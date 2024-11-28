القرع الشتوي المشهور يمكنه خفض ضغط الدم وسكر الدم في نفس الوقت

يمكنك العثور على العديد من أنواع الاسكواش على مدار السنة. هناك نوع معين، وهو قرع الجوز، يتم الاستمتاع به عادة خلال فصل الشتاء. ويتميز بشكل يشبه الكمثرى، ولون برتقالي أسمر، ولحم غني بالمغذيات. يقدم كوب واحد من قرع الجوز المطبوخ العادي 6.6 جرامًا من الألياف، و4 جرامًا من السكر، و22 جرامًا من الكربوهيدرات، وفقًا لموقع WebMD.

بفضل السكريات والكربوهيدرات المعتدلة، فإن قرع الجوز يسجل رقم 51 على مؤشر نسبة السكر في الدم. هذه أخبار جذابة إذا كنت قلقًا بشأن كمية السكر التي تتناولها، نظرًا لأن الأطعمة التي تحتوي على قيمة مؤشر جلايسيمي أقل من 55 تكون منخفضة نسبة السكر في الدم، مما يعني أنه من غير المحتمل أن تتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم لديك. قال ديستيني مودي، اختصاصي تغذية وتغذية رياضية مسجل في Garage Gym Review، لصحيفة Health Digest: “يحتوي قرع الجوز على نسبة عالية من الألياف، مما يبطئ عملية الهضم”. “يعد قرع الجوز أيضًا رائعًا لأولئك الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري، لأنه على الرغم من أن طعمه نشوي مثل البطاطس، إلا أنه لا يرفع نسبة السكر في الدم بنفس الطريقة.”

لكن الحفاظ على نسبة السكر في الدم ليس هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعد فيه قرع الجوز؛ يمكن أن يفيد ضغط الدم وصحة القلب بشكل عام أيضًا. وكما أوضح مودي، “مثل الخضروات البرتقالية الأخرى مثل الجزر والبطاطا الحلوة، فإن القرع يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق التأثير على الجينات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب”. مشاكل في القلب.”