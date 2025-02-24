القيام بيلاتيس الحائط له تأثير غير متوقع على نومك

يدرك المزيد والمزيد من الناس أهمية النوم من أجل الصحة الأمثل. يعمل النوم على تحسين مزاجك ، والتمثيل الغذائي ، والجهاز المناعي ، وسيقترح أخصائيو النوم في كثير من الأحيان إنشاء روتين قبل النوم لمساعدة جسمك وعقلك على النوم.

ربما تعرف بالفعل ما يجب أن تفعله ، مثل تخطي عشاء ثقيل وتجنب الكافيين والكحول قبل النوم. إن هاتفك والأجهزة الرقمية الأخرى تبقيك مستيقظًا أيضًا ، ليس فقط لأنها تنبعث منها الضوء الأزرق ولكن أيضًا لأن المحتوى يمكن أن يثير أفكارك ويثير المشاعر.

يمكن أن تساعد التمرين في تحسين نومك ، لكن جلسة CrossFit أو HIIT في وقت متأخر من الليل يمكن أن تبقي عقلك وجسمك يدورون لبضع ساعات. من ناحية أخرى ، يمكن أن تساعدك التدريبات المنخفضة الكثافة مثل اليوغا أو تاي تشي أو بيلاتيس (وضوحا Pi-lah-teez) على تمديد وتحريك الإجهاد من جسمك قبل أن يضرب رأسك الوسادة. يمكن أن تكون بيلاتيس الحائط أكثر فائدة لأن ساقيك مرتفعة على الجدار. يمكن أن يساعد هذا في تحسين الدورة الدموية دون رفع معدل ضربات القلب قبل النوم.