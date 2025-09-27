القص مقابل الحواف: ما هي مهمة صيانة الفناء يجب أن تأتي أولاً؟

هل سبق لك أن وقفت أمام جزازة العشب والتقليم الخاص بك ، وشعرت العشب المتضخم دغدغة في كاحلي ، وتساءلت أي واحد من المفترض أن تستخدمه أولاً؟ أو هل أوضحت الكثير من الاهتمام للمناظر الطبيعية القريبة لمعرفة أي أمر يدخل المهنيون؟ تريد أن يكون الوقت الذي تضعه في رعاية الحديقة يستحق كل هذا العناء ، فما الذي يأتي أولاً – القص أو الحواف؟ استنادًا إلى الاعتبارات العملية ، يجب أن يكون إطلاق النار على هذا جزازة أول ترتيب للأعمال لصيانة الفناء.

العشب الذي تم تصنيفه جيدًا أكثر من مجرد جماليات. يمكن أن تزيد من قيمة منزلك بنسبة تصل إلى 15 ٪ إلى 20 ٪. لذلك ، فإن فهم أهمية الحفاظ على العشب الخاص بك يمكن أن يجعلك حرفيًا المال في يوم من الأيام. وهناك العديد من الطرق لزيادة إمكانات العشب الخاصة بك إلى الحد الأقصى ، بما في ذلك تقنيات القص لتقليل الأعشاب الضارة ، واستراتيجيات جعل العشب الخاص بك ينمو في وضع مستقيم ، وحتى المشورة في أفضل وقت في السنة للتوقف عن القص. وبالمثل ، فإن إدراكًا للترتيب الصحيح للاستخدام لكراتك الوثني في الحديقة أمر ضروري لجعل ساحةك الشخص الذي يحسده الجميع. قد يكون للعشب المقطوع بشكل مثالي وحواف نظيفة ونظيفة يتساءلون ما إذا كنت محترفًا ، واستخدام جزازة أولاً قبل أن يكون Trimmer أو Edger هو أفضل طريقة للوصول إلى هناك.