القواعد التي يجب على نائب الرئيس اتباعها

إنه من الناحية الموضوعية أحد أقوى المناصب في الولايات المتحدة، إن لم يكن في العالم، لكن منصب نائب الرئيس يُساء فهمه إلى حد ما، إن لم يكن محيرًا. تم انتخاب جميع العشرات من الرجال وامرأة واحدة تقريبًا الذين شغلوا هذا المنصب إلى جانب الرؤساء، لكن دورهم الفعلي وواجباتهم اليومية كنائب رئيس الولايات المتحدة ليست هي نفسها أو معروفة جيدًا. . إنهم يساعدون في إقرار القوانين ومساعدة الرئيس، لكن الأمر منفرج بعض الشيء فيما وراء ذلك. سوف تتفاجأ بالمبلغ الحقيقي الذي يتقاضاه نائب رئيس الولايات المتحدة، على سبيل المثال.

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بسبب عدم وجود وصف وظيفي محدد بوضوح في دستور الولايات المتحدة، على الأقل بالنسبة للمناصب الحكومية الفيدرالية الرئيسية الأخرى، فإن الأشخاص الذين خدموا في هذا المنصب على مدار الـ 250 عامًا الماضية أو نحو ذلك ساعدوا في ريادة وتحديد المنصب ، العمل بها أثناء تقدمهم. إليكم ما يطلب القانون من نواب رؤساء الولايات المتحدة، من أسوأهم إلى أفضلهم على الإطلاق، القيام به، بالإضافة إلى ما حددته التقاليد ليكون طبيعة وواجبات الوظيفة التي يقومون بها.