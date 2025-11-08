القاعدة الأولى التي يجب اتباعها عند زراعة النباتات المعمرة في الخريف

بالنسبة للعديد من البستانيين، الخريف هو الوقت المفضل لدينا للتجول في الفناء. عندما يكون الطقس منعشًا وتتساقط أوراق الشجر الملونة مع النسيم، يكون من الممتع أن تكون بالخارج – كما أنه وقت ممتاز لإضافة نباتات قوية إلى ساحاتنا. هناك الكثير من النباتات المعمرة التي يجب أن تزرعها في شهر أكتوبر أو في وقت سابق من الخريف، مثل زهرة الكاردينال (Lobelia Cardinalis) وعشب جو باي (Eutrochium Purpureum) والنعناع (Mentha spp.). ومع ذلك، يجب عليك اتباع قاعدة واحدة: قم بزراعة نباتاتك المعمرة في الخريف قبل أربعة إلى ستة أسابيع من تاريخ الصقيع الأول.

يجب أن تكون زراعة النباتات المعمرة هي الأولى في قائمة مهامك الخريفية لحديقتك. نظرًا لأن الطقس يكون أكثر برودة في الخريف، فإن عملية الزرع في هذا الوقت من العام تكون أقل إرهاقًا للنباتات المعمرة. تعد إضافة الزهور القوية إلى أسرتك عند انتهاء الصيف أيضًا استراتيجية رائعة لتوفير المال نظرًا لأن العديد من المشاتل تقدم نباتات بأسعار مخفضة في الخريف. في حال كنت تتساءل، فإن إضافة الشجيرات والأشجار إلى حديقتك في الخريف هي أيضًا الخطة المثالية، من حيث التوقيت. فقط تأكد من وضع نباتاتك المعمرة في الأرض وتثبيتها قبل أربعة إلى ستة أسابيع من حدوث أول صقيع قوي.