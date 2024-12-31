القواعد التي يجب على نائب الرئيس اتباعها

إنه من الناحية الموضوعية أحد أقوى المناصب في الولايات المتحدة، إن لم يكن في العالم، لكن منصب نائب الرئيس يُساء فهمه إلى حد ما، إن لم يكن محيرًا. تم انتخاب جميع العشرات من الرجال وامرأة واحدة تقريبًا الذين شغلوا هذا المنصب إلى جانب الرؤساء، لكن دورهم الفعلي وواجباتهم اليومية كنائب رئيس الولايات المتحدة ليست هي نفسها أو معروفة جيدًا. . إنهم يساعدون في إقرار القوانين ومساعدة الرئيس، لكن الأمر منفرج بعض الشيء فيما وراء ذلك. سوف تتفاجأ بالمبلغ الحقيقي الذي يتقاضاه نائب رئيس الولايات المتحدة، على سبيل المثال.
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بسبب عدم وجود وصف وظيفي محدد بوضوح في دستور الولايات المتحدة، على الأقل بالنسبة للمناصب الحكومية الفيدرالية الرئيسية الأخرى، فإن الأشخاص الذين خدموا في هذا المنصب على مدار الـ 250 عامًا الماضية أو نحو ذلك ساعدوا في ريادة وتحديد المنصب ، العمل بها أثناء تقدمهم. إليكم ما يطلب القانون من نواب رؤساء الولايات المتحدة، من أسوأهم إلى أفضلهم على الإطلاق، القيام به، بالإضافة إلى ما حددته التقاليد ليكون طبيعة وواجبات الوظيفة التي يقومون بها.
نائب الرئيس هو رئيس مجلس الشيوخ
أصبح دستور الولايات المتحدة هو القانون المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشكلت حديثاً بعد التصديق عليه بأغلبية ساحقة في يونيو/حزيران من عام 1788. وتضمنت تلك النسخة من الوثيقة المعقدة التي تحدد أسس وعمليات الديمقراطية الحديثة نصاً يتعلق بوظيفة الفرد الذي يحتل مرتبة أعلى. فقط من قبل الرئيس المنتخب. تنص المادة الأولى، القسم 3، البند 4 من دستور الولايات المتحدة، على أن “نائب رئيس الولايات المتحدة يكون رئيسًا لمجلس الشيوخ، ولكن لا يجوز له أن يكون له صوت، ما لم يكن منقسمًا بالتساوي”. مجلس الشيوخ الأمريكي.
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وهذا يجعل نائب الرئيس هو الرئيس المسؤول عن مجلس الشيوخ الفيدرالي. والجدير بالذكر أنهم لا يحق لهم التصويت على أي مشاريع قوانين أو تشريعات معروضة على الهيئة التشريعية إلا في حالة التعادل. عند هذه النقطة، يقوم نائب الرئيس بإجراء التصويت الفاصل. اعتبارًا من ديسمبر 2023، مارس نواب الرئيس هذه السلطة 301 مرة.
نائب الرئيس يصدق على الانتخابات الرئاسية
وفي الولايات المتحدة، ينتخب الناخبون الرئيس بشكل غير مباشر. بموجب نظام الهيئة الانتخابية، يتم الإدلاء بأصوات قائمة الناخبين المنتسبين إلى أحزاب المرشحين الرئيسية. أي مرشح يفوز بالتصويت الشعبي في كل ولاية يحصل على عدد معين من الناخبين مرتبط بعدد السكان. ويقوم هؤلاء الناخبون بحصر نتائجهم بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر ويرسلونها إلى الكونجرس للتصديق عليها وفرزها رسميًا.
