القبض على أحد مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إساءة عنصرية مزعومة تجاه أنطوان سيمينيو

ألقي القبض على أحد مشجعي كرة القدم الإنجليزية بسبب مزاعم عن إساءة عنصرية تجاه أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون يوم الاثنين.

ألقت شرطة ميرسيسايد القبض على رجل يبلغ من العمر 71 عامًا “للاشتباه في ارتكابه جريمة تتعلق بالنظام العام عنصريًا”، وفقًا لبي بي سي.

وقالت الشرطة إن السلطات قامت بالاعتقال بعد أن “أفاد المشجعون والمشرفون أن مشجع إيفرتون صرخ بإساءات عنصرية”.

كان إيفرتون ومانشستر سيتي يلعبان مسابقة Matchweek 35 على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول.

وأدان إيفرتون تصرفات الرجل المزعومة يوم الثلاثاء في بيان وصفه بأن “العنصرية والتمييز بجميع أشكاله غير مقبولين على الإطلاق”.

وقال النادي: “ليس لهم مكان في ملاعبنا أو رياضتنا أو مجتمعنا”. وأضاف: “سيواصل النادي العمل بشكل وثيق مع السلطات لدعم تحقيقاتها وسيتخذ أقوى إجراء ممكن بما يتماشى مع نهج عدم التسامح مطلقًا”.

وقالت الشرطة إنه تم إطلاق سراح الرجل بكفالة بشروط، ولا يُسمح له الآن بالذهاب لمسافة ميل واحد من أي استاد رياضي محدد لمدة تصل إلى أربع ساعات قبل انطلاق المباراة، وأثناء المباراة، وحتى أربع ساعات بعد انتهاء المباراة.

وشكر مانشستر سيتي إيفرتون والشرطة على “تحركهم السريع” ردا على الحادث.

لم تكن الحادثة التي وقعت داخل الملعب هي الإساءة العنصرية الوحيدة التي واجهها أحد أعضاء نادي مانشستر سيتي هذا الأسبوع.

وقال النادي إن المدافع مارك جويهي تعرض أيضًا لإساءات عنصرية عبر الإنترنت بعد التعادل 3-3.

وقال مانشستر سيتي في بيان، إن النادي “يشعر بخيبة أمل كبيرة” بعد أن علم أن جويهي “تعرض لسلسلة من المنشورات العنصرية الدنيئة على وسائل التواصل الاجتماعي الليلة الماضية”.

وجاء في البيان: “سنواصل تقديم دعمنا الكامل لكل من أنطوان ومارك ولن نقبل أبدًا أي تمييز من أي نوع في لعبتنا”.

بالنسبة لسيمينيو، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه الإساءات. أثناء لعبه في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع بورنموث ضد ليفربول، أبلغ عن تعرضه لإساءات عنصرية من قبل أحد المشجعين.