القصص الحقيقية المأساوية وراء أغاني بوب ديلان الخمسة

حتى منذ الأيام الأولى من حياته المهنية في الستينيات، كان بوب ديلان يُطلق عليه في كثير من الأحيان لقب “صوت الجيل”. بدأ ديلان كعازف جيتار وعازف هارمونيكا، وعمل بثبات في التقاليد الشعبية، مقلدًا بطله وودي جوثري في كتابة الأغاني الاحتجاجية القوية التي تمكنت من التقاط روح العصر. العديد من هذه الأناشيد، مثل “Blowin ‘in the Wind” و”The Times They Are a-Changin'”، هي أغاني خالدة وحتى يومنا هذا تعتبر أناشيد للحركات السياسية الشعبية التقدمية حتى عندما تظل نهائية للاضطرابات التي حدثت في الستينيات. .
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لكن ديلان لم يكن مجرد سيد التصريحات الكبرى. مثل غوثري، كانت موضوعاته في كثير من الأحيان محددة ومرتبطة بالأحداث التاريخية التي دفعته إلى الكتابة، والتي كان يؤدي العديد منها في الاحتجاجات لأسباب يؤمن بها. فيما يلي خمسة مقطوعات موسيقية مأساوية لديلان وقصص الحياة الواقعية التي تدور حولها.
مجرد بيدق في لعبتهم
تم إصدار الألبوم الثاني لبوب ديلان The Times They Are a-Changin’ في عام 1964. وقد طغى الألبوم على أول ألبوم له بعنوان ذاتي، والذي اشتمل على أغنيتين، وكان مكونًا من معايير الفولكلور والبلوز التي تعرض موهبة ديلان المبكرة في كتابة الأغاني وفهمه. من المشهد السياسي الأمريكي.
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يحتوي الألبوم على أغنية “Only a Pawn in their Game” التي تتناول القتل المروع لناشط الحقوق المدنية والسكرتير الميداني لـ NAACP مدغار إيفرز. تم إطلاق النار عليه من الخلف وقتله على يد بايرون دي لا بيكويث المتعصب للبيض في 12 يونيو 1963. وقد حوكم بيكويث ثلاث مرات بتهمة القتل نتيجة لهيئة المحلفين المعلقة على الرغم من وفرة الأدلة التي تثبت أنه كان مسؤولاً وأدين بجريمة القتل فقط. سنوات بعد وقوع الجريمة. في الأغنية، يضع ديلان تصرفات بيكويث البغيضة في سياق العنصرية النظامية التي كانت لا تزال سارية في ذلك العصر في شكل قوانين جيم كرو وسياسات القهر الأخرى.
أدى ديلان أغنية “Only a Pawn in their Game” في مسيرة مارتن لوثر كينغ جونيور عام 1963 في واشنطن، بمناسبة خطاب زعيم الحقوق المدنية الشهير “لدي حلم”. كان هذا الحدث مؤثرًا للغاية بالنسبة للشاب ديلان، الذي كان من أشد المؤيدين لهذه القضية. في الفيلم الوثائقي لمارتن سكورسيزي لعام 2005 بعنوان “No Direction Home” يتذكر مؤلف الأغاني: “نظرت من المنصة وقلت لنفسي،” لم أر مثل هذا الحشد الكبير من قبل … لقد كنت قريبًا عندما كان كينغ يلقي هذا الخطاب وحتى يومنا هذا، لا يزال يؤثر علي بطريقة عميقة” (حسب رولينج ستون).
