القاعدة الواحدة Mets ‘Scramble Drchble Scramble ستعيش بها

رياضة
القاعدة الواحدة Mets 'Scramble Drchble Scramble ستعيش بها

إنه حجم عينة صغير. صغير جدًا لدرجة أن يونان تونغ لم يبدما بداية في الدوري ونولان ماكلين-مع تقديمه يوم الأربعاء إلى فيليز ميتس-وقد جمعت كام شليتلر لمدة 11 فقط.

ولكن حتى مع ذلك الوقت المحدود في العرض ، تتطور تونغ وماكلين وشليتلر إلى قطع مفيدة لفرق نيويورك هذه المدى. من المحتمل أن يقوم McLean و Schlittler ، على الأقل ، بإعداد الحالات لبدء ألعاب ما بعد الموسم – ومن يدري ما إذا كان تونغ يفعل ذلك أيضًا.

لم يستسلم شليتلر ، الذي ظهر لأول مرة في 9 يوليو ، بعد أكثر من ثلاثة أشواط في أي من بداياته الثمانية ويبدو أنه يتحسن. لقد كان أفضل بداية لليانكيز في أغسطس – مع 1.63 عصر في خمس مباريات هذا الشهر (الثالث في التخصصات لأي شخص لديه 25 أدوار) ، ومعدل ضرب 29 في المئة ومتوسط ​​الضرب .188 ضد.

في الجولة الأولى من ثلاثة-على افتراض أن يانكيز يصلون إلى هناك-فمن المؤكد أن آرون بون سيذهب مع اليسار المخضرمين ، ماكس فريد وكارلوس رودون (لا يفترض أي إصابات ، وهي بالطبع محفوفة بالمخاطر). ستنخفض المركز الثالث إلى شليتلر ولويس جيل وويل ويل. وبناءً على الأشياء ، من المحتمل أن يكون جيل مقابل شليتلر. بدأ جيل بدايات ما بعد الموسم كصاعد في العام الماضي ، لكنه حقق 29 بداية في الموسم العادي.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية