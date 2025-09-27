القص مقابل الحواف: ما هي مهمة صيانة الفناء يجب أن تأتي أولاً؟

هل سبق لك أن وقفت أمام جزازة العشب والتقليم الخاص بك ، وشعرت العشب المتضخم دغدغة في كاحلي ، وتساءلت أي واحد من المفترض أن تستخدمه أولاً؟ أو هل أوضحت الكثير من الاهتمام للمناظر الطبيعية القريبة لمعرفة أي أمر يدخل المهنيون؟ تريد أن يكون الوقت الذي تضعه في رعاية الحديقة يستحق كل هذا العناء ، فما الذي يأتي أولاً – القص أو الحواف؟ استنادًا إلى الاعتبارات العملية ، يجب أن يكون إطلاق النار على هذا جزازة أول ترتيب للأعمال لصيانة الفناء.
العشب الذي تم تصنيفه جيدًا أكثر من مجرد جماليات. يمكن أن تزيد من قيمة منزلك بنسبة تصل إلى 15 ٪ إلى 20 ٪. لذلك ، فإن فهم أهمية الحفاظ على العشب الخاص بك يمكن أن يجعلك حرفيًا المال في يوم من الأيام. وهناك العديد من الطرق لزيادة إمكانات العشب الخاصة بك إلى الحد الأقصى ، بما في ذلك تقنيات القص لتقليل الأعشاب الضارة ، واستراتيجيات جعل العشب الخاص بك ينمو في وضع مستقيم ، وحتى المشورة في أفضل وقت في السنة للتوقف عن القص. وبالمثل ، فإن إدراكًا للترتيب الصحيح للاستخدام لكراتك الوثني في الحديقة أمر ضروري لجعل ساحةك الشخص الذي يحسده الجميع. قد يكون للعشب المقطوع بشكل مثالي وحواف نظيفة ونظيفة يتساءلون ما إذا كنت محترفًا ، واستخدام جزازة أولاً قبل أن يكون Trimmer أو Edger هو أفضل طريقة للوصول إلى هناك.
لماذا يجب أن تقم أولاً
يمكنك منع بعض الحشائش والأعشاب والحطام الأوساخ من التراكم والحاجة إلى تنظيفها في المناطق الحواف الطازجة عن طريق قص العشب أولاً. إذا قمت أولاً و MOW لاحقًا ، فسيتم إلقاء كل ما قمت به للتو في تلك الحواف النظيفة التي قضيتها كثيرًا من الوقت. ستحتاج إما إلى إعادة تزيينك أو منفاخ الأوراق – في كلتا الحالتين ، أنت الآن تضيع الوقت.
لا يمكن للزراعة أيضًا الدخول في بعض المناطق ، مثل الزوايا الضيقة ، مثل العزف. لذلك ، يتيح لك القص أولاً رؤية المناطق التي فاتتك وتقليم أي شيء إضافي أثناء الحافة. إذا قمت بذلك في الاتجاه الآخر ، فستفتقد حتماً جزءًا كبيرًا من تقليم جزازة جزازة ، ومرة أخرى ، يجب عليك إعادة القطع إلى الخلف ، تضيع الوقت. حفظ الحواف لآخر حتى العشب الخاص بك هو حاد ، مجازيا وحرفيا.
نصائح للقص أولاً
للحصول على أقصى استفادة من الطريقة الأولى ، من المهم استخدام جزازةك بكفاءة. إن التركيز على الكفاءة يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في جعل فناءك يبدو جيدًا مثل ملعب الجولف مع السماح لك بالوقت للاستمتاع به. أولاً وقبل كل شيء ، تأكد من أن شفرات جزازةك حادة ، مما يجعل من السهل قطع العشب ، بدلاً من اختراقه. من الغريب أن القص في الدائرة يمكن أن يقلل من الوقت الذي تقضيه في هذه المهمة لأنك لا تتصاعد بشكل متكرر كما تفعل مع القص المستقيم. تأكد من خلط نمط القص الخاص بك حتى لا يتعلم العشب أن ينمو في اتجاه واحد فقط ، مما يجعل من الصعب جز. تجنب الاقتراب من أي حواف يتم التعامل معها بشكل أفضل مع تقليمك بعد ذلك ؛ هذا يتجنب أيضًا إضافة الحطام إلى هذا المجال قبل الأوان.
الصيانة المنتظمة هي جانب مهم من صحة الحديقة أيضًا. القص يمكن أن تقلل من الأعشاب الضارة. إنه يعزز تطورًا صحيًا وكثيفًا للعشب الخاص بك ، ويشجع النمو الجانبي وازدهار براعم جديدة. يمنع الحواف الأعشاب والعشب من الممرات والممرات والقيود عن طريق خلق حاجز بين العشب والأسطح الصلبة. من غير المرجح أن يكون لديك حشائش تتدفق من خلال الشقوق في الفناء أو الممر إذا لم يتمكنوا من الوصول إليه.