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الموت الوحيد لهاتي كارول
من بين الأغاني الأولى التي كتبها بوب ديلان كانت أغنية “The Death of Emmett Till”، ردًا على القصة المروعة للتعذيب والإعدام دون محاكمة لصبي أسود يبلغ من العمر 14 عامًا في ولاية ميسيسيبي في عام 1955 بدوافع عنصرية. في “The Freewheelin ‘Bob Dylan”، تسجيل الاستوديو غير معروف كثيرًا خارج مجموعات مؤلفي Bob Dylan المكملين – لقد كان موجودًا فقط باعتباره غير قانوني حتى إصداره الرسمي النهائي على “The Bootleg” سلسلة المجلد 9″ في عام 2010 – ولا تعتبر من أفضل أعمال كاتب الأغاني. ومع ذلك، يزعم الخبراء أن الأغنية وضعت الأساس لأغنية لاحقة أكثر إنجازًا، بعنوان “The Lonesome Death of Hattie Carroll”، والتي سجلها ديلان لأغنية The Times They Are a-Changin’ في عام 1964.
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كانت هاتي كارول امرأة سوداء تبلغ من العمر 51 عامًا وأم لـ 11 طفلًا، وكانت تعمل في عام 1963 في فندق إيمرسون في بالتيمور عندما توفيت بعد تعرضها لهجوم من قبل ضيف مخمور أبيض يدعى ويليام زانتزنجر. غضب زانتزنجر بعد أن طلبت منه كارول الانتظار لحظة لتناول مشروبه، وبعد ذلك أساء إليها عنصريًا وضربها بعصاه في مكان ما على طول رقبتها وكتفها. وبعد ذلك بوقت قصير انهارت. وبحلول صباح اليوم التالي، توفيت بسبب سكتة دماغية في المستشفى. على الرغم من اتهام زانتزنجر في البداية بالقتل، فقد تم تخفيض التهم إلى القتل غير العمد حيث افترض الدفاع أن تدهور صحة كارول كان عاملاً في وفاتها. وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر فقط بتهمة القتل. إن ازدراء ديلان لنظام العدالة وكذلك القاتل واضح في الأغنية.
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إعصار
ارتفعت أغنية “Hurricane” لعام 1975 إلى المرتبة 33 على قوائم بيلبورد، مما يجعلها واحدة من أكثر أغانيه الاحتجاجية نجاحًا تجاريًا وتمثل نقطة عالية أخرى في حياته المهنية التي هزتها إصدار ألبومه المزدوج الذي تعرض للسخرية كثيرًا “صورة شخصية”. “قبل خمس سنوات. يحكي فيلم “Hurricane”، الذي كتبه بالتعاون مع جاك ليفي، قصة روبن “Hurricane” كارتر، وهو ملاكم أسود موهوب من مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي يجد نفسه متورطًا في إطلاق نار في Lafayette Bar and Grill بالمدينة في عام 1966، والذي أدى إلى مقتله. سيقضي عقدين من الزمن خلف القضبان.
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أصبح إطلاق النار على أربعة ضحايا من البيض، توفي اثنان منهم، الأساس لادعاء الادعاء بأن الهجوم يشكل انتقامًا عنصريًا. وحُكم على كارتر وشريكه المتهم جون أرتيس بالسجن مدى الحياة. في عام 1974، نشر كارتر كتابًا كان قد ألفه خلف القضبان بعنوان “الجولة السادسة عشرة”، والذي ناقش قضيته بأنه كان ضحية لنظام قضائي متحيز وأنه بريء.
اقتنع ديلان بالكتاب، وذهب للقاء كارتر في السجن. ونتيجة لذلك، أصبح من أبرز مؤيدي الملاكم، حيث قام بتنظيم حفلتين موسيقيتين بعنوان “ليلة الإعصار” لحشد الدعم. استغرق الأمر إعادة محاكمتين لإخراج كارتر من السجن. استعاد حريته في عام 1985، وواصل تأسيس منظمة البراءة الدولية في عام 2004 للقيام بحملة نيابة عن السجناء المتهمين خطأً.
