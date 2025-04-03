القرار الذي من شأنه أن يسمح دونالد ترامب بفترة ولاية ثالثة ، ولكن ليس كل رئيس

بعد أيام قليلة من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لبدء قضاء فترة ولايته الثانية ، قدم ممثل الولايات المتحدة أندي أوجليس ، وهو جمهوري من تينيسي ، قرارًا مشتركًا في مجلس النواب لتعديل الدستور الأمريكي للسماح لترامب بتقديم فترة ولاية ثالثة. منذ عام 1951 ، منع قانون الأرض أي شخص من قضاء أكثر من فترتين رئاسيين بسبب التعديل 22. لكن هذا لم يمنع ترامب من الطوفان علنًا عن فكرة ولاية ثالثة. ظهرت الأحدث في 30 مارس 2025 ، خلال مقابلة مع NBC عندما قال إنه جاد بشأن هذا الاحتمال. وقال “هناك طرق يمكنك القيام بها”.
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واحدة من هذه الأساليب ستغير الدستور. إن قرار Ogles المشترك الذي سيسمح لترامب بانتخاب ولاية ثالثة ، لديه تل أن يتسلق ، لأنه ، مثل جميع التعديلات على الدستور ، يجب التصديق عليها من خلال ثلاثة أرباع الولايات حتى تنقلها. إذا تجاوزت هذه العقبة ، فإن لغة القرار ستمنع الرؤساء السابقين مثل بيل كلينتون ، وجورج دبليو بوش ، وباراك أوباما ، من السعي إلى فترة ولاية ثالثة بالإضافة إلى رؤساء الأجل المستقبليين. كتب Ogles القرار على وجه التحديد لترامب لأنه ينص على الرؤساء فقط الذين لم يخدموا “فترتين متتاليتين” سيسمح لهم بانتخاب في ولاية ثالثة.
ماذا يقول الدستور عن حدود المدة الرئاسية
في أعقاب الفترة الثالثة والرابعة غير المسبوقة للرئيس فرانكلين روزفلت خلال ثلاثينيات القرن العشرين والأربعينيات من الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية ، بدأ الكونغرس عملية تعديل الدستور لفرض حدود المدة الرئاسية. بدأت العملية في عام 1947 وتم التصديق عليها من قبل الولايات في عام 1951. قبل FDR ، اتبع الرؤساء السابقون القاعدة غير المكتوبة المتمثلة في خدمة فترتين فقط ، وهي سابقة وضعتها جورج واشنطن. ينص قلب التعديل الثاني والعشرين على أنه “لا يجوز انتخاب شخص لمكتب الرئيس أكثر من مرتين” (عبر مكتبة ريغان).
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من شأن قرار Andy Ogles المشترك أن يغير أنه “لا يتم انتخاب أي شخص إلى مكتب الرئيس أكثر من ثلاث مرات ، ولا يتم انتخابه في أي مصطلح إضافي بعد انتخابه لرجلين متتاليين” ، من بين الشروط الأخرى (عبر القرار المشترك). كما ذكرنا ، فإن القرار مصمم خصيصًا لترامب ، لأنه صنع التاريخ من خلال أن يصبح الرئيس الوحيد الذي يخدم شروطًا غير متتالية باستثناء جروفر كليفلاند في مطلع القرن العشرين. لكنه لن يمنع الرؤساء في المستقبل الذين يتناسبون مع المتطلبات من قضاء فترة ولاية ثالثة.
ما الذي يجب أن يحدث مع قرار المفصل Ogles
عملية تعديل الدستور ليست سهلة. لقد نجحت فقط 27 مرة في أكثر من 200 عام. لذا فإن الحصول على قرار مشترك Andy Ogles للسماح لـ Donald Trump بالترشح لفترة ولاية ثالثة عبر خط النهاية لن يكون من السهل. أولاً ، ستحتاج إلى تمرير مجلسي الكونغرس بهامش الثلثين. في مجلس النواب ، يتمتع الجمهوريون بأغلبية حلاقة وسيكون من غير المرجح أن يحصلوا على الأصوات اللازمة للخطوة التالية. بالنظر إلى أن النائب الديمقراطي دان جولدمان من نيويورك قدم قراره الخاص في نوفمبر 2024 للحفاظ على التعديل 22 في مكانه ، يبدو هذا وكأنه غير مستمر. في مجلس الشيوخ ، لدى الجمهوريين نسبة مئوية أكبر من المقاعد ، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى مساعدة من الديمقراطيين لتحقيق انتصار ثلثي ، وهو أمر غير مرجح أيضًا.
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إذا كان قد اجتاز مجلسي الكونغرس بطريقة أو بأخرى ، فسيذهب ذلك إلى الولايات المتحدة. سيكون أمام الهيئات التشريعية للولاية سبع سنوات للتصديق على التعديل المقترح. بالنظر إلى أن ترامب سيكون 82 في عام 2028 ، و 86 في عام 2032 ، فإن الوقت ليس على جانبه. حاليًا ، كان القرار المشترك لـ Ogles مع لجنة مجلس النواب المعنية بالسلطة القضائية منذ يناير دون المزيد من الحركة. إن تعديل الدستور للسماح لترامب بالركض مرة أخرى ، مع منع الرؤساء الآخرين من فعل الشيء نفسه ، لا يبدو من المحتمل ، ولكن قد تكون هناك طرق أخرى يمكن أن يحاول ترامب التحايل على التعديل الثاني والعشرين للبقاء في السلطة.