جذب هذه الطيور ليس بالأمر الصعب إذا كان لديك طعام جيد وبعض الشجيرات والشجيرات التي يمكنها أن تعشش فيها وتختبئ من الحيوانات المفترسة. ستحتاج إلى تجنب هذه الأخطاء التسعة إذا كنت ترغب في جذب المزيد من الكرادلة إلى حديقتك. مشكلة كبيرة هي نسيان توفير ما يكفي من الطعام والماء. لا يهاجر الكرادلة كما تفعل الأنواع الأخرى، وخلال أشهر الشتاء، يصبح الطعام نادرًا. هذا هو الوقت المثالي لمعاملتهم ببعض الفواكه المفضلة لديهم. توفر لهم الفاكهة الكثير من الكربوهيدرات لمساعدتهم في الحفاظ على درجة حرارة الجسم خلال الأشهر الباردة. وإليك حقيقة ممتعة: اللون الأحمر الرائع للكاردينال يأتي من الكاروتينات الموجودة في الفواكه التي يأكلونها!