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القتل الأكثر كريهة
كانت مسيرة بوب ديلان المهنية قد دخلت للتو وقتها الكبير عندما قُتل الرئيس جون كينيدي بالرصاص في 22 نوفمبر 1963 أثناء مرور موكبه عبر ديلي بلازا في دالاس، تكساس. كان هذا الحدث مزلزلاً بالنسبة للشعب الأمريكي، حيث قال إيرل وارن للأمة خلال تأبينه لكينيدي: “لا يوجد شيء يضيف صدمة إلى حزننا مثل اغتيال زعيمنا، الذي تم اختياره لأنه يجسد مُثُل شعبنا”. إيماننا بمؤسساتنا وإيماننا بأبوة الله وأخوة الإنسان “(لكل مكتبة جون ف. كينيدي).
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ربما كان من المتوقع أن يستخدم ديلان، الفنان الذي بدا متناغماً مع مشاعر الكثير من الأميركيين، هذا الحدث المروع كمصدر إلهام لأغنية. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن ديلان كان في طور الابتعاد عن الأغاني السياسية والاجتماعية العلنية التي اشتهر بها. استغرق الأمر أكثر من 50 عامًا للتصدي لحادثة الاغتيال بأغنية “Murder Most Foul”، وهي ملحمة مدتها 17 دقيقة صدرت ضمن ألبومه لعام 2020 “Rough and Rowdy Ways”.
أغنية ديلان الملحمية لا تصور الاغتيال على أنه مأساة فحسب؛ إنه يضعه في سياقه باعتباره المحفز للانفجار الثقافي المضاد الذي كان سيتبعه. تم إصدار فيلم “Murder Most Foul” في بداية جائحة كوفيد-19، وتم تفسيره على أنه تصوير في الوقت المناسب لكيفية معالجة المجتمع بشكل عام للأحداث المؤلمة.
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رول أون جون
قام بوب ديلان بأداء أغنية “Roll On John” لأول مرة في عام 1962. وكانت تلك النسخة مجرد أغنية شعبية تقليدية، والتي كانت الأغنية لعقود من الزمن بمثابة حاشية سفلية في ديسكغرافيا ديلان. تغير كل ذلك في عام 2012، عندما عادت أغنية “Roll On John” إلى الظهور كعنوان للأغنية الأخيرة في ألبوم ديلان الاستوديو “Tempest” الذي لاقى استحسانًا كبيرًا.
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في حين أن الإصدار الأول يتعلق بعلاقة حب، فإن الإصدار الجديد يدور بلا شك حول كاتب أغاني فريق البيتلز جون لينون، الذي صدم مقتله في نيويورك في 5 ديسمبر 1980 عشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم. كانت فرقة البيتلز مستوحاة بشكل كبير من عمل ديلان: تحول لينون على وجه الخصوص نحو المزيد من تأليف الأغاني على طراز ديلان في شكل “عليك إخفاء حبك بعيدًا” و”الغابة النرويجية”، والأخيرة والتي أجاب ديلان بشكل هزلي بأغنية “الرابعة” Timearound”، والتي أصبحت مشهورة بأنها “أصبحت كهربائية” في عام 1966، نتيجة لهيمنة موسيقى الروك التجارية. التقى ديلان بفرقة البيتلز في أغسطس 1964، ويُنسب إليه الفضل في تعريفهم بالقنب.
كانت علاقة ديلان ولينون معقدة. لقد التقيا بضع مرات فقط، وكانت لقاءاتهم بشكل عام محرجة للغاية بحيث لا يمكن اعتبارها صداقة حقيقية. حتى أن لينون بدأ في الاستخفاف بموسيقى ديلان في السبعينيات بعد حل فرقة البيتلز. ومع ذلك، كما جادل النقاد سكوت بوشامب وأليكس شيبارد في مجلة The Atlantic، فمن خلال العودة إلى الأغنية الشعبية التقليدية التي ألهمت عنوانها، يحيي ديلان ذكرى لينون كشخصية أسطورية، وبطل شعبي في عصر الروك أند رول.
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