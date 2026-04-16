الكباش تأخذ WR مع الاختيار الأول؛ أجهزة الشحن انتزاع OL

مع اقتراب عملية تقييم مسودة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية من نهايتها، إليك أحدث نظرة لدينا على كيفية سير اليومين الأولين في بيتسبرغ:

الجولة 1

1. لاس فيغاس غزاة

فرناندو ميندوزا، QB، إنديانا

والسؤال الوحيد الآن هو: متى سيتولى مندوزا زمام الأمور؟

2. نيويورك جيتس

أرفيل ريس، إيدج، ولاية أوهايو

مع وجود الكثير من الأصول المسودة خلال العامين المقبلين، يمكن للطائرات أن تصبح أفضل لاعب خالص هنا، بدلاً من تلبية حاجة محددة.

3. أريزونا كاردينالز

ديفيد بيلي، DE، تكساس تك

في بيلي، يحصل الكاردينالز على أفضل تمريرة متسرعة في المسودة.

4. تينيسي جبابرة

جيريميا لوف، RB، نوتردام

لقد قطع العمالقة الطريق على التفكير التقليدي لتأمين أفضل لاعب في المسودة. سوف يساعد الحب لاعب الوسط الشاب كام وارد بشكل كبير.

5. نيويورك جاينتس

كاليب داونز، إس، ولاية أوهايو

في حين أنه من المغري إضافة متلقي شاب آخر هنا، فإن العمالقة يستقرون على داونز، الذي سيكون في النهاية قائدهم الدفاعي.

6. كليفلاند براونز

فرانسيس مويجوا، أوت، ميامي

يحتاج فريق Browns إلى المساعدة في كل مكان في هجومهم، ولكن لا يضر أبدًا البدء في الهجوم.

7. قادة واشنطن

كارنيل تيت، WR، ولاية أوهايو

لا أحد أكثر سعادة بالطريقة التي تم بها تنفيذ المسودة للقادة من جايدن دانيلز، الذي يمكنه الآن رمي الكرة إلى جهاز استقبال ديناميكي واسع.

8. نيو اورليانز القديسين

منصور ديلان، CB، LSU

يمكن للقديسين أن يختاروا تعزيز صفوفهم حول لاعب الوسط تايلر شوغ، لكن ديلان سيكون لاعبًا أساسيًا في اليوم الأول في مركز حرج.

9. رؤساء مدينة كانساس

جوردين تايسون، WR، ولاية أريزونا

كان الزعماء سيحبون Tate أو Love هنا، ويراهنون قليلاً على تاريخ إصابة تايسون، ولكن إذا كان على حق، فسوف يضيف عنصرًا تشتد الحاجة إليه إلى الهجوم.

10. سينسيناتي بنغلس

روبن باين جونيور، إيدج، ميامي

في الفيلم، باين هو أحد أفضل خمسة لاعبين في المسودة. لكن طول ذراعه الأقل من المثالي يدفعه مباشرة إلى أحضان البنغالز، الذين يحتاجون إلى بديل لتري هندريكسون.

11. ميامي دولفينز

سوني ستايلز، إل بي، ولاية أوهايو

يتم إعادة بناء فريق Dolphins بالكامل تحت قيادة المدرب الجديد جيف هافلي، وهو جنرال ذو عقلية دفاعية يحصل على قائده الميداني الذي تشتد الحاجة إليه.

12. دالاس كاوبويز

جيرمود مكوي، CB، تينيسي

وغاب مكوي عن الموسم الماضي بأكمله بسبب إصابة في الركبة. لو كان بصحة جيدة، لكان من بين العشرة الأوائل. رعاة البقر هم المستفيدون.

13. لوس انجليس رامز

ماكاي ليمون، WR، USC

يفتقر ليمون إلى الحجم المثالي، لكنه لاعب كرة قدم متميز وسلاح مثالي في هجوم شون ماكفاي.

14. بالتيمور رافينز

عمر كوبر جونيور، WR، إنديانا

يحقق فريق Ravens مفاجأة هنا، لكن Cooper يتناسب تمامًا مع Lamar Jackson كسلاح يفعل كل شيء ويمكنه التفوق في جميع أنحاء الملعب.

15. تامبا باي القراصنة

كينيون صادق، TE، أوريغون

صادق هو جهاز استقبال عريض يرتدي زي نهاية ضيقة، قادر على معاقبة الناس باعتباره مانعًا ومستقبلًا قويًا، ولكنه أيضًا يركض خلفهم بشكل رياضي. والآن أصبح الأمر على عاتق الجهاز الفني لإطلاق العنان له.

16. نيويورك جيتس

مونرو فريلينج، أو تي، جورجيا

بعد ثلاث سنوات من الآن، سيكون فريلينج هو أفضل تدخل في هذه المسودة.

