الكتل الخرسانية مقابل كتل الرماد: ما الفرق؟

عندما يتعلق الأمر بتحسين المنزل، يتم الخلط بين مصطلحات قليلة مثل “كتلة خرسانية” و”كتلة جمرة”. يستخدمها معظم أصحاب المنازل – وحتى العديد من أصحاب الأعمال اليدوية المتمرسين – بالتبادل لوصف وحدات البناء الرمادية المنتشرة في كل مكان والمكدسة في الطوابق السفلية أو المصطفة في ساحة بيع الأخشاب المحلية. ومع ذلك، فإن معاملتها كمواد متطابقة يعد خطأً هيكليًا. في حين أنها قد تكون متشابهة بشكل لا يصدق، فإن الاختلاف الأساسي يكمن في تركيبها الكيميائي وتركيبها الكلي.

تعتبر الكتل الخرسانية الحقيقية (وتسمى أيضًا وحدات البناء الخرسانية ذات الوزن الثقيل أو الطبيعي أو CMUs) بمثابة العمود الفقري للبناء الحديث. إنها مزيج من الأسمنت البورتلاندي والماء والرمل والركام مثل الحجر الجيري المسحوق أو الجرانيت. يصنع هذا الخليط المدمج كتلة خرسانية نموذجية مقاس 8 × 8 × 16 بوصة تزن ما بين 30 إلى 55 رطلاً (اعتمادًا على ما إذا كانت مجوفة أو صلبة)، ولكن هذا الوزن يترجم إلى متانة لا تصدق.

من ناحية أخرى، لم تعد كتل الرماد الحقيقية شائعة كما كانت من قبل. وهي أخف بكثير وأضعف من الناحية الهيكلية من الكتل الخرسانية لأن مجموعها يتكون من رماد الفحم الصناعي (الرماد السفلي)، في حين أن الكتل الخرسانية الحديثة مصنوعة من الحجر المسحوق أو الحصى للحصول على أقصى كثافة وقوة تحمل الوزن. تزن هذه بشكل عام من حوالي 20 إلى 25 رطلاً ولا ينصح بها للجدران الهيكلية. هذا الاختلاف في التركيب يجعل من المهم جدًا تقييم هذه العناصر عند الاختيار بينها، خاصة إذا كنت تقوم بتحليل المواد الشائعة التي يمكنك استخدامها لأسرة الحديقة المرتفعة التي تصنعها بنفسك أو غيرها من الهياكل الخارجية، حيث يتم احتساب السمات الهيكلية وسلامة المواد.