القصة الحقيقية وراء غلاف فان هالين لك حقًا حصلت عليّ من قبل kinks

بالنسبة لفان هالين ، كانت أغنية “You Got Got Me” جزءًا من أدنى مستوياتها وأعلى مستوى. في أوائل السبعينيات من القرن الماضي ، عندما كانوا لا يزالون يطلق عليهم ماموث ، كانوا يلعبون لمدة 45 دقيقة ليلا في مكان راكب الدراجة النارية عندما اندلعت معركة. يتذكر إدي فان هالين في “إدوارد فان هالين: سيرة نهائية” أن “رجل واحد قام بسكين صيد وطعن الآخر أمامنا بينما كنا نلعب” لقد حصلت علي حقًا “. حتى بعد هذا الحادث المفاجئ ، واصلت الفرقة دور أغنية Kinks وأحبتها بما يكفي لإدراجها في ألبومها الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا.

ساعد النجاح الأولي لـ “You Got Me Got Me” الفرقة على بيع أكثر من 10 ملايين نسخة من “Van Halen”. بعد تسجيل الألبوم ، ولكن قبل إصداره ، أحضرت إدي الأشرطة إلى منزل باري براندت ، عازف الدرامز في فرقة منافسة أنجيل ، للعب معهم. لم يمض وقت طويل على ذلك ، وبحسب ما ورد تعلم إدي أنجيل كان يسجل غلافه الخاص لـ The Kinks Classic ، مما أجبر Warner Brothers على إصدار نسخة Van Halen في وقت مبكر. أنجيل مغني الملاك Punky Meadows في وقت لاحق نفى هذه القصة. بغض النظر ، في 28 يناير 1978 ، أصدرت العلامة غلاف Van Halen لـ “You Got Me Got Me” المدعوم بـ “Atomic Punk” – مع الألبوم بعد أسابيع قليلة – وساعدت في تغيير مسار موسيقى الروك أند رول.

