الكتل الخرسانية مقابل كتل الرماد: ما الفرق؟

عندما يتعلق الأمر بتحسين المنزل، يتم الخلط بين مصطلحات قليلة مثل “كتلة خرسانية” و”كتلة جمرة”. يستخدمها معظم أصحاب المنازل – وحتى العديد من أصحاب الأعمال اليدوية المتمرسين – بالتبادل لوصف وحدات البناء الرمادية المنتشرة في كل مكان والمكدسة في الطوابق السفلية أو المصطفة في ساحة بيع الأخشاب المحلية. ومع ذلك، فإن معاملتها كمواد متطابقة يعد خطأً هيكليًا. في حين أنها قد تكون متشابهة بشكل لا يصدق، فإن الاختلاف الأساسي يكمن في تركيبها الكيميائي وتركيبها الكلي.
تعتبر الكتل الخرسانية الحقيقية (وتسمى أيضًا وحدات البناء الخرسانية ذات الوزن الثقيل أو الطبيعي أو CMUs) بمثابة العمود الفقري للبناء الحديث. إنها مزيج من الأسمنت البورتلاندي والماء والرمل والركام مثل الحجر الجيري المسحوق أو الجرانيت. يصنع هذا الخليط المدمج كتلة خرسانية نموذجية مقاس 8 × 8 × 16 بوصة تزن ما بين 30 إلى 55 رطلاً (اعتمادًا على ما إذا كانت مجوفة أو صلبة)، ولكن هذا الوزن يترجم إلى متانة لا تصدق.
من ناحية أخرى، لم تعد كتل الرماد الحقيقية شائعة كما كانت من قبل. وهي أخف بكثير وأضعف من الناحية الهيكلية من الكتل الخرسانية لأن مجموعها يتكون من رماد الفحم الصناعي (الرماد السفلي)، في حين أن الكتل الخرسانية الحديثة مصنوعة من الحجر المسحوق أو الحصى للحصول على أقصى كثافة وقوة تحمل الوزن. تزن هذه بشكل عام من حوالي 20 إلى 25 رطلاً ولا ينصح بها للجدران الهيكلية. هذا الاختلاف في التركيب يجعل من المهم جدًا تقييم هذه العناصر عند الاختيار بينها، خاصة إذا كنت تقوم بتحليل المواد الشائعة التي يمكنك استخدامها لأسرة الحديقة المرتفعة التي تصنعها بنفسك أو غيرها من الهياكل الخارجية، حيث يتم احتساب السمات الهيكلية وسلامة المواد.
كيف تقارن الكتل الخرسانية والجمرة
يؤثر الفرق الإجمالي في المواد المجمعة والكثافة بشكل مباشر على أداء هاتين الكتلتين تحت الضغط. الكتل الخرسانية مصنوعة من الحجر الكثيف والحصى وتتمتع بقوة ضغط عالية بشكل لا يصدق – تُقدر بشكل عام بحوالي 2500 رطل لكل بوصة مربعة. وهذا يجعلها معيار الصناعة للهياكل الحاملة، والجدران التأسيسية، والحواجز الاستنادية التي يجب أن تتحمل ضغط التربة الثقيل. من ناحية أخرى، لا تتمتع كتل الرماد بالسلامة الهيكلية لتحمل الأحمال الرأسية أو الجانبية الشديدة.
بالإضافة إلى القوة الخام، تعد مقاومة الرطوبة فرقًا حاسمًا آخر. كتل الرماد الحقيقية مسامية جدًا، لذلك سوف تمتص الرطوبة مثل الإسفنجة إذا تعرضت للمياه الجوفية أو ظروف الطابق السفلي الرطبة. عندما تخضع تلك الرطوبة المحتبسة لدورات التجميد والذوبان الموسمية، تتوسع الكتلة وتتشقق، وتتدهور بسرعة. تعد الكتل الخرسانية الحديثة أكثر كثافة بكثير وأكثر مقاومة للماء بشكل طبيعي، على الرغم من أن جدران الأساس ذات المستوى الأدنى لا تزال تتطلب أغشية مناسبة لمنع تسرب المياه لضمان جفاف الجزء الداخلي، مما يجبر العديد من أصحاب المنازل على التفكير في تكلفة عزل الطابق السفلي من الماء قبل حدوث أضرار جسيمة.
وهذا يثير معضلة شائعة بالنسبة لشخص يسير في ممرات مركز تحسين المنزل: كيف يمكنك التمييز بينهما اليوم؟ الحقيقة هي أنك إذا كنت تشتري كتلًا جديدة تمامًا من أحد متاجر التجزئة الكبرى، فمن المؤكد أنك تشتري وحدات CMU ملموسة. تم التخلص التدريجي من كتل جمرة الفحم الحقيقية إلى حد كبير من التصنيع الضخم بعد الحرب العالمية الثانية بسبب تراجع محطات حرق الفحم الصناعية وتوافر تكنولوجيا أفضل. ومع ذلك، إذا كنت تعمل على منزل قديم تم بناؤه قبل السبعينيات، فإن معرفة كيفية اكتشاف الفرق من حيث الوزن والملمس واللون أمر ضروري قبل البدء في التجميع – بالإضافة إلى أنه يفتح الكثير من الطرق غير المتوقعة لإعادة استخدام كتل الرماد في منزلك وحديقتك.