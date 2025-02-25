القصة وراء روبرتا فلاك رقم 1 ضربني بهدوء مع أغنيته

إن الأغنية الأكثر شهرة التي أصدرتها المغنية الأسطورية R&B Roberta Flack ، التي توفيت في 24 فبراير 2025 ، هي بلا شك “قتلني بهدوء مع أغنيته”. أصدرت Flack المسار في يناير 1973 ، وكانت نجاحًا فوريًا ، وأصبحت نجاحًا في المرتبة الأولى في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا. استمرت الأغنية في الحصول على جائزة Flack Two Grammy في عام 1974: واحدة للتسجيل في العام وواحدة لأفضل أداء صوتي للبوب.
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مع كل ما يقال ، فإن قصة أصل “قتلني بهدوء مع أغنيته” هي مثيرة للاهتمام مثل قصة نجاحها ، وهي شيء لا يعرفه الكثير من الناس. كتبت الأغنية في الأصل للمغني وكاتب الأغاني الأمريكي لوري ليبرمان من قبل تشارلز فوكس ونورمان جيمبل ، وتتمتع الأغنية بتاريخ متنازع عليها إلى حد ما. إليكم كيف اكتشفت Flack الأغنية التي ساعدتها على الوصول إلى ذروة حياتها المهنية وجعلت وجودها خالدًا في صناعة الموسيقى.
اكتشف Flack الأغنية على متن طائرة
يعود أصل “Killing Me بهدوء مع أغنيته” إلى عام 1971 ، عندما حضر لوري ليبرمان حفلًا لحضور حفل شعبي للمغني الشعبي دون ماكلين. مستوحى من أداء ماكلين لأغنية “الكراسي الفارغة” في الحفل الموسيقي ، أمسك ليبرمان بمنديل وأسقط ملاحظات لتشكيل ما سيصبح لاحقًا أحد أعظم أغاني روبرتا فلاك. سرعان ما زار ليبرمان تشارلز فوكس ونورمان جيمبل ، الثنائي تأليف الأغاني الذي تمكن منها في ذلك الوقت ، مع المنديل ، وُلد “قتلني بهدوء مع أغنيته”. كتب ليبرمان وجيمبل كلمات ، بينما قام فوكس بتأليف اللحن. أسقط ليبرمان الأغنية في عام 1972 ، لكنه فشل للأسف في ضرب المخططات.
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بعد فترة وجيزة من إصدار Lieberman الأغنية ، سمعت Flack ذلك كجزء من برنامج الصوت أثناء الطيران أثناء الطيران من لوس أنجلوس إلى نيويورك. في وقت لاحق ، متذكيًا مدى سرعة لفت انتباهها الأغنية ، أخبرت Flack NME (Via Via Out Magazine) ، “العنوان ، بالطبع ، صفعني في وجهه. لقد سحبت على الفور بعض ورق الخد (ED) الأغنية على الأقل من ثمانية إلى 10 مرات تدوين اللحن الذي سمعته. موسيقى.”
بعد فترة وجيزة ، قام Flack بتعديل نسخة Lieberman ، وإجراء تغييرات هنا وهناك. واصلت أن تغنيها في عرضها “Killing Me بهدوء مع أغنيته” خلال حفل كوينسي جونز عام 1972 ، وحصلت على موافقة من الجمهور ، وشجعت Flack على تسجيل وإصدار الأغنية في عام 1973. تم تضمين الأغنية أيضًا في ألبوم Flack في أغسطس 1973 “Killing Me Softly” ، والباقي ، بالطبع ، التاريخ.
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لم يتم منح ليبرمان الفضل في نسختها من الأغنية وكلماتها
على الرغم من أن لوري ليبرمان ادعى أنه ساعد في كتابة النسخة الأصلية من “Killing Me بهدوء مع أغنيته” ، يرفض Charles Fox و Norman Gimbel الآن منحها أي رصيد لها. في الواقع ، في مناسبات مختلفة ، أدلى الثنائي بكتابة الأغاني ببيانات متناقضة حول مساهمة ليبرمان في كلمات الأغنية وكذلك ما ألهمها.
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في عام 1973 ، أخبرت جيمبل نيويورك نيوز (عبر SongFacts) ، “أخبرتنا (ليبرمان) عن هذه التجربة القوية التي استمعت إليها إلى ماكلين. كان لدي فكرة أن هذا قد يصنع أغنية جيدة ، لذا ناقشنا ثلاثة منا.” ومع ذلك ، بعد سنوات ، في عام 2010 ، غيرت شركة Fox السرد تمامًا ، وأخبرت Songfacts ، “Norman Gimbel كتبت تلك الأغنية لفنان شاب كان اسمه لوري ليبرمان … لقد أحببته ؛ لقد ذكرتها بأنها ذكرت كونها في ذلك حفلة دون ماكلين. ومع ذلك ، قد تتم مناقشة قصة أصل الأغنية ، لكن العلامة التي تركتها على تاريخ الموسيقى هي بلا شك أبدية.
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