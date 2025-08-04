القاعدة ديفيد برومستاد يتبعها عند اختيار لون الطلاء للسقوف الطويلة

يمكن أن يكون احتضان السقف المظلم طويل القامة مخيفًا ، ولكن هناك خيارات لا حصر لها لجعل المظهر الخاص بك. أولاً ، ضع في اعتبارك العناصر الأخرى في الغرفة ، وكيف يمكن أن تُحدث مع أعلى اللون الأغمق. يمكن للسقف الداكن أن يبرز صب التاج المعقد ، أو عمل الكورنيش ، أو رسم العين إلى نافذة البيان ، على سبيل المثال. أيضًا ، فكر في مقدار التباين الذي تفضله بين الجدران والسقف ، إن وجد على الإطلاق. إن التناقض الصارخ بين الجدار الخفيف والسقف المظلم يخلق اهتمامًا فوريًا بمساحة ، على الرغم من أن الحافز أحادي اللون إلى السقف يمكن أن يعطي الغرفة شخصية مميزة أيضًا.

ومع ذلك ، يجب استخدام ألوان الطلاء الداكنة بشكل استراتيجي. في المناطق ذات الحركة العالية ، على سبيل المثال ، يحذر David Bromstad من استخدام الطلاء الأسود لأنه ليس من السهل الحفاظ عليه كما قد يعتقد البعض. قد يكون هذا أيضًا مشكلة في السقف الخاص بك ، خاصةً إذا كان الغبار والخيوط العنكبوت مشكلة شائعة ، حيث ستكون مرئية بشكل خاص مقابل لون أغمق. وليس الجميع على متن نصيحة برومستاد للذهاب إلى الأسقف الأطول. زميله نجم HGTV ، نيت بيركوس ، يمتلك مفاجأة على السقوف البيضاء ، ويفضل أن يصبح أخف وزناً بدلاً من أغمق كقاعدة عامة.

في النهاية ، يعد السقف طويل القامة فرصة لدمج خيارات التصميم الجريئة النابضة بالحياة في مساحتك. Bromstad هو كل شيء عن التعبير عن الذات من خلال التصميم ، ويشجع أصحاب المنازل على الذهاب مع كل ما يتحدث إليهم. لذلك إذا كنت تفكر في لون جريء وأغمق لسقفك العالي ، فإن برومستاد يقول إنه يذهب لذلك. كما قال في المقابلة ، “أقصد ، من لا يريد سقفًا من فوشيه؟”