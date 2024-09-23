القانون الغريب الذي يجب أن تعرفه حول العثور على أعشاش وبيض الطيور الطنانة في حديقتك

إن أنثى الطنان التي تعتني بعش مليء بالبيض أو الفراخ تعمل على تحريك ريش ذيلها. فهي إما تقوم بتدفئة صغارها في المستقبل أو ملء بطونها الجائعة بعد التنقل من زهرة إلى أخرى. آخر شيء تحتاجه هو شخص يعبث بعشها. هذا لا يخيف الطيور المسكينة فحسب، بل إنه قد ينبه الحيوانات المفترسة إلى موقع العش. لحسن الحظ، فإن الطيور الطنانة المعرضة للخطر لديها القانون إلى جانبها: قانون معاهدة الطيور المهاجرة لعام 1918 يحمي الطيور منذ أكثر من قرن. يجعل هذا القانون العبث بأعشاش الطيور الطنانة النشطة غير قانوني في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى القريبة على طول مسارات الهجرة. ولا يستفيد الطيور الطنانة فقط من الحماية القانونية. فمن غير القانوني التدخل في عش أي طائر مهاجر نشط.

تبحث معظم الطيور الطنانة عن أماكن التعشيش في الأشجار المتساقطة الأوراق، على أغصان صغيرة – أحيانًا عند مفترق – على بعد قدم تقريبًا من جذع الشجرة. ومع ذلك، اعتادت الطيور الطنانة ذات الحلق الياقوتي على التعايش مع البشر وقد تعشش على أشياء من صنع الإنسان بالقرب من المنازل. نظرًا لأن هذه الأعشاش لا تتطلب تدخلًا مباشرًا بمجرد أن تضع الطيور بيضها، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنع الطيور الطنانة من بناء منازل في أماكن غير مناسبة. هناك بهارات مطبخ غير متوقعة ستمنع الطيور من التعشيش في مناطق غير مرغوب فيها حول منزلك؛ استخدم مزيجًا من الفلفل الحار في الأماكن التي تعشش فيها الطيور الطنانة في الماضي أو حيث بدأت في بناء عش. ستثني الوصفة الحارة الطيور الطنانة وكذلك الأنواع الأخرى عن الاستمرار في بناء أعشاشها.