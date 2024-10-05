القواعد التي كان على النجوم اتباعها في تاريخ السكر

على الورق، قد يكون الأمر مثيرًا للدهشة بعض الشيء: “لذلك، تضيع بعض الكوميديين/الكتاب/الرواة وتجعلهم يروون قصة تاريخية، ثم يقوم الممثلون بمزامنتها شفاههم وتمثيلها؟” نعم فعلا. ما بدأ كمسلسل ويب صغير بقيادة ديريك ووترز على Funny or Die من عام 2007 إلى عام 2011، انطلق بشكل كبير عندما أمرت قناة Comedy Central بعرض مبدئي مكون من ثماني حلقات في عام 2013. “Drunk History: تم عرضه لمدة 87 حلقة على مدى سبعة مواسم”. وتم إلغاؤه في الجزء العلوي من لعبته لمجرد أن Comedy Central قررت التحول بعيدًا عن الحركة الحية ونحو الرسوم المتحركة ولكن مهلا، على الأقل تمكنا من رؤية Weird Al وهو يلعب دور Adolf هتلر.
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ولكن على الرغم من شكله الخارجي السخيف، إلا أن “تاريخ السكران” كان له منهجية شرعية إلى حد ما. قالت المؤرخة كاليسون ستراتون إنها الأفضل في ورقتها البحثية عن العرض (عبر مجلة سميثسونيان): “في حالة الموانع المنخفضة، يقدم الرواة قصة تتأثر بارتباطهم العاطفي بها أكثر من ارتباطها بالرغبة في سردها. “الحقيقة”. وبعبارة أخرى، لم يكن “تاريخ السكران” مجرد تلاوة مملة للحقائق الأكاديمية، بل كان شيئًا أقرب إلى رواية القصص الشفهية. استرخى الرواة وقدموا الكوميديا، بينما لعب الممثلون دور “الرجال المستقيمين” في مشاهد تشبه الارتجال أكثر من أي شيء آخر.
بالطبع، لم يكن الأمر كله ممتعًا وألعابًا. كان الرواة والممثلون هم نجوم العرض، وكان لديهم إرشادات يجب اتباعها. كان على الممثلين أن يحاولوا التمثيل فعليًا، وأن يظلوا متيقظين، ويحافظوا على مزامنة شفاههم في مكانها الصحيح، بينما كان على الرواة أن يتعرضوا للحطام حقًا وأن يرووا قصة جذابة.
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قاعدة الفاعل: ممنوع الشرب
في حين تم تشجيع الرواة الذين قرأوا حكايات “تاريخ السكر” على فعل ما يقوله عنوان العرض تمامًا – أي أن يسكروا – كان على ممثلي العرض أن يظلوا متيقظين تمامًا. هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون أخذ جرعة سرية من قارورة التمهيد حول الزاوية أو شيء من هذا القبيل. لكن مطابقة حركات الشفاه لتوقيت شخص مخمور؟ وهذا يتطلب مستوى عال من الرصانة. وهذا عدم التطابق الدقيق بين الصوت الرصين / المخمور والمنسق / المرتجل والشهير / الصوت شبه المعروف هو الذي ساعد في نجاح العرض بأكمله.
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لا يعني ذلك عدم وجود بعض الفروق الدقيقة المتعلقة بالكحول في أداء الممثلين. كانت هناك حرفة حقيقية من وراء الكواليس في “Drunk History”، والتي اتبعت صيغة منظمة أكثر بكثير مما قد يدركه الناس. في تقييم للممثلين الذين يمثلون وهم في حالة سكر في أفلام مختلفة لشركة Fast Company، كشف العارض ديريك ووترز عما يعتقد أنه سر الحرفة. وقال: “عندما يتظاهر شخص ما بأنه مخمور، يجب أن يكون الهدف هو التظاهر بأنه شخص مخمور يحاول أن يكون رصيناً”. وبعبارة أخرى، كان الهدف هو الواقعية، وليس عرقلة الأمر.
