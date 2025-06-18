القدح الفريد الذي يمكنك التوفير فيه أن هواة الجمع القديمة مهووسة بها

أكواب فريدة من نوعها لديها نوع خاص من السحب مع thrifters المتحمسين. سواء كنت تتطلع فقط إلى زيادة مجموعتك من الشذوذ أو مهتم بالاستثمار في القطع القيمة ، فإن Mugs Toby هي نوع واحد من القدح يجب ألا تتخطى أبدًا إذا رأيت ذلك في التوفير. هذه القطع الغريبة هي تباين في أباريق توبي الإنجليزية في القرن الثامن عشر ، والتي هي المقتنيات الشعبية التي يمكن أن تبيع لعشرات الآلاف من الدولارات. ومع ذلك ، فإن Oby Mugs أرخص عمومًا من أباريق توبي الأصلية ، على الرغم من أنها تظل اكتشافًا فريدًا أن جامعي الطراز القديم مهووسون به. تم اختراعها فقط في العشرينات من القرن الماضي ، وعلى الرغم من أن المصطلحين يستخدمان الآن بالتبادل ، إلا أنهما منتجات مختلفة تمامًا.

على عكس الأباريق التي تصور الجسم الكامل للشخص – عادةً ما يكون رجلًا يحمل البيرة والسيجار أو الأنبوب ، وارتداء قبعة تريكورن تتضاعف كصنفية صب – تظهر الأقدار وجههم فقط. يشار إليها أيضًا باسم أكواب الشخصيات ، وتأتي هذا الشرب الغريب على شكل الرجال والنساء البريطانيين من القرنين السابع عشر والثامن عشر وأيقونات ثقافة البوب ​​التاريخية مثل وينستون تشرشل وجون لينون. أكواب أو أباريق ، مهد نداءها الجماعي الطريق للنسخ الرخيصة ، مما قلل من قيمة القطع التي تم إجراؤها من القرن العشرين. هذا يعني أنه يمكنك العثور على بعض الأحجار الكريمة الحقيقية بأسعار الصفقة في وكيل التحف المفضل لديك.