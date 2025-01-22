القصص الحقيقية المأساوية وراء أغاني بوب ديلان الخمسة

تم إصدار الألبوم الثاني لبوب ديلان The Times They Are a-Changin’ في عام 1964. وقد طغى الألبوم على أول ألبوم له بعنوان ذاتي، والذي اشتمل على أغنيتين، وكان مكونًا من معايير الفولكلور والبلوز التي تعرض موهبة ديلان المبكرة في كتابة الأغاني وفهمه. من المشهد السياسي الأمريكي.

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يحتوي الألبوم على أغنية “Only a Pawn in their Game” التي تتناول القتل المروع لناشط الحقوق المدنية والسكرتير الميداني لـ NAACP مدغار إيفرز. تم إطلاق النار عليه من الخلف وقتله على يد بايرون دي لا بيكويث المتعصب للبيض في 12 يونيو 1963. وقد حوكم بيكويث ثلاث مرات بتهمة القتل نتيجة لهيئة المحلفين المعلقة على الرغم من وفرة الأدلة التي تثبت أنه كان مسؤولاً وأدين بجريمة القتل فقط. سنوات بعد وقوع الجريمة. في الأغنية، يضع ديلان تصرفات بيكويث البغيضة في سياق العنصرية النظامية التي كانت لا تزال سارية في ذلك العصر في شكل قوانين جيم كرو وسياسات القهر الأخرى.

أدى ديلان أغنية “Only a Pawn in their Game” في مسيرة مارتن لوثر كينغ جونيور عام 1963 في واشنطن، بمناسبة خطاب زعيم الحقوق المدنية الشهير “لدي حلم”. كان هذا الحدث مؤثرًا للغاية بالنسبة للشاب ديلان، الذي كان من أشد المؤيدين لهذه القضية. في الفيلم الوثائقي لمارتن سكورسيزي لعام 2005 بعنوان “No Direction Home” يتذكر مؤلف الأغاني: “نظرت من المنصة وقلت لنفسي،” لم أر مثل هذا الحشد الكبير من قبل … لقد كنت قريبًا عندما كان كينغ يلقي هذا الخطاب وحتى يومنا هذا، لا يزال يؤثر علي بطريقة عميقة” (حسب رولينج ستون).

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