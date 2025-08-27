القصة الحقيقية وراء التحقيق المؤلم لـ Ed & Lorraine Warren

أي من محبي “The Conjuring” Series “على دراية بإد ولورين وارن ، الزوجين الذين يصطادون الشيطان في الحياة الواقعية اللذين ألهمت مآثر قوى الشر امتياز الرعب الشائع للغاية. مع إطلاق” The Conjuring: Last Rites “، فإن قصة Warren النهائية في العالم يحصل على معالجة سينمائية. انتقلت جانيت سمرل ، وأطفالهم ، ووالديها إلى منزل في ولاية بنسلفانيا في عام 1973 ، فقط لتهدئهم من قبل كادر من النفوس الشريرة على الفور تقريبًا.
بعد محاولات فاشلة من قبل الكهنة لطرد القوى الشريرة ، تدخلت المحاربين ، فقط للعثور على مجموعة من الكيانات الخبيثة التي تتحدى مواهبهم للعلاج الخارق. كانت القصة كبيرة جدًا ، وأصبحت كتابًا ومصنعًا للتشغيل التليفزيسي قبل إلهام ما يُزعم أنه المظور النهائي في التابوت “The Conjuring”. إليك مجموعة من ما حدث بالفعل عندما تلامس هذا الزوجان الشهيران القاتلون في القتال الوهمي مع ما كان يكمن في دوبلكس الموبوءة بالشيطان في 328-330 شارع تشيس.
تم استدعاء المحاربين إلى منزل Smurl عندما لم تتمكن الكنيسة الكاثوليكية من المساعدة
ربما يكون إد ولورين وارن هما اللذان انتهى بهما فيلم روائي عن صيدهما الديناميكي ، لكن أول المتنافسين في منزل Smurl هم كهنة كاثوليك-بالضبط الذين تتوقع أن تجدهم في المنزل في منزل يعج بأرواح شريرة. أشرف القس جيرالد مولالي ، الذي كان مستشارة الأبرشية الرومانية الكاثوليكية في سكرانتون ، بنسلفانيا ، على جهود الكنيسة لتطهير المنزل. تلقى Smurls زيارة من الممثل جيسون ميلر ، الرجل الذي لعب الأب داميان كراس في فيلم الحيازة النهائي ، “The Exorcist”. قد يبدو الأمر وكأنه حيلة دعائية ، ولكن يبدو أن ميلر كان من مواطني سكرانتون وحاول في طريقه أن يكون مفيدًا. وقالت جانيت سمورل لـ UPI في ذلك الوقت: “لقد قدم بعض الاقتراحات حول الأشياء التي يمكن أن نحاول القيام بها”.
كان المونسنيور فرانسيس كين ، راعي أبرشية Smurl ، الذي صعد في البداية ليبارك كل غرفة – مرتين – دون أي نجاح. بعد ذلك ، أمضى مونسنيور يوجين ج. كلارك ، رئيس جامعة سانت بيوس إكس في دالتون ، بنسلفانيا ، عدة ليال في المنزل ، لكنه لم يبلغ عن أي شيء غير عادي أثناء إقامته. بعد عدم ارتياحه من الأرواح التي تعاني من مقر إقامتها على الرغم من محاولات الكنيسة ، تحولت Smurls إلى Warrens للحصول على المساعدة.
اكتشف The Warrens أربع عوامل متميزة ، بما في ذلك شيطان
علمت إد ولورين وارن عن مؤرقة Smurl بعد رؤية تقارير على التلفزيون في عام 1986. في أعقاب نمطهما المعتاد ، بدأ Clairvoyant Lorraine Warren في إجراء اتصال مع الأرواح في المبنى ، بينما استخدم Ed الوسائل الدينية لزيادة عذاب غير المرئي. شعرت لورين بأربعة كيانات مختلفة تمامًا تشغل الإقامة في المنزل. وكان من بين هذين اثنين من الإناث ، أحدهما كان شابًا أكثر حدة ، ورجلًا ربما مات إما في المنزل أو في العقار قبل عقود ؛ كان الرابع شيطانًا قام بسحب الأوتار ، مما يجعل الأرواح الأخرى تقدم عرضها الشرير عن طريق تعذيب عائلة Smurl.