17. ديترويت ليونز

سبنسر فانو، أو تي، يوتا

مع انتقال Penei Sewell إلى التدخل الأيسر، لدى Fano فرصة للتنافس على الفور على المهمة الأساسية على الجانب الأيمن.

18. مينيسوتا الفايكنج

ديلون ثينمان، إس، أوريغون

لقد شعر ثينمان والفايكنج وكأنهم القدر منذ أسابيع. ولكن هل سيتحلى شخص ما بالحكمة في وقت سابق من المسودة ليهزمهم في لاعب غريزي ومتعدد الاستخدامات يمكنه الاصطفاف في جميع أنحاء الملعب؟

19. كارولينا بانثرز

سي جيه ألين، LB، جورجيا

ألين هو لاعب ظهير ثلاثي يتمتع بصفات قيادية. سيكون في النهاية هو القائد ومحور دفاع الفهود.

20. دالاس كاوبويز

كيلدريك فولك، إيدج، أوبورن

بعد الحصول على الظهير الركنية الذي كانوا في أمس الحاجة إليه في وقت سابق من المسودة، أضاف فريق Cowboys تمريرة سريعة متسرعة مع اتجاه صعودي هائل. إنه يوم أول جيد في دالاس.

21. بيتسبرغ ستيلرز

أخيم ميسيدور، إيدج، ميامي

يتمتع فريق ستيلرز بموهبة العثور على مهاجمي التمريرات من الدرجة الأولى، وفي Mesidor، يضيفون إمكانية التوصيل والتشغيل بعيدًا عن الحافة.

22. شواحن لوس أنجلوس

أولايفافيجا إيواني، جي، ولاية بنسلفانيا

يحصل فريق Chargers على قسط من الراحة هنا عندما تتوافق احتياجاتهم الأكبر مع أفضل لاعب متاح. سيكون إيواني لاعبًا لمدة عقد من الزمن في الجزء الداخلي من خط الهجوم.

23. فيلادلفيا ايجلز

كادين بروكتور، أو تي، ألاباما

يعالج النسور ذوو التفكير المستقبلي بشكل استباقي موقفًا مهمًا قبل عام من أن يصبح حاجة ماسة.

24. كليفلاند براونز

أفيون تيريل، سي بي، كليمسون

بعد معالجة خط هجومهم، أضاف فريق Browns ركنًا سلسًا وسليمًا من الناحية الفنية إلى دفاعهم.

25. شيكاغو بيرز

كايدن ماكدونالد، DT، ولاية أوهايو

ماكدونالد، الذي يتمتع بقدرات ثلاثية، جيد جدًا بحيث لا يمكن تفويته في هذه المرحلة من المسودة.

26. فواتير الجاموس

كاشيوس هاول، إيدج، تكساس إيه آند إم

كانت الفواتير مجرد “مه” كدفاع تمريري سريع، حيث سجلت 36 كيسًا في العام الماضي. يجب أن يتحسن هذا الأمر، وسيساعدك هاول على الفور.

27. سان فرانسيسكو 49ers

إيمانويل ماكنيل وارن، إس، توليدو

يحتاج لاعبو الـ 49 إلى الترقية إلى مستوى الأمان، وMcNeil-Warren هو بالضبط ما يحتاجون إليه باعتباره لاعبًا واسع النطاق يمكن أن يكون منفذًا يصطف بالقرب من خط المشاجرة، مع توفير مهارات تغطية التمريرات السلسة.

28. هيوستن تكساس

بليك ميلر، أوت، كليمسون

خلاصة القول، يتعين على فريق تكساس أن يبدأ في حماية لاعب الوسط سي جيه ستراود، الذي تعرض للضرب لعدة سنوات. سيساعدك ميلر في كل ذلك بدءًا من اليوم الأول.

29. رؤساء مدينة كانساس

زيون يونغ، إيدج، ميسوري

يونغ هو لاعب ذكي وذكي في تمرير التمريرات وسيتناسب تمامًا مع دفاع ستيف سبانيولو.

30. ميامي دولفينز

كولتون هود، سي بي، تينيسي

يختتم الدلافين يومًا رائعًا من الإضافات الدفاعية مع هود، الذي لديه فرصة للبدء على الفور.

31. نيو انغلاند باتريوتس

ماكس إيهيناشور، أو تي، ولاية أريزونا

لعب دريك ماي تحت ضغط كبير جدًا العام الماضي. قد يحتاج Iheanachor إلى بعض الوقت للتطوير، لكن الجانب الإيجابي أفضل من أن نفوته.

32. سياتل سي هوكس

براندون سيسي، CB، كارولينا الجنوبية

يحتاج فريق Seahawks إلى بديل لـ Riq Woolen، الذي غادر في وكالة حرة، للحصول على رجلهم في Cisse، وهو لاعب قوي ورياضي للغاية يناسب أي مخطط.

