القنافذ: المفترس المجهول في حديقتك

في ليلةٍ هادئةٍ في حديقتي، سمعتُ حركةً خفيفةً تحت شجيرة الورد. اقتربتُ بحذرٍ لأجد قنفذًا صغيرًا يستكشف الظلال، فتذكرتُ أن هذه الكائنات اللطيفة تواجه خطرًا أكبر مما نتصور.

القنافذ: كائنٌ في خطر

تُعد القنافذ من المفترسات الليلية المفيدة، إذ تتغذى على الحشرات واليرقات مما يحافظ على توازن النظام البيئي. ولكنّ أعدادها في تراجعٍ مستمر؛ فقد أظهرت دراسة جمعيّة حماية القنفذ البريطاني انخفاضًا بنحو 30% خلال العقدين الماضيين، نتيجة استخدام المبيدات وحوادث الطرق وتقلص المواطن الطبيعية .

المفترس المجهول: الطيور الجارحة

بالرغم من درعها الشوكي، تُشكّل القنافذ فريسةً لبعض الطيور الكبيرة كالـبومة وَنسر الليل، اللتين تصطادانها مفاجئًا في الظلام. كما أن الثعالب والدببة قادرةٌ على قلبها لاستهداف بطنها اللينة. لذا، تنتظر القنافذ لحظاتٍ ثمينة للدفاع عن نفسها.

كيف تحمي القنفذ في حديقتك؟

الملاجئ الطبيعية: اترك زاويةً من الحديقة غير مُهذَّبة، مع تراكم أوراق جافة وأخشاب صغيرة تشكّل ملجأً آمنًا. فتحات التسلل: أثقب سياج المنزل عند الأرض بقطر 13×13 سم لتمرير القنافذ بين الأحواش بسهولة. تجنّب استخدام المبيدات والسماد الكيميائي القوي، بدلًا من ذلك، اختر الأسمدة العضوية الصديقة للحشرات. راقب حيواناتك الأليفة وقلّل من خروجها ليلاً حتى لا تثير القنفذ أو تؤذيه عن غير قصد.

رعاية القنفذ إن وجدته مصابًا

إذا وجدت قنفذًا مصابًا أو ضعيفًا، ضعَه في صندوقٍ مُبطّنٍ بقطعة قماش نظيفة، واطلب المساعدة من مراكز إعادة تأهيل الحياة البرية أو جمعيات مختصة .

بقليلٍ من الاهتمام وترك مساحةٍ للـحدائق البرية تنمو فيها الأعشاب والزعتر، يمكنك أن تضمن لقنافذك الصغيرة مأوى آمنًا وفرصةً أفضل للبقاء. ابدأ بخطواتٍ صغيرة اليوم، فقد تختبئ تحت شجرتك نجمةٌ سوداءٌ تتظاهر بالهدوء، ولكنها تحتاجك للفوز على مفترسيها المجهولين.