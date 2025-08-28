القاعدة الواحدة Mets ‘Scramble Drchble Scramble ستعيش بها

إنه حجم عينة صغير. صغير جدًا لدرجة أن يونان تونغ لم يبدما بداية في الدوري ونولان ماكلين-مع تقديمه يوم الأربعاء إلى فيليز ميتس-وقد جمعت كام شليتلر لمدة 11 فقط.

ولكن حتى مع ذلك الوقت المحدود في العرض ، تتطور تونغ وماكلين وشليتلر إلى قطع مفيدة لفرق نيويورك هذه المدى. من المحتمل أن يقوم McLean و Schlittler ، على الأقل ، بإعداد الحالات لبدء ألعاب ما بعد الموسم – ومن يدري ما إذا كان تونغ يفعل ذلك أيضًا.

لم يستسلم شليتلر ، الذي ظهر لأول مرة في 9 يوليو ، بعد أكثر من ثلاثة أشواط في أي من بداياته الثمانية ويبدو أنه يتحسن. لقد كان أفضل بداية لليانكيز في أغسطس – مع 1.63 عصر في خمس مباريات هذا الشهر (الثالث في التخصصات لأي شخص لديه 25 أدوار) ، ومعدل ضرب 29 في المئة ومتوسط ​​الضرب .188 ضد.

في الجولة الأولى من ثلاثة-على افتراض أن يانكيز يصلون إلى هناك-فمن المؤكد أن آرون بون سيذهب مع اليسار المخضرمين ، ماكس فريد وكارلوس رودون (لا يفترض أي إصابات ، وهي بالطبع محفوفة بالمخاطر). ستنخفض المركز الثالث إلى شليتلر ولويس جيل وويل ويل. وبناءً على الأشياء ، من المحتمل أن يكون جيل مقابل شليتلر. بدأ جيل بدايات ما بعد الموسم كصاعد في العام الماضي ، لكنه حقق 29 بداية في الموسم العادي.