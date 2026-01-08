القصة الحقيقية وراء عيد ميلاد سعيد لستيفي ووندر الشهير عام 1981

ألبوم ستيفي ووندر لعام 1980 “Hotter Than July” يضم بعض أشهر أغاني الموسيقي، مثل “Lately” و”Master Blaster (Jammin’).” لم تكن أغنية “Happy Birthday” المنفردة موجودة في المخططات في الولايات المتحدة، حيث كانت ذات صدى كبير، لكنها وصلت إلى المرتبة الثانية في المملكة المتحدة في صيف عام 1981. ومع ذلك، فهي واحدة من أكثر الأغاني تأثيرًا في التاريخ الأمريكي – فقد أدت بشكل مباشر إلى إنشاء عطلة فيدرالية جديدة.
يجب أن يحدث الكثير لإنشاء عطلة فيدرالية. بدأت حملة تكريم زعيم الحقوق المدنية المغتال الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور بهذه الطريقة في عام 1968، حيث قدم النائب جون كونيرز مشروع قانون إلى الكونغرس بعد أربعة أيام من مقتل كينغ. لم يتم إجراء التصويت حتى عام 1979، وفشل مشروع القانون، بفارق خمسة أصوات فقط. في ذلك الوقت تقريبًا انخرط وندر في الحركة. لقد كتب وسجل “عيد ميلاد سعيد”، والذي أصبح محور التركيز الرئيسي والصرخة الحاشدة الحرفية للدفعة التي ستنتهي بتأسيس يوم مارتن لوثر كينغ جونيور في يوم الاثنين الثالث من كل شهر يناير. وإليك كيف جاءت قصة حياة ستيفي ووندر لتشمل النجم الذي يتمنى للدكتور كينج “عيد ميلاد سعيد” عظيم جدًا.
عيد ميلاد سعيد كان نتيجة حلم بأي تعريف للكلمة
في يناير 1979 – في عيد الميلاد الخمسين للدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور – قام ستيفي ووندر بأداء حفل في مبنى الكابيتول بولاية جورجيا، داعيًا إلى جعل هذا اليوم عطلة. طلب وندر من الجمهور البدء في أخذ يوم إجازة من العمل والاتصال بممثلهم في الكونجرس ليطلب منهم جعل عيد ميلاد كينغ احتفالًا رسميًا.
جاءت عبارة “عيد ميلاد سعيد” إلى ستيفي ووندر – الذي التقى بكينج في الستينيات عندما كان مراهقًا – في عقله اللاواعي. تذكر ما يكفي لتأليف الأغنية، ثم اتصل بأرملة كينغ وحافظة إرثه، كوريتا سكوت كينج، ليخبرها عن إنشاء الأغنية والغرض منها. قال وندر لشبكة CNN في عام 2011: “قلت لها، كما تعلمين، لقد حلمت بهذه الأغنية. وتخيلت في هذا الحلم أنني كنت أقوم بهذه الأغنية. وكنا نسير أيضًا مع لافتات عريضة لجعل عيد ميلاد الدكتور كينغ عطلة وطنية”.
بعد رحلة عبر البلاد في جولة موسيقية مدتها أربعة أشهر كانت في الواقع حملة توعية بمناسبة عيد ميلاد الملك، ذهب وندر إلى الاستوديو لتسجيل أغنية “Hotter Than July”. وتضمنت عبارة “عيد ميلاد سعيد” إلى جانب صورة للدكتور كينج ومذكرة تطلب من المستمعين كتابة ممثليهم للمساعدة في إنشاء العطلة.
لقد أتى عمل ستيفي ووندر الدؤوب بثماره
أمضى ستيفي ووندر جزءًا كبيرًا من أوائل الثمانينيات في جهوده لتأسيس عطلة لشهر يناير تكريمًا للدكتور كينغ. لقد لعب مسيرات في ناشونال مول في واشنطن العاصمة – وقد اجتذب حدث عام 1981 في عيد ميلاد كينغ ما يقدر بنحو 25000 شخص وفقًا لصحيفة واشنطن بوست في ذلك العام (على الرغم من أن التقديرات اللاحقة زعمت أن مئات الآلاف كانوا هناك) – ودفع أيضًا مقابل مكتب ضغط في واشنطن العاصمة، واجتمع مع كتلة السود في الكونجرس. “كانت لدي رؤية حول عيد ميلاد مارتن لوثر كينج باعتباره عطلة وطنية. أعني أنني رأيت ذلك. كتبت عنه لأنني تخيلته ورأيته وصدقته. لذلك احتفظت بذلك في ذهني حتى حدث ذلك،” قال وندر لاحقًا لمجلة رولينج ستون.
في عام 1983، مع عدم إمكانية إنكار حجة وندر العامة والمنتشرة، أقر مجلس النواب أخيرًا وبسهولة مشروع قانون عيد ميلاد الملك. وبعد بعض المقاومة في مجلس الشيوخ، شق طريقه عبر تلك الغرفة أيضًا، وفي 19 أكتوبر 1983، وقع الرئيس رونالد ريغان عليه ليصبح قانونًا. تم الاحتفال بيوم مارتن لوثر كينغ جونيور الأول في 20 يناير 1986. وفي نهاية ذلك اليوم، حمل وندر عنوان “احتفال كل النجوم تكريمًا لمارتن لوثر كينغ جونيور”، وهو حفل موسيقي متلفز على المستوى الوطني اختتم بقيادة الموسيقي أغنية مرصعة بالنجوم على أنغام “عيد ميلاد سعيد”.