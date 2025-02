القصة وراء روبرتا فلاك رقم 1 ضربني بهدوء مع أغنيته

يعود أصل “Killing Me بهدوء مع أغنيته” إلى عام 1971 ، عندما حضر لوري ليبرمان حفلًا لحضور حفل شعبي للمغني الشعبي دون ماكلين. مستوحى من أداء ماكلين لأغنية “الكراسي الفارغة” في الحفل الموسيقي ، أمسك ليبرمان بمنديل وأسقط ملاحظات لتشكيل ما سيصبح لاحقًا أحد أعظم أغاني روبرتا فلاك. سرعان ما زار ليبرمان تشارلز فوكس ونورمان جيمبل ، الثنائي تأليف الأغاني الذي تمكن منها في ذلك الوقت ، مع المنديل ، وُلد “قتلني بهدوء مع أغنيته”. كتب ليبرمان وجيمبل كلمات ، بينما قام فوكس بتأليف اللحن. أسقط ليبرمان الأغنية في عام 1972 ، لكنه فشل للأسف في ضرب المخططات.

إعلان

بعد فترة وجيزة من إصدار Lieberman الأغنية ، سمعت Flack ذلك كجزء من برنامج الصوت أثناء الطيران أثناء الطيران من لوس أنجلوس إلى نيويورك. في وقت لاحق ، متذكيًا مدى سرعة لفت انتباهها الأغنية ، أخبرت Flack NME (Via Via Out Magazine) ، “العنوان ، بالطبع ، صفعني في وجهه. لقد سحبت على الفور بعض ورق الخد (ED) الأغنية على الأقل من ثمانية إلى 10 مرات تدوين اللحن الذي سمعته. موسيقى.”

بعد فترة وجيزة ، قام Flack بتعديل نسخة Lieberman ، وإجراء تغييرات هنا وهناك. واصلت أن تغنيها في عرضها “Killing Me بهدوء مع أغنيته” خلال حفل كوينسي جونز عام 1972 ، وحصلت على موافقة من الجمهور ، وشجعت Flack على تسجيل وإصدار الأغنية في عام 1973. تم تضمين الأغنية أيضًا في ألبوم Flack في أغسطس 1973 “Killing Me Softly” ، والباقي ، بالطبع ، التاريخ.

إعلان