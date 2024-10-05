القواعد التي كان على النجوم اتباعها في تاريخ السكر

على الورق، قد يكون الأمر مثيرًا للدهشة بعض الشيء: “لذلك، تضيع بعض الكوميديين/الكتاب/الرواة وتجعلهم يروون قصة تاريخية، ثم يقوم الممثلون بمزامنتها شفاههم وتمثيلها؟” نعم فعلا. ما بدأ كمسلسل ويب صغير بقيادة ديريك ووترز على Funny or Die من عام 2007 إلى عام 2011، انطلق بشكل كبير عندما أمرت قناة Comedy Central بعرض مبدئي مكون من ثماني حلقات في عام 2013. “Drunk History: تم عرضه لمدة 87 حلقة على مدى سبعة مواسم”. وتم إلغاؤه في الجزء العلوي من لعبته لمجرد أن Comedy Central قررت التحول بعيدًا عن الحركة الحية ونحو الرسوم المتحركة ولكن مهلا، على الأقل تمكنا من رؤية Weird Al وهو يلعب دور Adolf هتلر.

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ولكن على الرغم من شكله الخارجي السخيف، إلا أن “تاريخ السكران” كان له منهجية شرعية إلى حد ما. قالت المؤرخة كاليسون ستراتون إنها الأفضل في ورقتها البحثية عن العرض (عبر مجلة سميثسونيان): “في حالة الموانع المنخفضة، يقدم الرواة قصة تتأثر بارتباطهم العاطفي بها أكثر من ارتباطها بالرغبة في سردها. “الحقيقة”. وبعبارة أخرى، لم يكن “تاريخ السكران” مجرد تلاوة مملة للحقائق الأكاديمية، بل كان شيئًا أقرب إلى رواية القصص الشفهية. استرخى الرواة وقدموا الكوميديا، بينما لعب الممثلون دور “الرجال المستقيمين” في مشاهد تشبه الارتجال أكثر من أي شيء آخر.

بالطبع، لم يكن الأمر كله ممتعًا وألعابًا. كان الرواة والممثلون هم نجوم العرض، وكان لديهم إرشادات يجب اتباعها. كان على الممثلين أن يحاولوا التمثيل فعليًا، وأن يظلوا متيقظين، ويحافظوا على مزامنة شفاههم في مكانها الصحيح، بينما كان على الرواة أن يتعرضوا للحطام حقًا وأن يرووا قصة جذابة.

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