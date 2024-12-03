القطعة المركزية الزهرية المذهلة التي يمكنك وضعها مع أشكال إكليل شجرة الدولار

لا تحتاج إلى مناسبة خاصة لعرض جميل على سطح الطاولة. يوفر ميزة فنية لغرفة الطعام الخاصة بك عندما لا تكون قيد الاستخدام، ويضيف عنصرًا من الأناقة أثناء أي وجبة. ومع ذلك، فإن المشكلة الوحيدة هي أن العثور على قطع مركزية جميلة لطاولة الطعام والتي ستبدو بمظهر جيد طوال العام ليس بالمهمة السهلة. وعندما تجد شيئًا يناسب منزلك، فقد يكون هناك ثمن باهظ مرفقًا به. إحدى الطرق للتغلب على هاتين العائقتين هي أن تصنع بنفسك. لحسن الحظ، يمكن القيام بذلك بسهولة باستخدام شكلين من إكليل شجرة الدولار.

من خلال إدخال مسامير خشبية في الجزء العلوي من أحد الأطواق الرغوية وفي الجزء السفلي من الآخر، يمكنك إنشاء قاعدة من مستويين لزهور القماش. هذه القطعة المركزية الزهرية المذهلة ستجعل منزلك يبدو أكثر رومانسية. إنها أيضًا لمسة رائعة لحفلة في الحديقة. تعرف على كيفية صنعها بنفسك من خلال رحلة بسيطة إلى شجرة الدولار المحلية والقليل من الغراء الساخن.