القوى الدافعة وراء نهضة الحديث الرياضي لمايك فرانسيسا

كان لدى مايك فرانشيسا سلسلة من المحتوى الحار في الأشهر الأخيرة.

مع قيام فريق Mets بجولة مفاجئة إلى NLCS، وصنع فريق Yankees بطولة العالم والمواسم الكابوسية للعمالقة والطائرات، كان لدى Francesa الكثير لتتحدث عنه في عالم الرياضة في نيويورك.

لقد كان التوقيت مصادفة لأنه تزامن مع تعزيز القدرة الإنتاجية من شبكة البث الصوتي BetRivers.

وقالت فرانسيسا، البالغة من العمر 70 عاماً، في محادثة حصرية مع صحيفة The Post يوم الأربعاء: “بينما انتقلنا إلى عالم جديد مع الشركة، بدأت للتو في فعل المزيد – والقيام بذلك أكثر بكثير بعد الأحداث”.

عندما قام Francesa بمسيرته الأسطورية في القيادة بعد الظهر في WFAN، أولاً مع Chris “Mad Dog” Russo ولاحقًا كمضيف منفرد، كان على المشجعين الانتظار حتى الساعة الواحدة ظهرًا في اليوم التالي للمباريات للاستماع إلى تأملاته.

خلال أول عامين من البودكاست الخاص به، غالبًا ما يكون هناك تأخير حتى انتهاء عرضه.

الآن، يتم بثه مباشرة على YouTube بعد المباريات – مثل سلسلة تصفيات Yankees وMets، وكل لعبة Giants and Jets تقريبًا هذا الموسم – وكذلك عند ظهور أخبار مهمة، ويتم نشر البودكاست على منصات صوتية مختلفة بعد فترة وجيزة.

“لقد بدأنا في القيام بالكثير من الأشياء مباشرة بعد المباريات، والتي لم نكن نفعلها. قالت فرانسيسا: “عندما حدث هذا، علمت أنها ستحظى بشعبية كبيرة”.

“لقد كان هذا بالفعل أكبر تغيير أكثر من أي شيء آخر – لقد بدأنا في الرد مباشرة بعد الأحداث. هذا ما أردت دائما أن أفعله. لم يكن لدي ما هو متاح لدى الشركة للقيام بها طوال الوقت بشكل موضعي كهذا. لديهم أشخاص متاحون لي وقتما أريد الآن.

“في كثير من الأحيان الآن، تتاح للجماهير فرصة سماع أشياء مني قبل أن يسمعوا من أي شخص آخر تقريبًا في نيويورك، ربما بخلاف شخص ما في عرض ما بعد المباراة لأنني أخرج الأشياء بهذه السرعة.”

وقالت فرانسيسا إن قناة YouTube كانت دائمًا ضمن خطط الشركة، لكن كان عليهم تخصيص بعض الوقت لبناء الشبكة أولاً.

إحدى اللحظات التي برزت عندما قامت Francesa بالبث المباشر مع Barstool Sports أثناء المباراة الخامسة من بطولة العالم.

“لقد فعلت ذلك لأن ابني هاريسون يعمل هناك. لقد كان حقًا هو الشخص الذي قام بتنسيق ذلك. في العام الماضي، عمل مع فرانك ذا تانك وبعض كبار المنتجين لديهم. وقالت فرانسيسا: “لقد طلب مني أن أذهب وأقوم بذلك نيابة عنه”.

لدى فرانسيسا أيضًا توأمان، جاك، الذي يلعب في كلية هاميلتون، وشقيقته إميلي، التي تدرس في فيلانوفا.

تُعزى قوة بقاء المذيع جزئيًا إلى جيل الألفية الذين نشأوا وهم يستمعون إلى “Mike and the Mad Dog” في المقعد الخلفي لسيارات آبائهم، والذين استمروا في البقاء متصلين بمحتواه.

“لقد اندهشت من ذلك عندما أخرج، كما حدث بالأمس في مباراة سانت جون، عدد الشباب، الأشخاص في العشرينات من العمر، يأتون إلي ويتحدثون معي عن شيء سمعوه في البودكاست أو يستمعون طوال الوقت. قالت فرانشيسا: “إنه لأمر مدهش أن أسمع الكثير من ذلك”، مشيرة إلى أن هذه كانت بيئة خاصة لأنه كخريج سانت جون يتم الترحيب به في المنزل.

“لكن مع ذلك: أسمع ذلك طوال الوقت. حصلت على رد الفعل هذا خاصة من شعب بارستول. أنت تمشي هناك وكلهم صغار. إنهم محترمون جدًا ويعرفون الكثير عن حياتك المهنية ويتفاعلون كثيرًا مع ما تفعله. انها فتح العين. إنه كذلك بالفعل.”

