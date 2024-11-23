القاعدة التي يجب على روسيا اتباعها إذا استخدمت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات

تصاعدت التوترات والمخاوف بشأن الحرب الروسية الأوكرانية بشكل حاد عندما أطلقت أوكرانيا ستة صواريخ باليستية من طراز MGM-140 ATACMS مقدمة من الولايات المتحدة على هدف عسكري داخل الأراضي الروسية في 19 نوفمبر 2024. وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من تغيير إدارة جو بايدن قرارها. فيما يتعلق بهذه الأسلحة وتحرك أيضًا لإسقاط 4.7 مليار دولار من ديون الحرب الأوكرانية قبل مغادرة الرئيس لمنصبه في يناير 2025. كما نقلت شبكة سي إن إن عن وزير الخارجية الروسي سيرجي وقال لافروف إن روسيا “ستنظر إلى إطلاق صواريخ طويلة المدى بتوجيه من خبراء عسكريين أمريكيين على أنه مرحلة جديدة نوعيا من الحرب التي يشنها الغرب”. وهكذا، ردت روسيا، الخميس 22 تشرين الثاني/نوفمبر، بإطلاق صواريخ على عدد من المدن الأوكرانية، خاصة مدينة دنيبرو في وسط شرق أوكرانيا.

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وذكرت وسائل إعلام مختلفة أيضًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد بشكل مباشر باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا. هذا ليس صحيحا تماما. توضح دويتشه فيله أنه في التاسع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو اليوم الذي أطلقت فيه أوكرانيا صواريخ على الأراضي الروسية، وقع بوتين على ما يرقى إلى تحديث لتقديره فيما يتعلق بموعد استخدام الأسلحة النووية – وهو تهديد ضمني بالتأكيد. وفي السابق، لم يكن من الممكن إطلاقها إلا رداً على الضربات النووية. والآن، تستطيع روسيا استخدام الضربات النووية رداً على هجمات غير نووية. ولكن حتى لو قررت روسيا إطلاق الأسلحة النووية على أعدائها، فهناك مكان واحد آمن للأشخاص الموجودين على الأرض في المنطقة المستهدفة. وكما تشير وزارة الخارجية الأمريكية، يتعين على روسيا أن تعلن أنها ستفعل ذلك قبل 24 ساعة من الموعد المحدد.

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