الجولة الثانية

33. الطائرات

تاي سيمبسون، QB، ألاباما

34. الكرادلة

كيلان روتليدج، جي، جورجيا تك

35. جبابرة

أنتوني هيل جونيور، إل بي، تكساس

36. غزاة

دينزل بوسطن، WR، واشنطن

37. العمالقة

سعر جاديان، RB، نوتردام

38. تكساس

تشيس بيسونتيس، جي، تكساس إيه آند إم

39. براون

كريستين ميلر، دي تي، جورجيا

40. الرؤساء

كريس جونسون، CB، ولاية سان دييغو

41. البنغالز

ملاخي لورانس، إيدج، UCF

42. القديسين

كيه سي كونسيبسيون، WR، تكساس إيه آند إم

43. الدلافين

كاليب تيرنان، OT، شمال غرب

44. الطائرات

إيمانويل بريجنون، جي، أوريغون

45. الغربان

إيلي ستورز، TE، فاندربيلت

46. ​​القراصنة

جيرمي برنارد، WR، ألاباما

47. المهور

غابي جاكاس، إيدج، إلينوي

48. الصقور

بيتر وودز، دي تي، كليمسون

49. الفايكنج

جاكوب رودريجيز، LB، تكساس تك

50. الأسود

كاليب بانكس، DT، فلوريدا

51. الفهود

كيونت سكوت، سي بي، ميامي

52. باكرز

كيث أبني الثاني، CB، ولاية أريزونا

53. ستيلرز

ملاخي فيلدز، WR، نوتردام

54. النسور

ديريك مور، إيدج، ميشيغان

55. شواحن

أنطونيو ويليامز، WR، كليمسون

56. جاكوار

جيك جولداي، LB، سينسيناتي

57. الدببة

تي جيه باركر، إيدج، كليمسون

58.49ers

كريس برازيل الثاني، WR، تينيسي

59. تكساس

زكسافيان هاريس، دي تي، أولي ميس

60. الدببة

آج هولسي، S، LSU

61. الكباش

دافيسون إغبينوسون، سي بي، ولاية أوهايو

62. برونكو

دومونيك أورانج، دي تي، ولاية آيوا

63. الوطنيون

فرع زكريا، WR، جورجيا

64. سي هوكس

مايك واشنطن جونيور، رب، أركنساس

الجولة 3

65. الكرادلة

غاريت نوسميير، QB، LSU

66. جبابرة

كاجي كيسي، أو تي، ولاية بويز

67. غزاة

لي هنتر، DT، تكساس تك

68. النسور

يوشيا تروتر، LB، ميسوري

69. تكساس

ماكس كلير، TE، ولاية أوهايو

70. براون

دانجيلو بوندز، سي بي، إنديانا

71. القادة

روميلو هايت، إيدج، تكساس تك

72. البنغالز

ديفين مور، سي بي، فلوريدا

73. القديسون

كايل لويس، إل بي، بيت

74. الرؤساء

برينين طومسون، WR، ولاية ميسيسيبي

75. الدلافين

جايشون برهام، إيدج، ميشيغان

76. ستيلرز

جينينغز دنكر، جي، آيوا

77. القراصنة

مالك محمد، CB، تكساس

78. المهور

جالون كيلجور، CB، كارولينا الجنوبية

79. الصقور

ديون بيركس، WR، أوكلاهوما

80. الغربان

سام هيشت، C، ولاية كانساس

81. جاكوار

تريدان ستوكس، CB، أريزونا

82. الفايكنج

جالين فارمر، جي، كنتاكي

83. الفهود

درو ألار، QB، ولاية بنسلفانيا

84. باكرز

برايس لانس، WR، ولاية داكوتا الشمالية

85. ستيلرز

كونور ليو، C، أوبورن

86. شواحن

تايلر أونيديم، DT، تكساس إيه آند إم

87. الدلافين

إيليا سارات، WR، إنديانا

88. جاكوار

VJ باين، S، ولاية كانساس

89. الدببة

دامتريوس كراونوفر، أو تي، تكساس إيه آند إم

90. الدلافين

بريان باركر الثاني، أو تي، ديوك

91. الفواتير

سكايلر بيل، WR، UConn

92. رعاة البقر

زكي ويتلي، إس، ولاية بنسلفانيا

93. الكباش

ماركيل بيل، أوت، ميامي

94. الدلافين

أنتوني لوكاس، إيدج، جامعة جنوب كاليفورنيا

95. الوطنيون

أوستن باربر، أو تي، فلوريدا

96. سي هوكس

جوشوا جوزيفس، إيدج، تينيسي

97. الفايكنج

جونا كولمان، RB، واشنطن

98. النسور

كول بايتون، QB، ولاية داكوتا الشمالية

99. ستيلرز

برعم كلارك، S، TCU

100. جاكوار

جاستن جولي، TE، ولاية كارولينا الشمالية