أما بالنسبة للوقت الذي يمكن فيه للممثلين الشرب، ونظرة ووترز للعلاقة بين الكحول والمشاريع الإبداعية بشكل عام، فقد رأى أن الكحول يجب أن يأتي أخيرًا. قال لـ Vulture: “من الجيد الاحتفال بالكحول عند الانتهاء من رؤيتك”. “يجب أن تكون النهاية، وليس البداية.”
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حكم الراوي: كثرة الشرب
بينما كان ممثلو “Drunk History” يستمتعون أمام الكاميرا ويجذبون المشاهدين إلى العرض، لم يكن هناك شيء لينجح دون أن يقوم الرواة بإحياء قصص العرض. وقال ديريك ووترز في مقابلة مع موقع Vox: “إنهم يستحقون كل التقدير في العالم”. “لن يكون هناك عرض بدونهم.” كان على الرواة أن يسكروا، ولكن مع مجموعة كبيرة من الإرشادات المتعلقة بالكحول لتوجيه الأمور في الاتجاه الصحيح.
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أولاً، تم تشجيع الرواة على تجنب الكحول الذي يصيبهم بالمرض، بغض النظر عن أن آثار الكحول كانت مضمونة، لأن الأمر عادة ما يستغرق من خمس إلى ست ساعات من اللقطات لتكثيف الأشياء في مسرحية هزلية مدتها 10 دقائق. في بعض الأحيان، بغض النظر عن نوعية الراوي أو روايته للحكاية، كان الناس يشعرون بالغضب أو الانزعاج لأنهم لا يستطيعون تذكر الأشياء بشكل جيد. وهذا يعني أن ووترز كان يتلقى في كثير من الأحيان “رسالة اعتذار عبر البريد الإلكتروني” في اليوم الثاني من التصوير، كما قال لـ Esquire – علاوة على آثار الكحول.
ومن أجل تسهيل الأمور وعدم جعل الرواة يشعرون بالاستغلال، شربوا المياه معهم، وأخذ الرواة فترات راحة، وقاموا بالتصوير في منازلهم، وكان هناك مسعفون في متناول اليد بأدوات مثل خزانات الأكسجين لأغراض السلامة. ولكن بغض النظر عن كل التحذيرات، كان السكر لا يزال هو القاعدة السائدة.
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قاعدة الممثل: أخبر التاريخ الحقيقي بغض النظر عن الكوميديا
في حين أن بعض ممثلي “Drunk History” كانوا أكثر مرحًا من غيرهم بشكل طبيعي وأضفوا عنصرًا كوميديًا على المشاهد، فإن “Drunk History” كان يعمل بشكل أفضل عندما قام الممثلون بالتمثيل بالفعل – ولكن ليس كثيرًا. أو كما قال مدير العرض ديريك ووترز في Esquire، لم يكن الغرض الخادع من العرض هو الترفيه فحسب، بل التثقيف أيضًا. وأوضح: “نحن نحاول بأقصى ما نستطيع تقديم عرض تاريخي حقيقي”. وأشار إلى أنه “إذا كان بإمكانك جعل الناس يضحكون، فأعتقد أنه يمكنك فعل الكثير من الأشياء، بما في ذلك “جعل الأشياء مرتبطة ببعضها البعض”. العبء الأكبر من الكوميديا في “تاريخ السكران” يأتي من سكر الراوي. ولكن لكي تخرج هذه الكوميديا، كان على الممثلين أن يرووا قصة مستقيمة إلى حد كبير. وكان عليهم أن يظلوا مخلصين للرواية وألا ينحرفوا عنها.
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خذ الموسم 3، الحلقة 4 من “Drunk History”، الحلقة التي تظهر فيها الممثلة الحائزة على جوائز أوكتافيا سبنسر التي تلعب دور شخصية هارييت توبمان الأسطورية في السكك الحديدية تحت الأرض. رواه الممثل الكوميدي كريسل ويست، وتحدث هذا المقطع عن موضوع جدي يستحق دراسة جادة – التاريخ الحقيقي، بمعنى آخر. أضافت سبنسر بعض اللمسات الكوميدية إلى أدائها، لكنها لعبت الدور بشكل أساسي مثل فيلم غير كوميدي أو برنامج تلفزيوني. ليس من الصعب أن نرى كيف لو لم تتعامل سبنسر مع الأمور على محمل الجد، لكانت قد ألحقت ضررًا بالقصة والسرد. هذا مجرد مثال واحد على القاعدة التي اتبعها الممثلون، سواء بشكل ضمني أو عن طريق التوجيه: تعامل مع الأمر كقصة حقيقية.
