القبض على كريس كلووي بونتر السابقين على “ماجا” احتجاج بلاك

ألقي القبض على اللاعب السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي كريس كلووي يوم الثلاثاء في اجتماع لمجلس المدينة في هنتنغتون بيتش ، كاليفورنيا ، للاحتجاج على لوحة معروضة في المكتبة العامة من خلال “عصيان مدني سلمي”.

كان كلووي ، 43 عامًا ، وغيرهم من السكان في متناول اليد للاحتجاج على لوحة في المكتبة التي اعتبروها “بيان الدعاية” بسبب إشاراتها إلى حركة أمريكا العظيمة مرة أخرى.

في مقطع فيديو من الاجتماع ، أخبر المخضرم في فايكنغز لمدة ثماني سنوات (2005-12) مجلس المدينة المكون من سبعة أعضاء-جميع الجمهوريين-ما يوقفه ماغا قبل أن يتجه نحو الهيئة الحكومية ، مما أدى إلى اعتقاله.

وقال كلوي: “لسوء الحظ ، من الواضح أن هذا المجلس لا يستمع ، لذا بدلاً من ذلك سأأخذ وقتي لأقول ما تمثله ماغا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية”. “MAGA تعني محاولة محو الأشخاص المتحولين من الوجود. MAGA تعني إعادة التجميع والعنصرية. Maga تعني الرقابة وحظر الكتب. ”

على اللوحة ، تبدو عبارة “سحرية” و “مغرية” و “جلفنة” و “مغامرة” بجوار بعضها البعض لتوضيح ماجا ، وتحتها ، إشارة مباشرة إلى الحركة السياسية التي شاعها الرئيس دونالد ترامب.

“من خلال الأمل وتغيير أمتنا قد بنت أفضل للعصر الذهبي لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!” تقرأ الصياغة ، وفقًا لسجل مقاطعة أورانج.

Kluwe ، وهو ناشط صريح في قضايا LGBTQ+ والمساواة في الزواج ، أطلق عليه في نهاية المطاف MAGA “بشكل صريح حركة النازية” قبل إبلاغ المجلس بأنه سيؤدي بعد ذلك عملاً من العصيان المدني.

ثم اتخذ خطوة نحو أعضاء المجلس وسرعان ما توقف من قبل شرطة هنتنغتون بيتش.

تم القبض على Kluwe ونفذ من الغرف من قبل العديد من ضباط إنفاذ القانون الموحدة.

تم الاستشهاد بالمواطنين في فيلادلفيا وأطلق سراحه بعد أن أمضى أربع ساعات في الحجز يوم الثلاثاء.

يُعتقد أن طبيعة Kluwe الصريحة حول القضايا الاجتماعية أدت إلى خلاف بين Kluwe وموظفي تدريب Vikings.

وقال لسجل OC أن ما فعله لم يتم توجيهه حقًا نحو المجلس ، ولكن المزيد عن عامة الناس.

وقال كلووي: “لم يتم ذلك بقصد تغيير عقل المجلس ، لأنني لا أعتقد أن هذه العقول يمكن تغييرها”. “لقد تم ذلك حتى يتمكن الأشخاص الذين يراقبون والأشخاص الذين سيشاهدونهم إن هذا أمر مهم بما يكفي للقبض عليه. من المهم الوقوف والتحدث بالحقيقة إلى السلطة والقيام بذلك بطريقة يمكن للآخرين محاكاة “.