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وهنا يتدخل نائب الرئيس، بصفته رئيس مجلس الشيوخ، في العمل. إنه واجب احتفالي إلى حد كبير، لأن عمليات فرز أصوات الهيئة الانتخابية ملزمة قانونًا، ولكن يقع على عاتق نائب الرئيس فتح الشهادات من اجتماعات الهيئة الانتخابية بالولاية وفرزها أمام مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي المجتمعين. كل هذا يحدث في السادس من كانون الثاني (يناير) بعد الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
عليهم تلبية بعض المتطلبات الديموغرافية
في الأزمنة المعاصرة، يترشح الرئيس ونائب الرئيس كجبهة موحدة، ويقدمان تذكرة من نفس الحزب السياسي ويروجان لنفس منصة الأفكار. في السنوات الأولى للولايات المتحدة، كان منصب نائب الرئيس بمثابة جائزة ترضية – فمن بين المرشحين الرئيسيين، حصل الرجل الذي جاء في المركز الثاني في الانتخابات على الوظيفة. وفي عام 1804، أضيف التعديل الثاني عشر إلى دستور الولايات المتحدة، مما أدى إلى إرساء الممارسة الحديثة المتمثلة في انتخاب شخصين يتولى الرئاسة ونائب الرئيس.
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نظرًا لأن نائب الرئيس يتولى منصب الرئاسة في حالة حدوث أي شيء للأعلى المنتخب على القائمة، فيجب عليه تلبية نفس المتطلبات الأساسية المتوقعة من الرئيس المنتخب والمنصب. وفقًا لبند المؤهلات في الدستور، الموجود في المادة الثانية، القسم 1، يجب أن يكون نائب الرئيس، وكذلك الرئيس، 35 عامًا أو أكثر، وأن يكون مواطنًا مولودًا في الولايات المتحدة، ويعيش في البلاد لمدة 14 سنة الماضية أو أكثر.
إنهم يعيشون في المرصد البحري
يجب أن يكون نائب الرئيس في متناول الرئيس وغيره من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، ولذا فهم يعيشون ويعملون بالقرب من البيت الأبيض، حيث يعيش رئيس الولايات المتحدة ويحتفظ بمساحة مكتبية واسعة. بينما يحتفظ نائب الرئيس بمكاتبه في البيت الأبيض، فإنهم يقيمون مع عائلاتهم على بعد أميال قليلة، في قصر كبير على أرض المرصد البحري للولايات المتحدة. تم تصميم دائرة المرصد رقم واحد من قبل المهندس المعماري المقيم في واشنطن العاصمة ليون ديسيز وتم بناؤها في عام 1893، وتم تشييدها في البداية كمقر إقامة لرئيس المرصد البحري، ولكن في عام 1923 رغب رئيس البحرية في المنزل الفخم لدرجة أنه انتقل بنفسه في.
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أصبح المنزل الذي تبلغ مساحته 9000 قدم مربع، والمكون من 33 غرفة – والذي يضم أيضًا الساعة الذرية، أدق ساعة في العالم – المقر الرسمي لنائب الرئيس في عام 1974. وافق الكونجرس على تمويل لإحياء المبنى القديم، ولكن تم نقل نائب الرئيس جيرالد فورد إلى مكان آخر. وصل إلى الرئاسة بسرعة كبيرة لدرجة أنه لم ينتقل إليها أبدًا. استخدم نائبه، نيلسون روكفلر، المبنى للترفيه عن الضيوف لكنه لم يعش هناك أبدًا. أول نائب رئيس يعيش في دائرة المرصد رقم واحد: نائب جيمي كارتر الثاني، والتر مونديل. كل شاغلي المنصب المتعاقبين، بما في ذلك كامالا هاريس، أطلقوا على القصر اسم المنزل طوال فترة ولايتهم.
وهم دائما على أهبة الاستعداد
منصب نائب الرئيس هو خطة احتياطية مجيدة. بالإضافة إلى قطع العلاقات في تصويتات مجلس الشيوخ، في المناسبات النادرة التي تحدث فيها هذه الأمور، فإن صاحب المنصب موجود أيضًا لمنع حدوث فراغ في السلطة ومواصلة الحكومة مع انقطاع محدود في حالة توعك الرئيس. من الواجبات الرئيسية لنائب الرئيس أن يكون جاهزًا وقادرًا على الصعود إلى الرئاسة في حالة خلو المنصب بسبب الوفاة أو الإدانة بعد الإقالة أو الاستقالة أو العزل من قبل مجلس الوزراء الرئاسي، كل ذلك وفقًا لشروط اليوم الخامس والعشرين. تعديل الدستور.
