القاعدة ديفيد برومستاد يتبعها عند اختيار لون الطلاء للسقوف الطويلة

إذا كان التصميم الداخلي الخاص بك يمتلكون أكثر نابضة بالحياة من التقليل من القول ، فمن المحتمل أن تكون معجبًا بالمصمم David Bromstad. إن شخصية HGTV والفائز بالموسم الافتتاحي لـ “Design Star” ليست أبدًا واحدة تخجل من خيارات التصميم الجريئة والألوان الجريئة والآراء القوية. إنه سريع أيضًا في مشاركة نصيحة الخبراء مع Diyers ، حيث يقدم الكثير من DOS و DoNs ، إلى جانب أخطاء التصميم الشائعة لتجنبها.
ليس من المستغرب أن تكون نصيحة Bromstad لأسقف التصميم أولاً وقبل كل شيء تضمينها في لوحة الألوان في الغرفة. وقال برومستاد في مقابلة مع يوم جيد: “أنا دائماً أرسم السقف ، سواء كان نفس اللون أو بلون مختلف”. عندما يتعلق الأمر بالسقوف الطويلة أو المقببة ، يقول إن الارتفاع الإضافي يسمح لك بإضافة دفقة غامقة من الألوان ، بما في ذلك الأشكال الداكنة. وقال “إذا كان لديك سقف أطول من 9 أقدام ، فيمكنك أن تتجاهل على السقف”. على الرغم من أن البعض قد يفترض أن لونًا أغمق على السقف يقلل المساحة ويجعله يشعر وكأنه كهف ، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير معاكس في الواقع ، ويوسع المساحة في وهم سماء ليلية لا نهائية ، وإعطاء الغرفة مظهرًا حديثًا ولكنه فخم. لا سيما في الغرف ذات الأسقف الطويلة ، يشجع Bromstad أصحاب المنازل على الحصول على شجاعة وجريئة بألوان السقف الخاصة بهم.
كيفية اختيار اللون المظلم المثالي لسقفك الطويل
يمكن أن يكون احتضان السقف المظلم طويل القامة مخيفًا ، ولكن هناك خيارات لا حصر لها لجعل المظهر الخاص بك. أولاً ، ضع في اعتبارك العناصر الأخرى في الغرفة ، وكيف يمكن أن تُحدث مع أعلى اللون الأغمق. يمكن للسقف الداكن أن يبرز صب التاج المعقد ، أو عمل الكورنيش ، أو رسم العين إلى نافذة البيان ، على سبيل المثال. أيضًا ، فكر في مقدار التباين الذي تفضله بين الجدران والسقف ، إن وجد على الإطلاق. إن التناقض الصارخ بين الجدار الخفيف والسقف المظلم يخلق اهتمامًا فوريًا بمساحة ، على الرغم من أن الحافز أحادي اللون إلى السقف يمكن أن يعطي الغرفة شخصية مميزة أيضًا.
ومع ذلك ، يجب استخدام ألوان الطلاء الداكنة بشكل استراتيجي. في المناطق ذات الحركة العالية ، على سبيل المثال ، يحذر David Bromstad من استخدام الطلاء الأسود لأنه ليس من السهل الحفاظ عليه كما قد يعتقد البعض. قد يكون هذا أيضًا مشكلة في السقف الخاص بك ، خاصةً إذا كان الغبار والخيوط العنكبوت مشكلة شائعة ، حيث ستكون مرئية بشكل خاص مقابل لون أغمق. وليس الجميع على متن نصيحة برومستاد للذهاب إلى الأسقف الأطول. زميله نجم HGTV ، نيت بيركوس ، يمتلك مفاجأة على السقوف البيضاء ، ويفضل أن يصبح أخف وزناً بدلاً من أغمق كقاعدة عامة.
في النهاية ، يعد السقف طويل القامة فرصة لدمج خيارات التصميم الجريئة النابضة بالحياة في مساحتك. Bromstad هو كل شيء عن التعبير عن الذات من خلال التصميم ، ويشجع أصحاب المنازل على الذهاب مع كل ما يتحدث إليهم. لذلك إذا كنت تفكر في لون جريء وأغمق لسقفك العالي ، فإن برومستاد يقول إنه يذهب لذلك. كما قال في المقابلة ، “أقصد ، من لا يريد سقفًا من فوشيه؟”