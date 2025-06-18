القدح الفريد الذي يمكنك التوفير فيه أن هواة الجمع القديمة مهووسة بها

أكواب فريدة من نوعها لديها نوع خاص من السحب مع thrifters المتحمسين. سواء كنت تتطلع فقط إلى زيادة مجموعتك من الشذوذ أو مهتم بالاستثمار في القطع القيمة ، فإن Mugs Toby هي نوع واحد من القدح يجب ألا تتخطى أبدًا إذا رأيت ذلك في التوفير. هذه القطع الغريبة هي تباين في أباريق توبي الإنجليزية في القرن الثامن عشر ، والتي هي المقتنيات الشعبية التي يمكن أن تبيع لعشرات الآلاف من الدولارات. ومع ذلك ، فإن Oby Mugs أرخص عمومًا من أباريق توبي الأصلية ، على الرغم من أنها تظل اكتشافًا فريدًا أن جامعي الطراز القديم مهووسون به. تم اختراعها فقط في العشرينات من القرن الماضي ، وعلى الرغم من أن المصطلحين يستخدمان الآن بالتبادل ، إلا أنهما منتجات مختلفة تمامًا.
على عكس الأباريق التي تصور الجسم الكامل للشخص – عادةً ما يكون رجلًا يحمل البيرة والسيجار أو الأنبوب ، وارتداء قبعة تريكورن تتضاعف كصنفية صب – تظهر الأقدار وجههم فقط. يشار إليها أيضًا باسم أكواب الشخصيات ، وتأتي هذا الشرب الغريب على شكل الرجال والنساء البريطانيين من القرنين السابع عشر والثامن عشر وأيقونات ثقافة البوب التاريخية مثل وينستون تشرشل وجون لينون. أكواب أو أباريق ، مهد نداءها الجماعي الطريق للنسخ الرخيصة ، مما قلل من قيمة القطع التي تم إجراؤها من القرن العشرين. هذا يعني أنه يمكنك العثور على بعض الأحجار الكريمة الحقيقية بأسعار الصفقة في وكيل التحف المفضل لديك.
ما الذي يجب البحث عنه عند إزاحة أكواب توبي
إذا كنت تحب أكواب توبي لشكلها الفريد والشخصيات المضحكة التي يصورونها ، فإن الشيء الوحيد الذي تحتاج إلى القلق بشأنه عند تجوب متجر التوفير المحلي الخاص بك هو ذوقك الشخصي وحالة القطعة. من الأفضل تجنب الشقوق والبطاطا ، ولكن إذا وقعت بشدة في القدح غير الناقص ، فلا بأس أيضًا. يجب استخدام هذه الأكواب فقط للديكور ، على أي حال ، لأن التزجيج في أطباق الأطباق القديمة تحتوي دائمًا على الرصاص. ومع ذلك ، كان لا يزال يتم إنتاج أكواب توبي في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين ، والتي تم من خلالها تنظيم زمنية زمنية كبيرة في المملكة المتحدة إذا لم تتمكن من مواعدة القدح ، يمكنك التحقق من أدوات الشراب العتيقة لقيادة استخدام مجموعات الاختبار في المنزل.
بالنسبة لهواة الجمع الذين يبحثون عن الصفقات والكنوز ، فإن أفضل طريقة لتجنب أكواب توبي المزيفة هي البحث عن علامات الشركة المصنعة أو إثبات العمر. على الرغم من أن هناك المئات من الشركات التي تصنع أباريق توبي من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين ، مثل رالف وود ، و Whieldon ، و والتون ، وأستبوري ، كانت دولتون الملكية هي التي شاعت أكواب الشخصية في العقود الأخيرة. ستحتوي معظم المنتجات من هذا الصانع على علامة دائرية ستساعدك على مصادقة أحدث اكتشافك. مع تطور شعار Doulton Royal Doulton على مدار العقود ، فإن معرفة تصميماتها المختلفة ستساعدك أيضًا على تحديد مواعيد قطعتك. انتبه عن كثب للخطوط المنحنية على كل جانب من الدائرة. إذا كانت طويلة ، فأنت تتعامل مع عتيقة من النصف الأول من القرن ؛ إذا كانت أقصر وأكثر سمكا ، فإن القدح يبلغ من العمر 60 عامًا في الحد الأقصى.