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في أبريل 1841، توفي الرئيس ويليام هنري هاريسون بعد 32 يومًا فقط من ولايته. أدى هذا إلى رفع نائب الرئيس الذي تم تنصيبه حديثًا أيضًا، جون تايلر، إلى الرئاسة. بعد وفاة تايلر، أوصلت الوفيات الرئاسية العديد من نواب الرؤساء إلى المكتب البيضاوي، بما في ذلك ميلارد فيلمور (عن زاكاري تايلور)، وتشيستر آرثر (عن جيمس جارفيلد)، وتيدي روزفلت (عن ويليام ماكينلي)، وكالفن كوليدج (عن وارن هاردينج)، وهاري. ترومان (عن فرانكلين روزفلت)، وليندون جونسون (عن جون كينيدي). بعد استقالة ريتشارد نيكسون، أصبح نائب الرئيس غير المنتخب جيرالد فورد – الذي تم تعيينه ليحل محل سبيرو أغنيو المستقيل – رئيسًا عندما استقال نيكسون في عام 1974.
وهم يدافعون عن الإدارة
باعتباره مكتبًا وأداة لممارسة القوة السياسية وإحداث التغيير، فإن منصب نائب الرئيس هو ما يرغب شاغله والإدارة المرتبطة به في القيام به. في حين أن نائب الرئيس ليس لديه سوى عدد قليل من الأدوار والمسؤوليات المطلوبة قانونًا والملزمة دستوريًا، إلا أنه لديه الكثير من الوقت والاتصالات والنفوذ للعمل في مكان ما بين المستشار والملازم لرئيس الولايات المتحدة.
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قد يعمل بعض نواب الرئيس كعضو بارز في فريق الرئيس، حيث يساعدون في اقتراح أو صياغة مشاريع القوانين أو الاستراتيجيات ومن ثم مناقشة ذلك مع أعضاء الكونجرس. كان الرئيس جيمي كارتر ونائب الرئيس والتر مونديل يتشاوران أسبوعيًا بشأن السياسة. لقد تولى نواب رئيس آخرون زمام المبادرة في جوانب معينة من الحكم كانوا مناسبين وذوي خبرة جيدة فيها. على سبيل المثال، أثناء خدمته في عهد الرئيس بِل كلينتون، استخدم آل جور منصبه للدفاع عن حماية البيئة وتطوير تكنولوجيات جديدة. تحدث ليندون جونسون عن برامج الحقوق المدنية الحازمة للرئيس جون كينيدي.
يحضرون الأحداث بدلا من الرئيس
كجزء من السلطة التنفيذية المنتخبة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، يتم استدعاء نواب الرئيس أحيانًا لتمثيل مكتب الرئاسة. عندما يكون الرئيس غير قادر، أو غير راغب، أو غير مهتم بالسفر أو حضور الأحداث بصفته الرسمية للدولة، فإن نائب الرئيس يفعل ذلك نيابة عنه. من الحقيقة المخفية لكامالا هاريس أن نائب الرئيس كان من أكثر الأشخاص نشاطًا في هذا الصدد. أثناء خدمتها في إدارة الرئيس جو بايدن، حضرت هاريس ما يقرب من 1000 حدث في أول 649 يومًا لها في منصبها وحدها.
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بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف مجموعة من نواب الرئيس بمنصب القائم بأعمال الرئيس، وفقًا لأحكام التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة، الذي تم التصديق عليه في عام 1967. رئيس مجلس النواب إقراره الكتابي بعدم قدرته على القيام بسلطات وواجبات منصبه، وإلى أن يبلغهم إقراراً كتابياً بخلاف ذلك، يتولى نائب الرئيس هذه الصلاحيات والواجبات حسب “الرئيس بالنيابة” ، يقرأ التعديل. استخدم ثلاثة رؤساء هذا القانون، لمدة ساعات فقط في كل حالة. خدم كل من جورج بوش وديك تشيني وهاريس كرئيس بينما كان رئيسهم تحت التخدير لإجراءات طبية.
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