القوس مانينغ هو المراهنة المفضلة

يتمتع Arch Manning بفرصة لتصبح وجه كرة القدم الجامعية في عام 2025 ، ويعتقد سوق المراهنة أنه سيقدم البضائع.
مانينغ ، نجل كوبر وابن أخي في بيتون وإيلي ، هو المراهنة المفضلة للفوز بكأس Heisman.
يبلغ عدد المرتفعات في طالبة تكساس +600 فوز بالجائزة ، مما يتقدم له على Garrett Nussmeier من LSU (+800) ، وجريميا سميث في ولاية أوهايو (10/1) ، وكادي كلوبنيك في ولاية بنسلفانيا (14/1).
كان مانينغ هو النائب وراء Quinn Ewers for the Longhorns في عام 2024 ، لكنه كان لا يزال قادرًا على التأثير في الخدمة المحدودة ، حيث ألقى 939 ياردة مع 10 هبوط واعتراضين على التواصل مع نسبة الانتهاء 67.8.
تكساس هي المرشح المفضل للفوز في SEC ، وهي ثاني المفضل وراء ولاية أوهايو للفوز بالبطولة الوطنية هذا الموسم.
كان Nussmeier أحد المرشحين المفضلين للفوز بـ Heisman في عام 2024 ، لكنه لم يكسر المراكز العشرة الأولى في التصويت في نهاية الموسم.
سميث ، المتلقي الواسع ، هو غير ربع واحد مدرج في القائمة تحت 35/1.
سيكون من الأسعار التي يجب مراعاتها خلال الصيف أن دي جي لاغواي في فلوريدا (18/1) ، وبائعين في ساوث كارولينا (18/1) ، و SMU’s Kevin Jennings (50/1).
كان لدى جميع قورتربك الثلاثة حملات رائعة في عام 2024 ، وسيتم ذكرها بالتأكيد عندما يبدأ الناس في اختيار خيولهم المظلمة.
من بين غير الربعات التي يمكن أن تحصل على الكثير من دعم المراهنة ، تبرز نوتردام الذي يركض إلى الوراء Jeremiyah Love (50/1).
فاز ترافيس هانتر في عام 2024 هايسمان بصفته تسديدة طويلة 50/1.
2025 Heisman Trophy Odds
|لاعب
|احتمال
|القوس مانينغ
|+600
|غاريت نوسميير
|+800
|إرميا سميث
|10/1
|كادي كلوبنيك
|11/1
|درو ألار
|14/1
|بائعي لانوريس
|18/1
|دي جي لاجواي
|18/1
|دانتي مور
|18/1
|جوليان سيين
|18/1
|كارسون بيك
|22/1
|جون متير
|25/1
|ريان ويليامز
|35/1
|Gunnar Stockton
|35/1
|أوستن سيمونز
|40/1
|سام ليفيت
|40/1
|مارسيل ريد
|40/1
|ديلان رايولا
|40/1
|كيفن جينينغز
|50/1
|جيريما الحب
|50/1
|جالون دانيلز
|50/1
لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست
Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.