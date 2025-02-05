القصة الحقيقية وراء غلاف فان هالين لك حقًا حصلت عليّ من قبل kinks

في أكتوبر عام 1977 ، ذهب جيتار ديبريسيو إدي فان هالين ، إلى جانب شقيقه أليكس على الطبول ، والمغني ديفيد لي روث ، وعازف الجيتار مايكل أنتوني ، إلى استوديو لتسجيل Sunset Sound في لوس أنجلوس مع المنتج تيد تيمبلتون. سرعان ما خرجوا من 25 نغمات ، بعضها في واحد يأخذ. كان أحد هؤلاء هو نجاح Kinks “You Got Me Me” من ألبوم الفرقة البريطانية لأول مرة في عام 1964 ، الذي كتبه المغني الرئيسي ولاعب الجيتار Rhythm Ray Davies. في نهاية المطاف ، قام فان هالين بتخليص ألبومه الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا إلى 11 أغنية ، وكان من بين The Keepers Tune Tune.

إعلان

عندما أصدرت تيمبلتون وعلمتهما وارنر براذرز غلاف كينكز كأول أغنية فردية لفان هالين ، شعرت الفرقة بخيبة أمل. لقد شعروا أن أحد أصولهم كان سيكون خيارًا أفضل ، لكن الفرقة لم تكن هي نفسها بعد “لقد حصلت علي حقًا”. اشتعلت الأغنية ، التي قدمت أسلوب تشغيل الإصبع الفريد من إدي ، النار. لم يمض وقت طويل بعد أن وصلت إلى الموجات الهوائية في أواخر يناير 1978 ، وصل المسار إلى أفضل 40 مخططًا في كل من أمريكا والمملكة المتحدة. من تلك اللحظة فصاعدًا ، سيتم توصيل Van Halen إلى الأبد بالأغنية. ومن المثير للاهتمام ، رغم ذلك ، لا تسبق علاقة الفرقة بـ “You Got Me Got Me” ليس فقط ألبومها الأول ولكن حتى اسم الفرقة.