تتمتع فرانسيسا منذ فترة طويلة بقدرة إذاعية خارقة على التحدث لمدة نصف ساعة أو أكثر في كل مرة، دون انقطاع، في فقرات جيدة الصياغة – دون أي ملاحظات واضحة.

“ليس لدي ملاحظات أو أي شيء. ما أفعله هو أنني أشاهد المباريات. أنا أشاهد كل شيء. قالت فرانسيسا: “سأكتب على قطعة من الورق شيئًا أريد أن أتذكره، لكنني لا أحمله معي عندما أحضره إلى الاستوديو الخاص بي”.

“لدي ذاكرة جيدة جدًا. إذا قلت شيئًا أو كتبته، فسوف أتذكره. أتذكر عندما أريد أن أوضح نقطة حول شيء ما. لقد كنت دائمًا جيدًا جدًا في تنظيم الأشياء بالطريقة التي أريد أن أقولها بها. أستطيع تنظيم سلسلة كاملة من الأشياء في رأسي وأمنعها بالطريقة التي أريد أن أقولها بالترتيب.

“إنه شيء لدي موهبة فيه. أنا لا أكتب أي شيء. كل شيء خارج قمة رأسي. ليس لدي موظفين – أفعل كل هذا بنفسي. لدي منتجون، لكن أي شيء يخرج من فمي هو شيء أنتجته. لا أحد يقدم أي معلومات لي”.

يعمل بريان مونزو، الذي كان مع Francesa في WFAN، معه في العرض على شبكة BetRivers.

قال فرانسيسا إن القيام بالعرض الرقمي كان بمثابة “تنشيط” بالنسبة له ويبقيه “مواكبًا للأحداث”.

قالت فرانسيسا: “ما زلت أشاهد كل شيء”. “مازلت أتابع كل شيء. لا أذهب إلى العديد من الألعاب كما اعتدت. أحب مشاهدة المباريات، وأحب أن أتمكن من الرد على الفور.

في الأشهر الأخيرة، بدت فرانشيسا مستوحاة بشكل خاص من مواسم العمالقة والطائرات المضطهدة.

وأكدت فرانشيسا: “خاصة الطائرات”.

“لقد انبهرت بقصة آرون رودجرز بأكملها منذ البداية. لأنه نادرًا ما تجد شخصًا جيدًا. شخصيته لا تهمني كثيرًا، لكن الجانب الكروي منها يثير اهتمامي كثيرًا. أن يأتي شخص عظيم على الإطلاق في هذه المرحلة من حياته ويحاول القيام بذلك، ثم نشاهد أسوأ مخاوفنا …

“كانت توقعاتي أن هذا فريق فاصل، لكنني ظللت أؤكد في الربيع على أنني أخشى حقًا أن يتمكن هذا الجهاز الفني من تدمير هذا الفريق. لقد تحققت أسوأ مخاوفي. وقد أصبحوا أضعف مع قرار (المالك) وودي (جونسون) – لم أكن ضد خفض رتبة وودي (منسق الهجوم ناثانيال) هاكيت أو التخلص من (المدرب روبرت) صالح. اعتقدت أن صالح كان مدربًا سيئًا. لكنه في الواقع أضعف هذا الفريق لأنه لم يقدم أي شيء. لقد أنشأ في الواقع فريقًا غير مجهز لفعل أي شيء!

وصفت فرانسيسا فريق جيتس بأنه “محبط لكنه مثير للاهتمام” لأنهم “اخترعوا طرقًا لخسارة المباريات”، في إشارة إلى الركلات الضائعة وقرارات التدريب السيئة والانهيارات الدفاعية.

قالت فرانسيسا: “ليس من المبالغة حقًا أن نقول إن فريق Jets كان بإمكانه الفوز بست مباريات خسروها هذا العام – ولا حتى قليلًا”.

لقد تعجب من مقدار “الوقود” الذي قدمته له الطائرات فيما يتعلق بالمواقف التي يجب الرد عليها، وأكد أنه من “الأقلية” التي لديها رأي مفاده أن الفريق يجب أن يعيد رودجرز العام المقبل، وإن كان ذلك مع طاقم تدريب ذي خبرة. سيوضح ذلك للاعب الوسط أنه لاعب وليس مسؤولاً بأي حال من الأحوال عن الأفراد.

لقد أثار العمالقة أيضًا شغفًا لدى فرانشيسا، لكن هذا تراجع في الأسابيع الأخيرة لأن خسائرهم لم تكن مثيرة للاهتمام تمامًا مثل خسائر الطائرات.

وقالت فرانسيسا: “الآن، أصبح الجزء الثاني من موسم العمالقة عديم القيمة”.

“لا يمكنك ضرب العمالقة إلا لفترة طويلة. تأتي نقطة حيث يكون الأمر مثل ركل جثة ميتة. لم يبق شيء. لقد كان هذا هو الحال منذ عدة أسابيع حتى الآن.”