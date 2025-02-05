القصة الحقيقية وراء غلاف فان هالين لك حقًا حصلت عليّ من قبل kinks

في أكتوبر عام 1977 ، ذهب جيتار ديبريسيو إدي فان هالين ، إلى جانب شقيقه أليكس على الطبول ، والمغني ديفيد لي روث ، وعازف الجيتار مايكل أنتوني ، إلى استوديو لتسجيل Sunset Sound في لوس أنجلوس مع المنتج تيد تيمبلتون. سرعان ما خرجوا من 25 نغمات ، بعضها في واحد يأخذ. كان أحد هؤلاء هو نجاح Kinks “You Got Me Me” من ألبوم الفرقة البريطانية لأول مرة في عام 1964 ، الذي كتبه المغني الرئيسي ولاعب الجيتار Rhythm Ray Davies. في نهاية المطاف ، قام فان هالين بتخليص ألبومه الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا إلى 11 أغنية ، وكان من بين The Keepers Tune Tune.
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عندما أصدرت تيمبلتون وعلمتهما وارنر براذرز غلاف كينكز كأول أغنية فردية لفان هالين ، شعرت الفرقة بخيبة أمل. لقد شعروا أن أحد أصولهم كان سيكون خيارًا أفضل ، لكن الفرقة لم تكن هي نفسها بعد “لقد حصلت علي حقًا”. اشتعلت الأغنية ، التي قدمت أسلوب تشغيل الإصبع الفريد من إدي ، النار. لم يمض وقت طويل بعد أن وصلت إلى الموجات الهوائية في أواخر يناير 1978 ، وصل المسار إلى أفضل 40 مخططًا في كل من أمريكا والمملكة المتحدة. من تلك اللحظة فصاعدًا ، سيتم توصيل Van Halen إلى الأبد بالأغنية. ومن المثير للاهتمام ، رغم ذلك ، لا تسبق علاقة الفرقة بـ “You Got Me Got Me” ليس فقط ألبومها الأول ولكن حتى اسم الفرقة.
علاقة فان هالين الطويلة بموسيقى نينك
علاقة فان هالين بالكرنكات “لقد حصلت علي حقًا” لها تاريخ طويل. في عام 1973 ، في وقت قريب من بدء أداء الأغنية لأول مرة ، كانت المجموعة لا تزال تعرف باسم الماموث. كان ديفيد لي روث قد انضم للتو إلى الفرقة ولم يحل مايكل أنتوني بعد محل لاعب الجهير الأصلي مارك ستون (انضم أنتوني في العام التالي). لقد عاشوا في باسادينا ، كاليفورنيا ، ولعبوا في أي مكان يمكنهم ، مما يعني أن على استعداد لتشغيل الكثير من أغاني التغطية. في كتابه “فان هالين: كاليفورنيا المفرطة ، زن روكين” ، أطلق المؤلف جون سكانلان على الفرقة “نوع من Jukebox البشري” مع مجموعة من 200 غلاف.
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“لقد حصلت علي حقًا” كانت مجرد واحدة من العديد من أغاني Kinks التي لعبها Van Halen خلال سنواته الأولى. يتذكر روث في وقت لاحق: “مرة أخرى في أيام البار لدينا ، اشتريت ألبوم مزدوج من K-Tel أو شيء يحتوي على 30 نغمات على ذلك”. “لقد تعلمنا كل جانب وقمنا بتشغيلهم في الأوساخ أثناء العربات النادي ، مرتين في الليلة كل واحد ، لأنهم بدا جيدًا وكانوا رائعين للرقص”. لكن “لقد حصلت علي حقًا” عالقًا جيدًا بعد أن وصل فان هالين إلى وقت كبير ، ليصبح أحد أغاني الحفل الموسيقية التي لعبت لعبها.
وظيفة طعن ودفاع
بالنسبة لفان هالين ، كانت أغنية “You Got Got Me” جزءًا من أدنى مستوياتها وأعلى مستوى. في أوائل السبعينيات من القرن الماضي ، عندما كانوا لا يزالون يطلق عليهم ماموث ، كانوا يلعبون لمدة 45 دقيقة ليلا في مكان راكب الدراجة النارية عندما اندلعت معركة. يتذكر إدي فان هالين في “إدوارد فان هالين: سيرة نهائية” أن “رجل واحد قام بسكين صيد وطعن الآخر أمامنا بينما كنا نلعب” لقد حصلت علي حقًا “. حتى بعد هذا الحادث المفاجئ ، واصلت الفرقة دور أغنية Kinks وأحبتها بما يكفي لإدراجها في ألبومها الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا.
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ساعد النجاح الأولي لـ “You Got Me Got Me” الفرقة على بيع أكثر من 10 ملايين نسخة من “Van Halen”. بعد تسجيل الألبوم ، ولكن قبل إصداره ، أحضرت إدي الأشرطة إلى منزل باري براندت ، عازف الدرامز في فرقة منافسة أنجيل ، للعب معهم. لم يمض وقت طويل على ذلك ، وبحسب ما ورد تعلم إدي أنجيل كان يسجل غلافه الخاص لـ The Kinks Classic ، مما أجبر Warner Brothers على إصدار نسخة Van Halen في وقت مبكر. أنجيل مغني الملاك Punky Meadows في وقت لاحق نفى هذه القصة. بغض النظر ، في 28 يناير 1978 ، أصدرت العلامة غلاف Van Halen لـ “You Got Me Got Me” المدعوم بـ “Atomic Punk” – مع الألبوم بعد أسابيع قليلة – وساعدت في تغيير مسار موسيقى الروك أند رول.
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