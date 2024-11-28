القرع الشتوي المشهور يمكنه خفض ضغط الدم وسكر الدم في نفس الوقت

يمكنك العثور على العديد من أنواع الاسكواش على مدار السنة. هناك نوع معين، وهو قرع الجوز، يتم الاستمتاع به عادة خلال فصل الشتاء. ويتميز بشكل يشبه الكمثرى، ولون برتقالي أسمر، ولحم غني بالمغذيات. يقدم كوب واحد من قرع الجوز المطبوخ العادي 6.6 جرامًا من الألياف، و4 جرامًا من السكر، و22 جرامًا من الكربوهيدرات، وفقًا لموقع WebMD.
بفضل السكريات والكربوهيدرات المعتدلة، فإن قرع الجوز يسجل رقم 51 على مؤشر نسبة السكر في الدم. هذه أخبار جذابة إذا كنت قلقًا بشأن كمية السكر التي تتناولها، نظرًا لأن الأطعمة التي تحتوي على قيمة مؤشر جلايسيمي أقل من 55 تكون منخفضة نسبة السكر في الدم، مما يعني أنه من غير المحتمل أن تتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم لديك. قال ديستيني مودي، اختصاصي تغذية وتغذية رياضية مسجل في Garage Gym Review، لصحيفة Health Digest: “يحتوي قرع الجوز على نسبة عالية من الألياف، مما يبطئ عملية الهضم”. “يعد قرع الجوز أيضًا رائعًا لأولئك الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري، لأنه على الرغم من أن طعمه نشوي مثل البطاطس، إلا أنه لا يرفع نسبة السكر في الدم بنفس الطريقة.”
لكن الحفاظ على نسبة السكر في الدم ليس هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعد فيه قرع الجوز؛ يمكن أن يفيد ضغط الدم وصحة القلب بشكل عام أيضًا. وكما أوضح مودي، “مثل الخضروات البرتقالية الأخرى مثل الجزر والبطاطا الحلوة، فإن القرع يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق التأثير على الجينات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب”. مشاكل في القلب.”
مساعدة للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم
فحصت مراجعة عام 2021 في Heliyon العديد من الدراسات حول خصائص خفض ضغط الدم للألفا كاروتين وبيتا كاروتين. وخلص الباحثون إلى أن استكمال النظام الغذائي بكلا مضادات الأكسدة أدى إلى انخفاض ارتفاع ضغط الدم لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الحالي. التحذير الوحيد هو أنهم لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كان أحد الكاروتينات يحمل وزنًا أكبر أو ما إذا كان الوجود المشترك للعديد من الكاروتينات يسبب آثارًا إيجابية. وفي الوقت نفسه، قرر الباحثون في مراجعة عام 2023 في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين لديهم تركيزات عالية من الكاروتينات مثل البيتا كاروتين شهدوا انخفاضًا في خطر الوفاة بسبب أمراضهم.
ومع ذلك، فإن البيتا كاروتين ليس هو الأصل الغذائي الوحيد الذي قد يساعد القرع على خفض ضغط الدم. قد يكون البوتاسيوم أيضًا. وفقًا لجينا فولبي، أخصائية التغذية المسجلة التي تمت مقابلتها مع Everyday Health، فإن “كوبًا واحدًا من قرع الجوز المطبوخ يوفر ما يقرب من 20 بالمائة من القيمة اليومية للبوتاسيوم”. وأضافت أن استهلاك القرع “بشكل منتظم (عدة مرات في الأسبوع) يمكن أن يساعد في زيادة البوتاسيوم بشكل كبير في النظام الغذائي، مما يدعم بشكل طبيعي ضغط الدم الأكثر توازنا”.
خدمة الاسكواش مرضية
وفيما يتعلق بالطهي باستخدام قرع الجوز، كان لدى مودي الكثير من التوصيات. وقالت: “إن تحميص قرع الجوز ومزجه مع المرق في الحساء هو الطبق المفضل لدي في الخريف”. “تعد الخضروات أيضًا بديلاً رائعًا منخفض السعرات الحرارية للبطاطا الحلوة، حيث يمكنك خبزها كبطاطس مقلية، أو تحويلها إلى هريس، أو تقطيعها لاستخدامها في أطباق مثل الفاصوليا السوداء الحارة.” لكنها حذرت من غلي هذا النوع من القرع أو قليه بسبب احتمال فقدانه للعناصر الغذائية.
ومع ذلك، لا تتردد في شراء القرع الجوز بكميات كبيرة عندما يكون في الموسم. وللحفاظ عليه، قطعي اللحم إلى مكعبات ثم قومي بتجميده. كما أظهرت دراسة أجريت عام 2024 في مجلة Foods، أن تجميد القرع لم يغير بشكل كبير مستويات البيتا كاروتين فيه. وستكون قادرًا على الاستمتاع بمزاياه الصحية المحتملة لفترة طويلة بعد انتهاء الأشهر الباردة.
كفكرة أخيرة، قد ترغب في تجربة زراعة قرع الجوز حتى تتمكن من التحكم في الكمية المتوفرة لديك. إذا قمت بذلك، فكر في شراء (أو زراعة) مجموعة بلوتو من قرع الجوز. وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 في Food Research International، فإن قرع الجوز المزروع من بذور بلوتو يحتوي على بيتا كاروتين أكثر من قرع الجوز المزروع من بذور آرييل.