القانون الغريب الذي يجب أن تعرفه حول العثور على أعشاش وبيض الطيور الطنانة في حديقتك

إن أنثى الطنان التي تعتني بعش مليء بالبيض أو الفراخ تعمل على تحريك ريش ذيلها. فهي إما تقوم بتدفئة صغارها في المستقبل أو ملء بطونها الجائعة بعد التنقل من زهرة إلى أخرى. آخر شيء تحتاجه هو شخص يعبث بعشها. هذا لا يخيف الطيور المسكينة فحسب، بل إنه قد ينبه الحيوانات المفترسة إلى موقع العش. لحسن الحظ، فإن الطيور الطنانة المعرضة للخطر لديها القانون إلى جانبها: قانون معاهدة الطيور المهاجرة لعام 1918 يحمي الطيور منذ أكثر من قرن. يجعل هذا القانون العبث بأعشاش الطيور الطنانة النشطة غير قانوني في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى القريبة على طول مسارات الهجرة. ولا يستفيد الطيور الطنانة فقط من الحماية القانونية. فمن غير القانوني التدخل في عش أي طائر مهاجر نشط.
تبحث معظم الطيور الطنانة عن أماكن التعشيش في الأشجار المتساقطة الأوراق، على أغصان صغيرة – أحيانًا عند مفترق – على بعد قدم تقريبًا من جذع الشجرة. ومع ذلك، اعتادت الطيور الطنانة ذات الحلق الياقوتي على التعايش مع البشر وقد تعشش على أشياء من صنع الإنسان بالقرب من المنازل. نظرًا لأن هذه الأعشاش لا تتطلب تدخلًا مباشرًا بمجرد أن تضع الطيور بيضها، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنع الطيور الطنانة من بناء منازل في أماكن غير مناسبة. هناك بهارات مطبخ غير متوقعة ستمنع الطيور من التعشيش في مناطق غير مرغوب فيها حول منزلك؛ استخدم مزيجًا من الفلفل الحار في الأماكن التي تعشش فيها الطيور الطنانة في الماضي أو حيث بدأت في بناء عش. ستثني الوصفة الحارة الطيور الطنانة وكذلك الأنواع الأخرى عن الاستمرار في بناء أعشاشها.
كيفية التعامل مع عش الطائر الطنان (لا)
في أغلب الأحيان، نرغب في تشجيع الطيور الطنانة على بناء أعشاشها في ساحاتنا. ولكن في بعض الأحيان تفتقر الطيور إلى الحكمة، وتنتهي الأعشاش في أماكن تهدد صحتنا أو حياة الطيور الطنانة. إذن، ماذا يمكنك أن تفعل إذا اتخذ طائر الطنان منزلاً له في مكان غير مثالي في ممتلكاتك؟ لا يستحق الأمر بالتأكيد مخالفة القانون؛ فإذا ثبتت إدانتك بانتهاك قانون معاهدة الطيور المهاجرة، فقد يتم تغريمك بما يصل إلى 15000 دولار و/أو الحكم عليك بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
إن تحديد الوقت المناسب لنقل عش الطيور في حديقتك يعد مسألة شائكة. فإذا كان العش في مكان غير مناسب، فسوف تضطر إلى تأجيل احتياجاتك الخاصة لفترة من الوقت بينما تفقس الحضنة وتبدأ في الطيران. وبمجرد أن تضع أنثى الطائر الطنان بيضها، فسوف تحتاج إلى التحلي بالصبر لمدة تتراوح بين ستة إلى عشرة أسابيع. ويستغرق الأمر حوالي أسبوعين حتى تفقس ثم شهرًا أو شهرين حتى تصل إلى مرحلة البلوغ وتترك العش.
إذا قامت أنثى طائر الطنان غير المحظوظة بتأسيس قاعدة لها في مكان يشكل خطرًا عليها وعلى صغارها، فاستخدم هاتفك بدلاً من العش. اتصل بخدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية. في حالة اعتقادهم أن العش يقع في مكان يعرض الحيوانات أو صحة الإنسان للخطر، فقد يصدرون لك تصريحًا بنقله.