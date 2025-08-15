القادة يحصلون على antsy بينما يستمر تيري مكلورين ساغا

وقال كليف كينجسبيري منسق القادة في واشنطن إن مواجهة تيري مكلورين تحتاج إلى حل في الأسابيع الثلاثة المقبلة من أجل الجريمة إلى جيل.

طلب اللاعب Wideout البالغ من العمر 29 عامًا ، والذي يدخل الموسم الأخير من صفقة مدتها ثلاث سنوات وقع في عام 2022 ، تجارة في 31 يوليو بعد أن لم يتمكن كلا الجانبين من الاتفاق على تمديد العقد للهدف الأول لاعب الوسط Jayden Daniels.

خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة ، سأل أحد المراسلين Kingsbury عن مدى عمل “الفصل الدراسي” الذي كان يعاني منه مع McLaurin وسط توفره ، أو عدم وجوده.

وقال كينجسبيري: “ليس بقدر ما نفعل لو كان كاملًا ، فلا شك”. “لكنني أعتقد ، أنا كبير في المشي ، على الممارسة وأشياء من هذا القبيل ، لأنه حتى تصل إلى العشب وتفعل ذلك فعليًا ، أشعر بالتوقيت والأعماق والطرق والأشياء من هذا القبيل. لا أعرف بالضبط كم يمكنك الخروج من ذلك.

“لذلك أعتقد أننا في هذه النقطة إلى المكان الذي نحتاج فيه إلى البدء في الحصول على هؤلاء الرجال ، عندما يكونون متاحين ، هناك ونزح لمعرفة أين نحن كجريمة”.

أوضح Kingsbury أنه من المستحيل رؤية الجريمة تجتمع دون أفضل لاعبين في واشنطن في هذا المجال.

وقال “أعتقد أن هذا عمل مستمر ، لا شك – حتى نعيد بعض هذه القطع ، لن نعرف بالضبط ما نحن عليه”. “لقد أتيحت لنا بعض الفرص الجيدة لرؤية اللاعبين يحصلون على عمل في هذه المواقف ، ولكن عندما لا يكون لديك أفضل مستقبلين خارجين متوقعين … لن يمنحك حقًا الفرصة للهلام أو بناء تلك العلاقة حقًا حتى تحصل على الجميع على العشب. هذا شيء يجب أن نصل إليه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.”

قبل طلبه التجاري ، تم وضع McLaurin على القائمة غير قادر جسديًا على إجراء إصابة في الكاحل.

وقال كينجسبري إنه يعمل مع المدربين حول منشأة القادة وأكد على الحاجة إلى مكلورين للحصول على عمل على العشب.

وقال كينجسبري: “أعتقد أن هذا أحد تلك الصفقات حيث حان الوقت لمهمة ولحسن الحظ ما كان لديهم العام الماضي لبناء الكثير من العلاقة والكيمياء”. “يتفهم تيري نظامنا الذي يدخله في السنة الثانية ، بحيث يجب أن يسرع هذه العملية ولكن بالنسبة لي ، فقد حان الوقت للمهمة معًا على العشب هو في الحقيقة الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها الاستمرار في البناء.”

قال المدير العام للقادة آدم بيترز الشهر الماضي ، “مهما حدث على طول الطريق ، افهم فقط أنه لاعب رائع ونريد أن نبقيه هنا.”

أنهى McLaurin مع أفضل 13 هبوط في مهنة في عام 2024 ، بما في ذلك 10 في المنطقة الحمراء.

يلعب القادة فريق البنغال في 18 أغسطس قبل إغلاق فترة الافتتاح ضد الغربان في 23 أغسطس.

يفتحون حملة 2025 في المنزل ضد العمالقة في 7 سبتمبر.