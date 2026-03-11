القرارات التي تواجهها الطائرات مع أفضل أربعة اختيارات لمسودة NFL لعام 2026

القرارات التي تواجهها الطائرات مع أفضل أربعة اختيارات لمسودة NFL لعام 2026

كان عشاق Jets ينتظرون منذ أشهر لوضع موسم 2025 في الماضي والبدء في بناء قائمة جديدة.

لقد وصل موسم القائمة مع وكالة مجانية هذا الأسبوع – والتي جلبت مجموعة كبيرة من الإضافات في مجال الدفاع والتجارة للاعب الوسط جينو سميث – وقريبًا، ستكون مسودة NFL هنا في نهاية أبريل.

يتم تحميل الطائرات بالاختيارات خلال المسودتين التاليتين، لذلك يجب أن يكون المدير العام دارين موجي قادرًا على قلب القائمة بحلول عام 2027. لديه الكثير من الثغرات لملءها في عام 2026، والتي تتم معالجة بعضها في وكالة مجانية، ولكن الحجم الأكبر من التغيير يحدث بالفعل في المسودة.

لدى Jets اختياران للجولة الأولى واختياران للجولة الثانية هذا العام، مما يمنحهم أربعة اختيارات من بين أفضل 44. إنهم بحاجة إلى الخروج من تلك الاختيارات بأربعة مبتدئين. لا يتعلق الأمر بصياغة لاعبين تنمويين للمستقبل. تحتاج الطائرات إلى لاعبين يمكنهم المساهمة كمبتدئين.

المكّي ساهل

