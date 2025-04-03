القرار الذي من شأنه أن يسمح دونالد ترامب بفترة ولاية ثالثة ، ولكن ليس كل رئيس

بعد أيام قليلة من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لبدء قضاء فترة ولايته الثانية ، قدم ممثل الولايات المتحدة أندي أوجليس ، وهو جمهوري من تينيسي ، قرارًا مشتركًا في مجلس النواب لتعديل الدستور الأمريكي للسماح لترامب بتقديم فترة ولاية ثالثة. منذ عام 1951 ، منع قانون الأرض أي شخص من قضاء أكثر من فترتين رئاسيين بسبب التعديل 22. لكن هذا لم يمنع ترامب من الطوفان علنًا عن فكرة ولاية ثالثة. ظهرت الأحدث في 30 مارس 2025 ، خلال مقابلة مع NBC عندما قال إنه جاد بشأن هذا الاحتمال. وقال “هناك طرق يمكنك القيام بها”.

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واحدة من هذه الأساليب ستغير الدستور. إن قرار Ogles المشترك الذي سيسمح لترامب بانتخاب ولاية ثالثة ، لديه تل أن يتسلق ، لأنه ، مثل جميع التعديلات على الدستور ، يجب التصديق عليها من خلال ثلاثة أرباع الولايات حتى تنقلها. إذا تجاوزت هذه العقبة ، فإن لغة القرار ستمنع الرؤساء السابقين مثل بيل كلينتون ، وجورج دبليو بوش ، وباراك أوباما ، من السعي إلى فترة ولاية ثالثة بالإضافة إلى رؤساء الأجل المستقبليين. كتب Ogles القرار على وجه التحديد لترامب لأنه ينص على الرؤساء فقط الذين لم يخدموا “فترتين متتاليتين” سيسمح لهم بانتخاب في ولاية ثالثة.