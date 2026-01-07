القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة منزل شيدور ساندرز بقيمة 200 ألف دولار

ألقت السلطات في ولاية أوهايو القبض على ثلاثة أفراد فيما يتعلق باقتحام منزل لاعب الوسط في فريق براون شيدير ساندرز في نوفمبر يوم الأربعاء.

وقال مكتب عمدة مقاطعة المدينة المنورة في بيان إنه أكمل تحقيقه في حادث السطو الذي وقع في 16 نوفمبر، وأنه حدد هوية المشتبه بهم الثلاثة الذين زُعم أنهم سرقوا المنزل وألقوا القبض عليهم. ومع ذلك، تم التعرف على السائق المزعوم في القضية، لكنه لا يزال طليقًا، بحسب البيان.

ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم الأربعة علناً.

قالت السلطات إن الاقتحام حدث في حوالي الساعة 6:46 مساءً يوم 16 نوفمبر بينما كان ساندرز يلعب في مباراة براون – حيث كان أول ظهور له في دوري كرة القدم الأمريكية لإغاثة ديلون غابرييل المصاب – ضد فريق رافينز في هنتنغتون بانك فيلد في كليفلاند.

وأظهرت لقطات المراقبة دخول المشتبه بهم وهم يرتدون أقنعة وقفازات ويستولون على ممتلكات مملوكة لساندرز.

كان الأفراد الثلاثة خارج العقار بعد حوالي 12 دقيقة وقالت السلطات إنهم سرقوا ما قيمته 200 ألف دولار تقريبًا من متعلقات QB.

بعد عملية السطو، تناول ساندرز الموضوع لفترة وجيزة مع الصحفيين عندما طرحه دون سابق إنذار.

وقال ساندرز، البالغ من العمر 23 عاماً، عندما سُئل عن أكثر ما يفخر به في تطوره: “أود أن أقول بالتأكيد عقلياً وعاطفياً”. “أعلم أن اقتحام منزلي هو موضوع شائع، لكنني في حالة عقلية الآن حيث لا يوجد الكثير مما يمكن أن يزعجني، بصراحة.”

وأضاف ساندرز: “لم يتم أخذ أي من مجوهراتي على أي حال، لقد انزلقت للتو”. “يحدث.”

أنهى ساندرز موسمه الأول في دوري كرة القدم الأمريكية مع 120 عملية إكمال لمسافة 1400 ياردة وسبعة هبوط.