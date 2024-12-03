القطعة المركزية الزهرية المذهلة التي يمكنك وضعها مع أشكال إكليل شجرة الدولار

لا تحتاج إلى مناسبة خاصة لعرض جميل على سطح الطاولة. يوفر ميزة فنية لغرفة الطعام الخاصة بك عندما لا تكون قيد الاستخدام، ويضيف عنصرًا من الأناقة أثناء أي وجبة. ومع ذلك، فإن المشكلة الوحيدة هي أن العثور على قطع مركزية جميلة لطاولة الطعام والتي ستبدو بمظهر جيد طوال العام ليس بالمهمة السهلة. وعندما تجد شيئًا يناسب منزلك، فقد يكون هناك ثمن باهظ مرفقًا به. إحدى الطرق للتغلب على هاتين العائقتين هي أن تصنع بنفسك. لحسن الحظ، يمكن القيام بذلك بسهولة باستخدام شكلين من إكليل شجرة الدولار.
من خلال إدخال مسامير خشبية في الجزء العلوي من أحد الأطواق الرغوية وفي الجزء السفلي من الآخر، يمكنك إنشاء قاعدة من مستويين لزهور القماش. هذه القطعة المركزية الزهرية المذهلة ستجعل منزلك يبدو أكثر رومانسية. إنها أيضًا لمسة رائعة لحفلة في الحديقة. تعرف على كيفية صنعها بنفسك من خلال رحلة بسيطة إلى شجرة الدولار المحلية والقليل من الغراء الساخن.
إنشاء تحفة الأزهار الخاصة بك DIY
قبل البدء في العمل على القطعة المركزية التي تصنعها بنفسك، ستحتاج إلى جمع مسدس الغراء الساخن، وحلقتين من الزهور الخضراء الرغوية من شجرة الدولار، ومسامير خشبية، مثل العصي الخشبية المستديرة LOOGOOL DIY من أمازون، وبعض زهور القماش. تعتبر الورود الاصطناعية Tainrunse خيارًا ميسور التكلفة. قد ترغب أيضًا في تخزين الزخارف الاختيارية مثل الأشرطة أو القماش الأخضر أو الأحجار الكريمة أو الخرز. بمجرد جمع الإمدادات الخاصة بك، حان الوقت لتشمر عن سواعدك وإنشاء عرض للطاولة.
ابدأ بقياس ثلاث نقاط متباعدة بشكل متساوٍ على الحلقة الرغوية ووضع علامة عليها بقلم رصاص. اضغط على وتد في كل علامة وقم بتثبيته بالغراء الساخن. قم بمحاذاة شكل الإكليل الآخر في الأعلى، واضغط عليه لأسفل على المسامير وأضف المزيد من الغراء. الآن، قم بتحريك السلك الذي ينبع من كل قطعة زهرة أو باقة داخل الرغوة حتى يتم إخفاؤها عن الأنظار. إذا كنت تبحث عن طرق لتزيين منزلك بالورود، فهذا مكان رائع للبدء. قم بتخصيصه عن طريق تغيير أزهار أكواز الصنوبر وأوراق الشجر الذهبية في الخريف أو أغصان الصنوبر في الشتاء. بغض النظر عن كيفية تخصيصها، سيكون لديك ديكور طاولة زهور جديد دون إنفاق الكثير من المال.