القوس مانينغ هو المراهنة المفضلة

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



يتمتع Arch Manning بفرصة لتصبح وجه كرة القدم الجامعية في عام 2025 ، ويعتقد سوق المراهنة أنه سيقدم البضائع.

مانينغ ، نجل كوبر وابن أخي في بيتون وإيلي ، هو المراهنة المفضلة للفوز بكأس Heisman.

يبلغ عدد المرتفعات في طالبة تكساس +600 فوز بالجائزة ، مما يتقدم له على Garrett Nussmeier من LSU (+800) ، وجريميا سميث في ولاية أوهايو (10/1) ، وكادي كلوبنيك في ولاية بنسلفانيا (14/1).

كان مانينغ هو النائب وراء Quinn Ewers for the Longhorns في عام 2024 ، لكنه كان لا يزال قادرًا على التأثير في الخدمة المحدودة ، حيث ألقى 939 ياردة مع 10 هبوط واعتراضين على التواصل مع نسبة الانتهاء 67.8.

تكساس هي المرشح المفضل للفوز في SEC ، وهي ثاني المفضل وراء ولاية أوهايو للفوز بالبطولة الوطنية هذا الموسم.

كان Nussmeier أحد المرشحين المفضلين للفوز بـ Heisman في عام 2024 ، لكنه لم يكسر المراكز العشرة الأولى في التصويت في نهاية الموسم.

سميث ، المتلقي الواسع ، هو غير ربع واحد مدرج في القائمة تحت 35/1.

سيكون من الأسعار التي يجب مراعاتها خلال الصيف أن دي جي لاغواي في فلوريدا (18/1) ، وبائعين في ساوث كارولينا (18/1) ، و SMU’s Kevin Jennings (50/1).

كان لدى جميع قورتربك الثلاثة حملات رائعة في عام 2024 ، وسيتم ذكرها بالتأكيد عندما يبدأ الناس في اختيار خيولهم المظلمة.

من بين غير الربعات التي يمكن أن تحصل على الكثير من دعم المراهنة ، تبرز نوتردام الذي يركض إلى الوراء Jeremiyah Love (50/1).

فاز ترافيس هانتر في عام 2024 هايسمان بصفته تسديدة طويلة 50/1.

2025 Heisman Trophy Odds

لاعب احتمال القوس مانينغ +600 غاريت نوسميير +800 إرميا سميث 10/1 كادي كلوبنيك 11/1 درو ألار 14/1 بائعي لانوريس 18/1 دي جي لاجواي 18/1 دانتي مور 18/1 جوليان سيين 18/1 كارسون بيك 22/1 جون متير 25/1 ريان ويليامز 35/1 Gunnar Stockton 35/1 أوستن سيمونز 40/1 سام ليفيت 40/1 مارسيل ريد 40/1 ديلان رايولا 40/1 كيفن جينينغز 50/1 جيريما الحب 50/1 جالون دانيلز 50/1 احتمالات عبر Betmgm Sportsbook

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.