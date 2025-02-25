القادة المشاركين في المحادثات التجارية جوناثان ألين في مذهلة

القادة على استعداد لتهز الأمور على دفاعهم بطريقة ضخمة – حرفيًا.

ستستمع واشنطن إلى العروض التجارية لمرحلة الدفاع عن برو بول ، جوناثان ألين ، الذي يدخل الآن في العام الأخير من عقده ، حسبما ذكرت شبكة NFL يوم الثلاثاء.

تلقى معسكر ألن تصريح للمساعدة في تسهيل التجارة أو على ما يبدو إصدارًا وتوقيعًا ، وفقًا للتقرير.

حصل على سقف قدره 22.3 مليون دولار وراتب أساسي قدره 15.5 مليون دولار لعام 2025 ، لكن واشنطن ستوفر أكثر من 16 مليون دولار إذا قاموا بتجاوز هذا الموسم ، لكل بقعة.

كانت لعبة الدفاع الدفاعية التي تبلغ مساحتها 6 أقدام و 300 رطل واحدة من أفضل المدافعين الداخليين في اتحاد كرة القدم الأميركي ، لكنهم لعبوا في ثماني مباريات منخفضة في الموسم الماضي بسبب PEC الممزقة.

قام بتسليم ثلاث أكياس تمتد إلى تلك الألعاب.

يبدو أن واشنطن تعتقد أنه يمكن تقديمه بشكل أفضل باستخدام هذا المليون دولار المحتملة لملء الثقوب الأخرى بدلاً من الاستثمار في طفل يبلغ من العمر 30 عامًا.

احتل دفاع واشنطن المرتبة 30 في دفاع Rush العام الماضي ، مما سمح لـ 137.5 نقطة لكل لعبة ، وقد يكون ذلك بمثابة محور تلك الأموال الإضافية.

تباهى القادة بالدفاع رقم 3 من حيث الساحات المسموح به لكل لعبة والوحدة رقم 13 الإجمالية ، لكنهم سمحوا بـ 55 نقطة للنسور في مباراة بطولة NFC في يناير.

ذكرت NFL Network أن الفريق يحاول القيام به بشكل صحيح من قبل اللاعب في السماح لألين بالتحدث إلى فرق أخرى ، مما يتيح للاعب والوكيل معرفة نوع السوق للاعب المذكور.

يرقى القادة إلى أن يكون أحد الفرق الرئيسية لمشاهدة هذا الموسم بينما يحاولون القيام بالتحركات الصحيحة لدعم فريق قام بتشغيل غير مفاجئ إلى لعبة بطولة NFC.

كان ألن من العناصر الأساسية خلال بعض السنوات العجاف للامتياز ويبدو أنه قد لا يكون موجودًا لتجربة جولة قوية في ظل لاعب الوسط البارز جايدن دانيلز.

نجم ألاباما السابق لديه 41 كيسًا على مدار مسيرته التي مدتها سبع سنوات.

ما هي الفرق على استعداد لتقديمها لألين يمكن أن تتأثر بما إذا كان براونز على استعداد للاستماع إلى مقترحات التجارة للنهاية الدفاعية النجمية مايلز غاريت.

طلب Garrett التجارة ولكن لا يتم توفيره من قبل Browns.