قاعدة الراوي: احكي قصة، وليس حقائق
بعد ذلك، لدينا قاعدة أخرى قد تبدو بديهية، ولكن ربما لم تكن لتحدث بدون الكحول الذي يرشد السرد المخفف لـ “Drunk History”: أخبر قصة. يمكن لأي شخص أن يقرأ عن حدث تاريخي ويدقق في سلسلة من المصطلحات والتواريخ المملة، لكن هذا النوع من النهج غالبًا ما يترك الناس باردين. هذا هو سبب نجاح “تاريخ السكران” بغض النظر عن الكحول. كما قلنا، كان الأمر أقرب إلى رواية القصص بجانب المدفأة منه إلى المحاضرة.
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لكي يحكي قصة، كان على ديريك ووترز أن يلعب لعبة حذرة مع كل راوي. لقد كان انتقائيًا للغاية بشأن خطباءه – فقد كان يعرف معظمهم قبل أن يتواصل معهم وكان على دراية بنوع القصص التي ينجذبون إليها. لقد كان يركز على الأشخاص الذين يشعرون بالارتياح أمام الكاميرا والذين كانوا مزيجًا من الأذكياء والكاريزما – وكان الأخير حاسمًا لأن الكحول في بعض الأحيان يجعل الناس غير مرغوب فيهم. كما كان على الرواة أن يرويوا قصة حقيقية لها بداية ووسط ونهاية. كان ووترز يمر عبر ثلاثة أو أربعة طوابق قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد لذلك كان لديهم فرصة لتعلمها.
نجح هذا الإعداد برمته بفضل الصلصة السرية لـ “Drunk History”: ووترز نفسه، الذي أرشد عملية سرد القصص بأكملها. قال لـ Vox: “أعتقد أنني هامس مخمور بطريقة ما”. “الشرب معهم، ومعرفة ما أقول وما لا أقول.”
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قاعدة الممثل: مزامنة الشفاه بأكبر قدر ممكن
قد تكون هذه القاعدة الأخيرة واضحة أخرى، لكن كوميديا ”Drunk History” كانت تعتمد على مزامنة شفاه نجوم المسلسل مع الرواة قدر الإمكان. إذا لم يحدث هذا، ولم تبدو كلمات الراوي وكأنها صادرة عن الممثل على الشاشة، فلن ينجح المسلسل. إنه إيقاع الكلام الغريب المخمور الذي جعل إيصال الممثلين للسطور أمرًا مضحكًا. ويمكن القول إن هؤلاء الممثلين الذين قاموا بمزامنة الشفاه بأكبر قدر ممكن هم الأكثر نجاحًا في أدوارهم.
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لنأخذ على سبيل المثال إيفان راشيل وود، التي لعبت دور ماري شيلي، مؤلفة الكتاب الرائد الذي صدر عام 1818 والذي تحول منذ فترة طويلة إلى اسم مألوف: “فرانكنشتاين”. تم الإشادة إلى حد كبير بتصوير Wood’s Season 6، الحلقة 1 لـ Shelly باعتبارها واحدة من أفضل عروض العرض لأن مزامنة الشفاه الخاصة بها كانت دقيقة. إنها لا تتقن الأمر فحسب، بل إنها ترسم بعض السطور الصعبة والسريعة التي رواها ريتش فولشر. مثال على ذلك: “ذهب إلى المشرحة وأخذ أجزاء من الجسم – الذراع، والكوع، والركبة، والأنف، والعينين، والرأس – وجمعها معًا بطريقته الخاصة. مثل السيد بوتاتو هيد، كان فقط السيد بطاطس”. رأس بشري.” على الرغم من أننا لا نعرف مقدار التدريب الذي حصل عليه وود، إلا أننا على يقين من أن الأمر سيستغرق من الشخص العادي بعض الساعات الجادة للوصول إلى تلك الخطوط.
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