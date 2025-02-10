القصة المدهشة وراء دموع النشيد الوطني لكريس جونز

نيو أورليانز-يضم البرنامج النصي في اللعبة الكبيرة لـ The Chief Patrick Mahomes يتدافع من أجل أول هبوط ، وأصبح آندي ريد إبداعًا من خلال مكالماته ، وترافيس كيلس يصطاد الهبوط وكريس جونز وهو يبكي على التلفزيون قبل انطلاق المباراة.

يعرف مشغلو الكاميرات الآن تحديد موقع جونز على الهامش خلال النشيد الوطني – هناك شوهد مرة أخرى يوم الأحد قبل Super Bowl ضد النسور – لأن الدموع ستنزل عن خديه قبل أن يتجول في الحقول الخلفية الهجومية لتدمير لعبة الركض .

يتتبع جونز ميله إلى العودة العاطفية إلى أول ظهورات متتالية من فريق Chiefs في لعبة بطولة الاتحاد الآسيوي ومشاهدة فيلم “300” عن جنود سبارتان القدامى.

“قبل أن يذهبوا إلى المعركة ، لديك بعض البكاء لأنهم مجنونون للغاية. وقال جونز “إنهم ذاهبون إلى الحرب”. “بمعنى لعب كرة القدم ، أنا في الواقع أذهب إلى هذا الإطار العقل. مثل ، قد لا أعود إلى المنزل الليلة ، مع العلم أنني سأعود إلى المنزل. سوف تصبح دموية. سوف تصبح جسدية. لذلك في خضم النشيد الوطني ، يجب أن أضع نفسي في هذا الإطار العقل. “

وقع جونز ، 30 عامًا ، على تمديد أعلى السوق ، خمس سنوات ، 158 مليون دولار بعد الموسم الماضي.

انخفضت أرقام الأكياس الخاصة به من 26 على مدار الموسمين الماضيين مجتمعين في خمسة في عام 2024 ، لكنه لا يزال يحصل على اختيار كل فرو في الفريق الأول على التوالي.

وقال ماهومز: “عندما يحصل على سترة ذهبية (قاعة الشهرة) ، سندرك مدى خصوصية”. “إنه بنفس أهمية أنا و Travis لهذا الفريق ، والمدرب ريد. إنه جزء من ذلك. لقد أدرك الناس الآن أنه مهم. لكن الأمر ليس قريبًا من القيمة التي سينظر فيها الناس إلى الوراء ويدركون مدى أهمية هذا الفريق. “

كريس جونز العاطفي خلال النشيد الوطني. 📺: #SBLIX – 6:30 مساءً بالتوقيت الشرقي على فوكس

📱: تطبيق Tubi + NFL pic.twitter.com/fmijdeqich – NFL (nfl) 9 فبراير 2025

تميزت هذه لعبة Super Bowl بلعبة Jones 22nd Playoff.

دخل بـ 3.5 أكياس ، و 16 ضربة قورتربك ، وتهب القسري على مدار الثمانية الأخيرة من هؤلاء الـ 22 ، وهو السبب الرئيسي في أن القبائل قد حصلوا على سلسلة ما بعد الموسم من 18 مباراة لا يسمح لها بمتابعة 100 ياردة على الخط يوم الأحد ضد NFL هجوم لاعب العام Saquon Barkley.

وقال جونز: “أنا أيضًا أعيد جميع العقبات التي استغرقتها بالنسبة لي للوصول إلى هنا ، (خلال النشيد)”. “تبدأ الدموع في التدحرج لأنني غاضب جدًا. أنا أعاني من الكثير من المشاعر. أي شخص (طفيف) قال ، مثل ، قبل ثلاثة أسابيع ، أنا في ذاكرتي ، وأنا مجنون. أنا أتناول ملاحظات عقلية. أي شيء لتغذي النار. “

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لماذا يتم التعامل مع الدفاع البالغ طوله 6 أقدام و 610 رطل في القلب؟ لا يزال يرى نفسه كطفل.

قال جونز: “اعتدت أن ألعب كرة القدم في الفناء الخلفي – رمي الكرة والركض”. “لا يزال لدي إطار عقل الطفل ، إلى حد ما. إنها كرة القدم في الفناء الخلفي على مرحلة أكبر. “

أصبح جونز مثل هذا المباراة السوبر بول بعد خمس ظهورات مهنية قد لا يختفي أبدًا. ربما سترعى Kleenex زياراته إلى Radio Row في التقاعد.

لكن أولاً ، لدى جونز بعض الرحلات الإضافية إلى Super Bowl كلاعب في الاعتبار.

“هذا ليس أكثر من اللازم. قال جونز: “لا يمكنك أبدًا التعود على ذلك”. “أنا رجل عاطفي. في أي وقت نصل إليه هناك ، أبكي “.