القضية الكبيرة مع فتحات باب المرآب Ryobi (وبدائل أفضل للنظر فيها)

إذا كنت من محبي أدوات الطاقة اللاسلكية للبطارية ، فربما تعرف علامة Ryobi. إنها بالتأكيد واحدة من أكثر العلامات التجارية شعبية وأفضل الأدوات ، وفقًا للتصنيفات ، على الرغم من أنها قد تتخلف قليلاً عن DeWalt و Milwaukee من حيث الجودة. توسعت علامة Ryobi التجارية إلى ما هو أبعد من الأدوات التي تعمل بالبطاريات بأسعار معقولة عن طريق إضافة الأدوات اليدوية وأدوات الطاقة الخارجية ومنتجات Ryobi الأخرى للنظر في امتلاكها.

أحد هذه المنتجات غير الأدوات من Ryobi التي ربما سمعتها هي فتحة باب المرآب Ryobi. يتم توصيل هذه المباراة الافتتاحية في منفذ حائط مثل جميع الفتحات تقريبًا ولكن لديها أيضًا مكان لتوصيل بطارية 18V One+. هذا نظام بطارية Ryobi متعدد الاستخدامات الذي يمكنك استخدامه مع أدوات الطاقة الخاصة به ينتقل إلى المباراة الافتتاحية ، مما يتيح لك تشغيله أكثر من 100 مرة من شحن البطارية في حالة فقدان الطاقة. بالإضافة إلى ذلك ، عرضت Ryobi وحدات إضافية يمكنك توصيلها في المباراة الافتتاحية ، مثل مكبرات الصوت اللاسلكية وأجهزة إنذار أول أكسيد الكربون.

إذا كنت تفكر في شراء واحدة من هذه الفتاحات ، فإن الأخبار السيئة هي أن Ryobi أوقفها. كان على Ryobi وشركتها الأم ، Techtronic Industries ، التوقف عن بيعها بعد خسارة معركة قانونية بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر. وجدت القضية القانونية أن Techtronic Industries انتهكت على براءة اختراع من Garage Door Penerer Group Chamberlain Group. إذا كنت تحب فكرة ميزات فتاحة باب Ryobi Garage ، فقد تتمكن من العثور على بعض النماذج المستخدمة على موقع eBay. خلاف ذلك ، تعرف على المزيد حول بعض الفتحات المماثلة في السوق التي يمكنك تجربتها.