القصة الحقيقية وراء التحقيق المؤلم لـ Ed & Lorraine Warren

ربما يكون إد ولورين وارن هما اللذان انتهى بهما فيلم روائي عن صيدهما الديناميكي ، لكن أول المتنافسين في منزل Smurl هم كهنة كاثوليك-بالضبط الذين تتوقع أن تجدهم في المنزل في منزل يعج بأرواح شريرة. أشرف القس جيرالد مولالي ، الذي كان مستشارة الأبرشية الرومانية الكاثوليكية في سكرانتون ، بنسلفانيا ، على جهود الكنيسة لتطهير المنزل. تلقى Smurls زيارة من الممثل جيسون ميلر ، الرجل الذي لعب الأب داميان كراس في فيلم الحيازة النهائي ، “The Exorcist”. قد يبدو الأمر وكأنه حيلة دعائية ، ولكن يبدو أن ميلر كان من مواطني سكرانتون وحاول في طريقه أن يكون مفيدًا. وقالت جانيت سمورل لـ UPI في ذلك الوقت: “لقد قدم بعض الاقتراحات حول الأشياء التي يمكن أن نحاول القيام بها”.

كان المونسنيور فرانسيس كين ، راعي أبرشية Smurl ، الذي صعد في البداية ليبارك كل غرفة – مرتين – دون أي نجاح. بعد ذلك ، أمضى مونسنيور يوجين ج. كلارك ، رئيس جامعة سانت بيوس إكس في دالتون ، بنسلفانيا ، عدة ليال في المنزل ، لكنه لم يبلغ عن أي شيء غير عادي أثناء إقامته. بعد عدم ارتياحه من الأرواح التي تعاني من مقر إقامتها على الرغم من محاولات الكنيسة ، تحولت Smurls إلى Warrens للحصول على المساعدة.