القضية التي يعتقد يانكيز أنها تعيق قاضي هارون التراجع

كانت الإجابات ، في الحقيقة ، تشبه الإجابات التي تم النطق بها خلال أي ركود من قاضي Aaron من أي طول في أي موسم. هذا هو القاضي. أنه لا توجد قلق. إنها مجرد مسألة فقط عندما يبدأ في الإنتاج مرة أخرى.

لكن القاضي كان عالقًا في امتداد تقريبي في أسوأ وقت لجريمة Yankees المتعثرة ، حيث بلغت .211-وأكثرها من غيرها ، لا صفر-في ست مباريات منذ عودته من سلالة Live Elbow.

عندما تم دمجه مع الثمانية قبل غيابه لمدة 10 أيام ، ذهب القاضي إلى 8 مقابل 47 مع 19 تمرينًا في 14 مباراة ، حيث عمل في الركود الثاني منذ وصول يونيو وينهض المسيل للدموع التاريخية في بداية الموسم.

هذا واحد ، وفقا لضرب المدرب جيمس روسون ، يدور حول التوقيت.

وقال روسون لصحيفة “ذا” قبل أن يقترب القاضي عن “رابيس” ، حيث اقترب من الوصول إلى هذا المكان “:” إنه يستعيد هناك ، ويستعيد وتيرة ، وفي كل يوم ، يقترب قليلاً من الوصول إلى تلك البقعة “.

عندما سئل عن تأرجحه يوم الأحد ، أجاب القاضي ، “هناك دائمًا مجال للتحسين”. وقال إنه نفس الفكر الذي كان سيحصل عليه بعد مباراة 3 مقابل 4.

ومع ذلك ، فقد حدثت جزء كبير من هذا الانزلاق الأخير عندما يكون قادرًا فقط على العمل كضارب معين لأنه لا يؤدي إلى ألم في المرفق – مما منعه من اللعب الصحيح وهو يعمل من خلال برنامج رمي.

وقال المدير آرون بون إن القاضي لن يعود إلى الملعب الخارجي خلال سلسلة مينيسوتا.

قام بتجميع الفردي في ثلاث مباريات متتالية ، بما في ذلك لعبة القابض لربط المباراة في الشوط السادس يوم الجمعة.

قاد واحد إلى الحقل الأيسر في الاثنين السابع لإعطاء يانكيز تأمين. لكن سلطة القاضي ، المرساة لـ 37 Homers و 87 RBIs في عام 2025 ، اختفت مؤقتًا.

قال بون: “لا أعتقد أبداً أنها بعيدة مع آرون”. “وأعتقد أن هذا هو الحال في الوقت الحالي. أعتقد أنها مسألة وقت قبل أن يذهب في أحد هذه الأدوات التي يديرها آرون ويمكن أن تحمل المجموعة قليلاً.”

ومع ذلك ، في نظر روفسون ، “إنه مجرد رجل يحاول العثور على أخدوده مرة أخرى.” وأضاف أن هذه الأشياء تحدث ، وأضاف أن غياب القاضي يمثل أطوله منذ أن فقد ما يقرب من شهرين في عام 2023 بعد ركضه إلى سياج ملعب دودجر وإصابة إصبع قدمه.

إن البصريات التي تحيط بهذا الركود الأخير – إصابة الكوع ، وهي تشكيلة تشترك فقط في طريقها إلى ثلاثة انتصارات في 10 مباريات ، موسم المباراة – لا تساعد.

قال روسون: “لديك تلك الأوقات التي ربما لا تسير فيها بالطريقة التي تريدها ، ولا تفوز باستمرار ، لذا فأنت تحاول أن تفعل الكثير ،” لكنني لا أتوقع حقًا المكان الذي يدوم فيه لفترة طويلة. أعتقد أنه سيبدأ في الحصول على الخفافيش الجيدة التي نتوقعها وتبدأ بالعودة إلى المكان الذي يذهب فيه عادةً “.