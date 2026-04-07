القبض على نجم WWE السابق ألبرتو ديل ريو بتهمة العنف المنزلي المزعوم في المكسيك: تقرير

ألقي القبض على نجم WWE السابق ألبرتو ديل ريو بتهمة العنف المنزلي المزعوم في المكسيك، وفقا لتقارير متعددة.

وبحسب ما ورد تم اعتقال ديل ريو البالغ من العمر 48 عامًا، واسمه الحقيقي ألبرتو رودريجيز، من قبل الشرطة في العاصمة سان لويس بوتوسي بتهمة الاعتداء على زوجته، التي اتصلت برقم 911 وقدمت شكوى بأن بطل العالم السابق أربع مرات في WWE ضربها.

عند وصول الحرس المدني، أصيبت زوجة ديل ريو بجروح في وجهها وذراعيها مما أدى إلى اعتقال ديل ريو، وفقًا لـ LAAFICION. وبحسب المنفذ، يمكن أن تصل عقوبة العنف المنزلي إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسبع سنوات.

ويعتقد أن صورته قد شقت طريقها بالفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ديل ريو، الذي كان يتصارع حاليا تحت اسم ألبرتو إل باترون، مشكلة مع القانون.

وفي عام 2021، اتُهم بالاعتداء الجنسي والاختطاف، لكن القضية أُسقطت بعد اختفاء أحد الشهود قبل المحاكمة.

وقع مع WWE في عام 2009، وظهر لأول مرة في القائمة الرئيسية بعد عام، وأصبح أول شخص يفوز بمباراة سلم Royal Rumble وMoney in the Bank في عام 2011. وترك ديل ريو الشركة في عام 2014.

لم تجدد WWE صفقة ديل ريو مع AAA عندما اشترت العرض المكسيكي الشهير في أبريل 2025، على الرغم من كونه بطل ميجا.