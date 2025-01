القصص الحقيقية المأساوية وراء أغاني بوب ديلان الخمسة

من بين الأغاني الأولى التي كتبها بوب ديلان كانت أغنية “The Death of Emmett Till”، ردًا على القصة المروعة للتعذيب والإعدام دون محاكمة لصبي أسود يبلغ من العمر 14 عامًا في ولاية ميسيسيبي في عام 1955 بدوافع عنصرية. في “The Freewheelin ‘Bob Dylan”، تسجيل الاستوديو غير معروف كثيرًا خارج مجموعات مؤلفي Bob Dylan المكملين – لقد كان موجودًا فقط باعتباره غير قانوني حتى إصداره الرسمي النهائي على “The Bootleg” سلسلة المجلد 9″ في عام 2010 – ولا تعتبر من أفضل أعمال كاتب الأغاني. ومع ذلك، يزعم الخبراء أن الأغنية وضعت الأساس لأغنية لاحقة أكثر إنجازًا، بعنوان “The Lonesome Death of Hattie Carroll”، والتي سجلها ديلان لأغنية The Times They Are a-Changin’ في عام 1964.

إعلان

كانت هاتي كارول امرأة سوداء تبلغ من العمر 51 عامًا وأم لـ 11 طفلًا، وكانت تعمل في عام 1963 في فندق إيمرسون في بالتيمور عندما توفيت بعد تعرضها لهجوم من قبل ضيف مخمور أبيض يدعى ويليام زانتزنجر. غضب زانتزنجر بعد أن طلبت منه كارول الانتظار لحظة لتناول مشروبه، وبعد ذلك أساء إليها عنصريًا وضربها بعصاه في مكان ما على طول رقبتها وكتفها. وبعد ذلك بوقت قصير انهارت. وبحلول صباح اليوم التالي، توفيت بسبب سكتة دماغية في المستشفى. على الرغم من اتهام زانتزنجر في البداية بالقتل، فقد تم تخفيض التهم إلى القتل غير العمد حيث افترض الدفاع أن تدهور صحة كارول كان عاملاً في وفاتها. وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر فقط بتهمة القتل. إن ازدراء ديلان لنظام العدالة وكذلك القاتل واضح في الأغنية.

إعلان