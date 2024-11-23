القاعدة التي يجب على روسيا اتباعها إذا استخدمت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات

تصاعدت التوترات والمخاوف بشأن الحرب الروسية الأوكرانية بشكل حاد عندما أطلقت أوكرانيا ستة صواريخ باليستية من طراز MGM-140 ATACMS مقدمة من الولايات المتحدة على هدف عسكري داخل الأراضي الروسية في 19 نوفمبر 2024. وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من تغيير إدارة جو بايدن قرارها. فيما يتعلق بهذه الأسلحة وتحرك أيضًا لإسقاط 4.7 مليار دولار من ديون الحرب الأوكرانية قبل مغادرة الرئيس لمنصبه في يناير 2025. كما نقلت شبكة سي إن إن عن وزير الخارجية الروسي سيرجي وقال لافروف إن روسيا “ستنظر إلى إطلاق صواريخ طويلة المدى بتوجيه من خبراء عسكريين أمريكيين على أنه مرحلة جديدة نوعيا من الحرب التي يشنها الغرب”. وهكذا، ردت روسيا، الخميس 22 تشرين الثاني/نوفمبر، بإطلاق صواريخ على عدد من المدن الأوكرانية، خاصة مدينة دنيبرو في وسط شرق أوكرانيا.
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وذكرت وسائل إعلام مختلفة أيضًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد بشكل مباشر باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا. هذا ليس صحيحا تماما. توضح دويتشه فيله أنه في التاسع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو اليوم الذي أطلقت فيه أوكرانيا صواريخ على الأراضي الروسية، وقع بوتين على ما يرقى إلى تحديث لتقديره فيما يتعلق بموعد استخدام الأسلحة النووية – وهو تهديد ضمني بالتأكيد. وفي السابق، لم يكن من الممكن إطلاقها إلا رداً على الضربات النووية. والآن، تستطيع روسيا استخدام الضربات النووية رداً على هجمات غير نووية. ولكن حتى لو قررت روسيا إطلاق الأسلحة النووية على أعدائها، فهناك مكان واحد آمن للأشخاص الموجودين على الأرض في المنطقة المستهدفة. وكما تشير وزارة الخارجية الأمريكية، يتعين على روسيا أن تعلن أنها ستفعل ذلك قبل 24 ساعة من الموعد المحدد.
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نافذة إعلام على مدار 24 ساعة كحد أدنى
إن القاعدة الخاصة بإعطاء روسيا إخطارًا مسبقًا قبل 24 ساعة من توجيه ضربة نووية خاصة باتفاقية الولايات المتحدة لعام 1988 بشأن إخطارات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات بين الحكومتين بقيادة رونالد ريجان وميخائيل جورباتشوف. وتوضح وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاق تم بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، الذي انحل هذا الأخير في عام 1991 وانقسم إلى العديد من البلدان المختلفة. ومن المفترض أن الاتفاقية لا تزال سارية على روسيا المعاصرة (على الرغم من أن تصريحات صحيفة واشنطن بوست كانت متضاربة من البلاد بشأن التزامها بقواعد الاتفاقية).
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وكما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الاتفاقية تنطبق على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBMs) والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات (SLBMs)، والتي تغطي الضربات النووية التي يتم إطلاقها من الجو أو البحر. نشأ هذا الترتيب من رغبة كلا البلدين في “تقليل مخاطر الحرب النووية نتيجة لسوء التفسير أو سوء التقدير أو وقوع حادث”. كما سعت إلى تصحيح الاتفاقيات السابقة في سبعينيات القرن الماضي والتي لم تعالج بشكل كافٍ مسألة تزويد الدولة الأخرى بإخطار بوقوع هجوم نووي، وتحديداً اتفاقية تدابير الحوادث لعام 1971، واتفاقية الحوادث في البحر لعام 1972، والمادة السادسة عشرة من معاهدة سولت 2 لعام 1979 (والتي لم يتم تطبيقها فعلياً على الإطلاق). صدقت).
ولم تنجح أي من هذه الاتفاقيات السابقة في طمأنة أي من الطرفين بشكل كافٍ بأن الطرف الآخر سيقدم إخطارًا بضربة نووية وشيكة. وهكذا، كانت اتفاقية الإخطارات لعام 1988 بمثابة “إجراء لبناء الثقة” بين القوى العظمى، كما تقول وزارة الخارجية الأمريكية. ويتطلب الترتيب الإخطار بموعد الإطلاق الذي سيتم إطلاق الصاروخ منه، والهدف المقصود، ويشترط أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل، وأربعة أيام كحد أقصى. ولا يلزم أي طرف بإخطار الطرف الآخر في حالة إلغاء الإضراب.
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من يوم إلى أربعة أيام للإخلاء
كما ذكرنا سابقًا، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوسيع نطاق قدراته في مجال الأسلحة النووية، مما جعل مستوى الاستخدام أقل بكثير. ولكن بفضل اتفاقية عام 1988 بشأن إخطارات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من غواصات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، أصبح لدى مواطني أمريكا وروسيا على الأقل فرصة لعدم القضاء عليهم إذا تم استهداف “إحداثياتهم الجغرافية”. وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، يجب مشاركة هذه الإحداثيات وأن تشمل نقطة الصفر ونصف القطر المتوقع لتفجير الصاروخ.
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قد يستلزم السيناريو الأسوأ إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو صاروخ باليستي من الغواصات يستهدف منطقة مدنية مكتظة بالسكان. وحتى لو تلقت مثل هذه المنطقة إخطارًا بضربة نووية وشيكة، فإن واقع الإخلاء سيكون كابوسًا مطلقًا. إن تطهير مبنى واحد أمر صعب بما فيه الكفاية، وحركة المرور في ساعة الذروة مروعة بما فيه الكفاية. ولكن إذا غمرت المياه مدينة يسكنها الملايين في الشوارع سواء بالسيارات أو سيرا على الأقدام، فمن غير المرجح أن يتمكن الجميع من الخروج في الوقت المحدد.
وكما تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حالة إجلاء غير المقاتلين من منطقة الحرب، “فإن التخطيط المسبق الدقيق سيكون حاسماً لتقليل الخسائر المحتملة في الأرواح وأي مخاطر أخرى على السكان المدنيين وموظفي الإغاثة الإنسانية”. لاحظ مصطلح “الموظفين الإنسانيين” هناك، للإشارة إلى هؤلاء الأفراد الذين يعرضون أنفسهم للخطر لمساعدة الآخرين لوجستيًا أو طبيًا أو غير ذلك. وفي نهاية المطاف، دعونا نأمل فقط أن يختار كل المشاركين في الصراع الحالي بين أوكرانيا وروسيا التهدئة بدلاً من وضع ترتيبات مثل اتفاق الإخطارات بشأن إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية من غواصات تحت الاختبار.
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