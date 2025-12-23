القراصنة يكسبون 29 مليون دولار من ريان أوهيرن في خطوة نادرة

أكد جون هيمان مراسل The Post أن القراصنة يواصلون البناء لعام 2026، حيث أضافوا لاعب فريق All-Star الأول رايان أوهيرن بعقد لمدة عامين يوم الثلاثاء.

وتبلغ قيمة الصفقة 29 مليون دولار.

سيخرج أوهيرن، البالغ من العمر 32 عامًا، من أفضل موسم في مسيرته في عام 2025، عندما وصل إلى .281 مع 17 نقطة على أرضه و63 من RBIs وقام بأول لعبة كل النجوم له.

يمثل التوقيع المرة الأولى التي يوقع فيها القراصنة عقدًا متعدد السنوات مع وكيل حر منذ شتاء عام 2016، عندما وقعوا على عقد مع إيفان نوفا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 26 مليون دولار.

أمضى أوهيرن وقتًا مع أفراد العائلة المالكة والأوريولز وبادريس على مدار السنوات الثماني التي قضاها في دوري البيسبول الرئيسي.

إنه محترف .252، على الرغم من أنه شهد ارتفاعًا كبيرًا في أرقامه خلال المواسم الثلاثة الماضية، والتي يعود تاريخها إلى عام 2023.

على مدى المواسم الثلاثة الماضية، وصل أوهيرن إلى 0.277 مع 46 هوميروس و182 من RBIs.

تأتي أحدث إضافة في بيتسبرغ في الوقت الذي يحاول فيه القراصنة دعم قائمتهم حول بول سكينيس الحائز على جائزة NL Cy Young.

أضاف فريق The Pirates سابقًا براندون لوي في صفقة تبادلية تضم ثلاثة فرق الأسبوع الماضي، حيث يحاولون البناء حول نجمهم الشاب من خلال تعزيز المساعدة الهجومية التي يحصل عليها. تحاول بيتسبرغ، بعد فوزها بـ 71 فوزًا في عام 2025، إنهاء الجفاف الذي دام 10 سنوات.

أوضح المدير العام لشركة Pirates Ben Cherington في وقت سابق من فترة الإجازة أن المنظمة “ستتابع بعض الأشياء في الوكالة والتداولات الحرة”.

وقال في اجتماع المديرين العامين في لاس فيجاس في تشرين الثاني (نوفمبر): “نحن بحاجة إلى زيادة الهجوم، وسنشعر بخيبة أمل إذا لم نفعل ذلك”.