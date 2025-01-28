القضية الكبيرة مع فتحات باب المرآب Ryobi (وبدائل أفضل للنظر فيها)

إذا كنت من محبي أدوات الطاقة اللاسلكية للبطارية ، فربما تعرف علامة Ryobi. إنها بالتأكيد واحدة من أكثر العلامات التجارية شعبية وأفضل الأدوات ، وفقًا للتصنيفات ، على الرغم من أنها قد تتخلف قليلاً عن DeWalt و Milwaukee من حيث الجودة. توسعت علامة Ryobi التجارية إلى ما هو أبعد من الأدوات التي تعمل بالبطاريات بأسعار معقولة عن طريق إضافة الأدوات اليدوية وأدوات الطاقة الخارجية ومنتجات Ryobi الأخرى للنظر في امتلاكها.
أحد هذه المنتجات غير الأدوات من Ryobi التي ربما سمعتها هي فتحة باب المرآب Ryobi. يتم توصيل هذه المباراة الافتتاحية في منفذ حائط مثل جميع الفتحات تقريبًا ولكن لديها أيضًا مكان لتوصيل بطارية 18V One+. هذا نظام بطارية Ryobi متعدد الاستخدامات الذي يمكنك استخدامه مع أدوات الطاقة الخاصة به ينتقل إلى المباراة الافتتاحية ، مما يتيح لك تشغيله أكثر من 100 مرة من شحن البطارية في حالة فقدان الطاقة. بالإضافة إلى ذلك ، عرضت Ryobi وحدات إضافية يمكنك توصيلها في المباراة الافتتاحية ، مثل مكبرات الصوت اللاسلكية وأجهزة إنذار أول أكسيد الكربون.
إذا كنت تفكر في شراء واحدة من هذه الفتاحات ، فإن الأخبار السيئة هي أن Ryobi أوقفها. كان على Ryobi وشركتها الأم ، Techtronic Industries ، التوقف عن بيعها بعد خسارة معركة قانونية بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر. وجدت القضية القانونية أن Techtronic Industries انتهكت على براءة اختراع من Garage Door Penerer Group Chamberlain Group. إذا كنت تحب فكرة ميزات فتاحة باب Ryobi Garage ، فقد تتمكن من العثور على بعض النماذج المستخدمة على موقع eBay. خلاف ذلك ، تعرف على المزيد حول بعض الفتحات المماثلة في السوق التي يمكنك تجربتها.
خيارات النسخ الاحتياطي للبطارية على فتحات باب المرآب
إذا كان خيار النسخ الاحتياطي للبطارية على فتاحة باب المرآب Ryobi التي تم إيقافها جذابًا ، فيمكنك العثور على خيار مماثل على بعض العلامات التجارية الأخرى من الفتاحات الحديثة. تتضمن بعض الفتحات بطارية قابلة لإعادة الشحن مثل طراز Ryobi ، في حين أن البعض الآخر لديه بطاريات مدمجة في المباراة الافتتاحية التي يجب أن تستبدلها إذا نفدت الطاقة.
تتوفر فتحات باب المرآب B2215T Camberlain على Amazon مقابل 229 دولارًا. يتضمن هذا المنتج نسخة احتياطية من البطارية (ولكن قابلة للاستبدال) ، بحيث يمكنك فتح الباب في حالة انقطاع التيار الكهربائي. تحمل بطارية النسخ الاحتياطي ضمانًا لمدة عام واحد. على Amazon ، تحتوي هذه المباراة الافتتاحية Chamberlain على تصنيف 4.5 نجوم من أصل خمسة. يحب أحد المراجعين على Amazon أنه يمكنك استبدال البطارية إذا كانت ترتديه ، مما يتيح لك تجنب الاضطرار إلى استبدال الوحدة بأكملها. يمكنك شراء بديل مباشرة من تشامبرلين. أعطا أحد المراجعين على موقع تشامبرلين أربعة نجوم ، قائلاً إن الميزات كانت رائعة ، لكن تثبيت فتحة باب المرآب هذا أمر صعب.
يحمل فتحات باب المرآب 84602 أيضًا نسخة احتياطية من البطارية. يكلف 320 دولار على أمازون بدون سكة حديد. هذه بطارية قابلة لإعادة الشحن توفر ما يصل إلى 24 ساعة من التشغيل عندما تفقد الطاقة في المنزل. سيتم إعادة شحنها عند استعادة الطاقة. إذا توقفت البطارية عن حمل الشحن ، فيمكنك شراء بديل من LiftMaster. قال أحد المراجعين على Amazon إن هذا النموذج كان من السهل تثبيته ويعمل بهدوء شديد.
إضافة ميزة أمان أول أكسيد الكربون
كان لدى فتاحة Ryobi التي تم إيقافها القدرة على إضافة كاشف أول أكسيد الكربون إلى الجهاز. قد يبدو هذا المنبه إذا ارتفعت مستويات أول أكسيد الكربون في المرآب إلى مستويات خطيرة. يمكن أن يحدث تراكم من أول أكسيد الكربون (CO) في المرآب عندما يترك شخص ما سيارة تعمل مع باب الجراج لأسفل. إذا كان أي شخص في السيارة أو المرآب ، فقد يؤدي ذلك إلى حادث مميت في غضون بضع دقائق. قد يتسرب تراكم أول أكسيد الكربون في المرآب إلى منزلك ، مما قد يترك عائلتك للخطر ما لم يكن في منزلك ما يكفي من مستشعرات أول أكسيد الكربون.
ربما يكون الخيار الأفضل لدمج كاشف أول أكسيد الكربون مع فتاحة باب المرآب غير Ryobi هو مع فتحة باب Genie Brand Garage Door التي يمكنها تشغيل نظام وحدة التحكم Smart Door Smart Connect. من خلال تطبيق Aladdin Connect ، يمكنك مراقبة فتاحة Genie الخاصة بك على هاتفك الذكي. تعمل العديد من أنظمة المنازل الذكية الشهيرة مع Aladdin Connect ، بما في ذلك Alarm.com. من خلال الجمع بين Aladdin Connect مع Alarm.com ، يمكنك مراقبة كاشف أول أكسيد الكربون في المرآب. إذا تلقيت تنبيهًا حول مشكلة CO من ARARARD.com ، فيمكنك فتح الباب مع Aladdin Connect ، مع إحضار الهواء النقي إلى المرآب. يمكن لـ Alarm.com أيضًا إيقاف نظام HVAC تلقائيًا ، مما يمنع غاز ثاني أكسيد الكربون من الدوران في المنزل. يمكنك شراء فتاحة باب Genie Garage مع Aladdin Connect على Amazon مقابل 240 دولار.