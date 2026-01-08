القصة الحقيقية وراء عيد ميلاد سعيد لستيفي ووندر الشهير عام 1981

ألبوم ستيفي ووندر لعام 1980 “Hotter Than July” يضم بعض أشهر أغاني الموسيقي، مثل “Lately” و”Master Blaster (Jammin’).” لم تكن أغنية “Happy Birthday” المنفردة موجودة في المخططات في الولايات المتحدة، حيث كانت ذات صدى كبير، لكنها وصلت إلى المرتبة الثانية في المملكة المتحدة في صيف عام 1981. ومع ذلك، فهي واحدة من أكثر الأغاني تأثيرًا في التاريخ الأمريكي – فقد أدت بشكل مباشر إلى إنشاء عطلة فيدرالية جديدة.

يجب أن يحدث الكثير لإنشاء عطلة فيدرالية. بدأت حملة تكريم زعيم الحقوق المدنية المغتال الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور بهذه الطريقة في عام 1968، حيث قدم النائب جون كونيرز مشروع قانون إلى الكونغرس بعد أربعة أيام من مقتل كينغ. لم يتم إجراء التصويت حتى عام 1979، وفشل مشروع القانون، بفارق خمسة أصوات فقط. في ذلك الوقت تقريبًا انخرط وندر في الحركة. لقد كتب وسجل “عيد ميلاد سعيد”، والذي أصبح محور التركيز الرئيسي والصرخة الحاشدة الحرفية للدفعة التي ستنتهي بتأسيس يوم مارتن لوثر كينغ جونيور في يوم الاثنين الثالث من كل شهر يناير. وإليك كيف جاءت قصة حياة ستيفي ووندر لتشمل النجم الذي يتمنى للدكتور كينج “عيد ميلاد سعيد” عظيم جدًا.