كيف أصبحت مثل هذه العائلة الأمريكية النموذجية ضحايا مثل هذا الوجود المظلم؟ وفقًا للمحقق الخوارق إد وارن ، فإن Smurls لم يفعل شيئًا لإغراء الشيطان – لقد كانوا ببساطة من بين “المختارين” واكتسحوا في ظاهرة خارقة لم يكن لديهم أي سيطرة عليها. تمكن وارنس من التقاط تسجيلات صوتية وصور فوتوغرافية قدمت أدلة على الوجود الشيطاني وادعى أنها شهدت مجموعة كبيرة من النشاط العالمي الآخر ، مثل رسالة مرسومة على المرآة. أثبتت القوات أنها أكثر مما يمكن أن يطرده المحاربين.
انخرط وارنس كاهن آخر لطرد المنزل
شهدت وارنس علامات تقشعر لها الأبدان لمعرفة أن المنزل كان تحت سيطرة أكثر شيطانية مما يمكن أن يتعارضوا. بمجرد أن يعلمون أنهم يحتاجون إلى وجود روحي أقوى لإزالة الشر في منزل Smurl ، وصلوا إلى كاهن كاثوليكي آخر للحصول على المساعدة. في فبراير 1986 ، قام الأب روبرت ف. ماكينا بأداء أول ثلاثة طرفيين – سيتبعها آخرون في أبريل ويونيو من نفس العام.
في حين أن الأرواح الشريرة الأولى خدمت فقط على تكثيف النشاط الخوارق ، يبدو أن الاثنين اللذين تلا ذلك قد قاما بالخدعة. لسوء الحظ بالنسبة إلى smurls ، كانت هناك روائح كريهة وضوضاء غير مجدية تحدث مرة أخرى عندما تدور يوليو. بحلول هذا الوقت ، تسبب منزل Smurl في إحساس ، حيث جلب Looky-Loos و Cameras بأعداد كبيرة لزيارة نوع مختلف من الطاعون على الأسرة. وقال إد وارن لصحيفة التايمز في أغسطس 1986: “الشبح ، الشيطان – أو أي شيء تسميه – هو في هذا المنزل”.
تم عرض The Warrens في كل من كتاب وفيلم تلفزيوني عن Smurl Haunting
قد يكون “The Conjuring: Last Rites” هو أحدث إخبار عن لقاء Warrens مع الشياطين في Smurl House ، ولكن هذا ليس الرسم الوحيد الذي يوضح الأحداث الشيطانية. تعاونت Smurls و Warrens مع المؤلف روبرت كوران لكتابة كتاب “The Haunted: One Family’s Nightmare” ، بتفصيل محنتهم. في ذلك ، أوضحوا كيف كانت القوة قوية للغاية بحيث لا يمكن تبديدها بواسطة Ed و Lorraine ، مع إصدار 2014 يحمل فيلمًا مريحًا لافتة “The Conjuring”. أصبح الكتاب “The Haunted” ، وهو فيلم عام 1991 من بطولة Sally Kirkland و Jeffrey Demunn في دور جانيت وجاك Smurl. وبالطبع ، تم عرض إد ولورين وارن أيضًا.
كل هذا هوليوود بريق و glitz بعد أن غادر Smurls منزلهم المسكون وتوجهت إلى ويلكس بار بدلاً من ذلك. أما بالنسبة للمنزل smurl نفسه؟ انتقلت امرأة تدعى ديبرا أوينز في عام 1988 بعد إخلاء Smurls. ما إذا كانت الشياطين قد تعرضوا للإعجاب مع شاغلها الجديد أو المطاردة ببساطة بمجرد أن لم تعد العائلة السابقة في المبنى ، فقد أخبرت أوينز مراسلة لزعيم التايمز أنه لم يحدث شيء غريب لها أثناء عاشها هناك. في حين أن أحدث رواية من مؤرقة Smurl قد تميز “الطقوس الأخيرة” لإد ولورين وارن ، فقد حصل الزوجان المطاردون على أكثر من حصته من الأميال من مآثرهما.