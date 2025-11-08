القاعدة الأولى التي يجب اتباعها عند زراعة النباتات المعمرة في الخريف

بالنسبة للعديد من البستانيين، الخريف هو الوقت المفضل لدينا للتجول في الفناء. عندما يكون الطقس منعشًا وتتساقط أوراق الشجر الملونة مع النسيم، يكون من الممتع أن تكون بالخارج – كما أنه وقت ممتاز لإضافة نباتات قوية إلى ساحاتنا. هناك الكثير من النباتات المعمرة التي يجب أن تزرعها في شهر أكتوبر أو في وقت سابق من الخريف، مثل زهرة الكاردينال (Lobelia Cardinalis) وعشب جو باي (Eutrochium Purpureum) والنعناع (Mentha spp.). ومع ذلك، يجب عليك اتباع قاعدة واحدة: قم بزراعة نباتاتك المعمرة في الخريف قبل أربعة إلى ستة أسابيع من تاريخ الصقيع الأول.
يجب أن تكون زراعة النباتات المعمرة هي الأولى في قائمة مهامك الخريفية لحديقتك. نظرًا لأن الطقس يكون أكثر برودة في الخريف، فإن عملية الزرع في هذا الوقت من العام تكون أقل إرهاقًا للنباتات المعمرة. تعد إضافة الزهور القوية إلى أسرتك عند انتهاء الصيف أيضًا استراتيجية رائعة لتوفير المال نظرًا لأن العديد من المشاتل تقدم نباتات بأسعار مخفضة في الخريف. في حال كنت تتساءل، فإن إضافة الشجيرات والأشجار إلى حديقتك في الخريف هي أيضًا الخطة المثالية، من حيث التوقيت. فقط تأكد من وضع نباتاتك المعمرة في الأرض وتثبيتها قبل أربعة إلى ستة أسابيع من حدوث أول صقيع قوي.
كيفية زراعة النباتات المعمرة في الخريف قبل الصقيع الأول
عند زراعة النباتات المعمرة في الخريف، يجب أن تكون مهمتك الأولى هي إزالة أي أعشاب ضارة ظهرت في أحواض الزهور. بعد ذلك، يجب أن تفكر في إضافة بعض السماد إلى أحواض الزهور لتحسين التربة. بعد الزرع، تأكد من وضع 1 بوصة من المهاد حول النباتات المعمرة لعزل جذورها من الطقس البارد ومساعدتها على الاستقرار. ستحتاج النباتات المعمرة المزروعة حديثًا إلى البقاء رطبة حتى تستقر، لذا كقاعدة عامة، قم بتوفير الري أسبوعيًا إذا كان هطول الأمطار نادرًا.
ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات عندما يتعلق الأمر بإضافة نباتات جديدة في الخريف. يجب عليك تجنب زراعة النباتات المعمرة عندما تكون مزهرة. بالنسبة لأزهار الخريف، انتظر حتى تنتهي من الإزهار، أو قم بتأخير عملية الزرع حتى الربيع التالي. بعض من أفضل الزهور التي تتفتح في الخريف والتي يجب أن تفكر في إضافتها إلى حديقتك بعد أن تتلاشى أزهارها تشمل زهور النجمة (Aster spp.) وgoldenrod (Solidago spp.). وأثناء عملك في حديقتك، قد ترغب في تقسيم المجموعات الموجودة من الزهور القوية أو عينات أوراق الشجر، حيث إن أربعة إلى ستة أسابيع قبل أول موجة صقيع هي أيضًا أفضل وقت لتقسيم النباتات المعمرة في الخريف.