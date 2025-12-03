القاتل الصامت الذي يقتل نباتاتك المنزلية في الشتاء

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

حوالي ثلثي الأسر الأمريكية لديها نبات منزلي واحد على الأقل. ربما ترجع شعبية النباتات المنزلية إلى حقيقة أنها تبدو سهلة النمو – فقط ضع في اعتبارك جميع لوحات Pinterest وأخصائيي النباتات الذين يروجون لهذه الهواية. ومع ذلك، فإن العديد من البستانيين المبتدئين، وحتى بعض المزارعين ذوي الخبرة، يكافحون للحفاظ على صحة نباتاتهم المنزلية، خاصة خلال فصل الشتاء. حتى عند الاسترخاء في راحة نسبية في منزلك، يمكن أن تكون النباتات عرضة لضغوط الموسم. العديد من أنواع النباتات المنزلية لها أصول استوائية. ولهذا السبب نزرعها في الداخل بدلاً من زراعتها في الحديقة. ومع ذلك، فإن المسودات الباردة وتقلبات درجات الحرارة والهواء الداخلي الجاف كلها عوامل قاتلة صامتة لهذه المساحات الخضراء الصعبة في كثير من الأحيان.

إن وضع هذه النباتات المحبة للطقس الحار في مكان بارد في منزلك أو بالقرب من نافذة معرضة للتيارات الهوائية سيؤذيها ببطء. إن دفع نباتك المنزلي تحت فتحة تهوية تنفث الهواء الساخن لن يحل المشكلة أيضًا. في الواقع، الطرف الأكثر دفئًا من طيف درجة الحرارة يضر بالنباتات تمامًا مثل البرودة. يمكن للهواء الساخن أن يحرق أوراق النباتات المنزلية، كما أن الهواء الجاف ليس مثاليًا للنباتات الاستوائية المحبة للرطوبة. الحيلة هي العثور على أفضل مكان في المنزل لنباتك الداخلي. في الشتاء، يعني ذلك مكانًا يمكن أن تتمتع فيه نباتاتك المنزلية بدرجات حرارة تتراوح بين 65 إلى 75 درجة فهرنهايت مع ليالي أكثر برودة قليلاً. وبطبيعة الحال، يمكن أن تختلف درجات الحرارة الدقيقة قليلا بين الأنواع النباتية.