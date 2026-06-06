الفيفا يغير رأيه بشأن قرار زجاجة المياه المثير للجدل في كأس العالم

تراجع الفيفا عن سياسة زجاجات المياه يوم الجمعة.

وسيسمح الآن للمشاهدين بإحضار زجاجة مياه محكمة الإغلاق من البلاستيك اللين سعة 20 أونصة إلى جميع الملاعب في الولايات المتحدة أو كندا، على الرغم من أنه لم يتم تحديد ما إذا كانت هذه القواعد ستطبق على الألعاب في المكسيك.

لن يسمح FIFA بدخول أي زجاجات بلاستيكية أو معدنية صلبة إلى الملعب.

كان المشجعون يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على إحضار زجاجة مياه قابلة لإعادة التعبئة، حيث تنص قواعد الاستاد الخاصة بالفيفا على أنه يمكن للجماهير إحضار زجاجة شفافة سعة 1 لتر إلى الملاعب.

لكن يوم الثلاثاء، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه لن يسمح بدخول أي زجاجات في الملاعب خلال كأس العالم “لمنع المخاطر والإصابة للاعبين والحاضرين”.

وعلى الفور، أثار هذا التغيير الغضب.

كان المتفرجون قلقين من أن الحرارة المرتفعة في العديد من هذه المباريات ستؤثر عليهم أثناء المباريات.

قال رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر: “إنه أمر خاطئ تماما، ولا يسعني إلا أن أعتقد أن الأمر يتعلق بجني المال”.

كما علق عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، واصفًا قاعدة يوم الثلاثاء بأنها “مثيرة للقلق لأن الحرارة التي نتحدث عنها ليست فقط الحرارة التي يتعرض لها اللاعبون، بل هي أيضًا الحرارة التي سيتعرض لها المتفرجون لفترة أطول من الوقت”.

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في العديد من الألعاب التي يتم لعبها إلى ما يزيد عن 90 درجة.

أدرك FIFA ذلك وأعلن أنه سيوفر خيام التبريد ومحطة التغشية في معظم الملاعب لإبقاء الناس باردين.

والآن، سيُسمح للمشجعين بالبقاء هادئين من تلقاء أنفسهم باستخدام زجاجات المياه الشخصية.