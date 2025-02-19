الكثير من الأحذية؟ مساحة خزانة مجانية مع محلول تخزين الأنيق

على الرغم من أن رفوف الأحذية و Cubbies قد تكون أول حلول لتخزين الأحذية التي تظهر في ذهنك ، فإن هذه ليست حلًا رائعًا إذا كنت ضيقة في المساحة. حل آخر شائع لتخزين الأحذية هو قفص الأحذية ، ولكن مرة أخرى ، فإن اختيار خزانة الأحذية اليمنى لأحذيتك التي تناسب غرفة صغيرة يمكن أن يكون أمرًا صعبًا. بدلاً من شراء قطعة أثاث ضخمة لتخزين الأحذية ، فإن الخيار الأفضل هو العمل مع ما لديك بالفعل ، مما يعني في كثير من الحالات زيادة التخزين الرأسي. إذا كان لديك خزانة طويلة وضيقة على شكل غريب ، أو قسم من خزانك لا تستخدمه ، فيجب عليك التفكير في تثبيت رف تخزين سحب لأحذيتك.
مع المساحات الضيقة ، قد يكون من الصعب إيجاد تلك الوسيلة السعيدة بين زيادة التخزين وفقدان العناصر في الهاوية في الجزء الخلفي من الرف. ومع ذلك ، فإن نظام تخزين الأحذية السحب يحل هذه المشكلة. بالإضافة إلى الاستفادة من مساحة التخزين الرأسية ، يجعل نظام الأحذية السحب من السهل رؤية كل حذائك في مكان واحد ، حتى تتمكن من توفير الوقت للبحث عن الزوج الذي تحتاجه. هناك بعض الطرق المختلفة للذهاب لتثبيت رف تخزين سحب لأحذيتك. إن أبسط طريقة هي شراء رف أحذية طويل القامة وتعديله حتى تتمكن من تحريكه داخل وخارج. هناك خيار آخر هو إنشاء نظام تخزين الأحذية الرأسي الخاص بك باستخدام Sliders و Wood ، والذي سيكون أكثر استهلاكًا للوقت ، ولكنه خيار رائع إذا كنت ترغب في العمل مع يديك. أخيرًا ، يمكن أن تكون مصممة بشكل احترافي لتناسب مساحتك.
تحويل رف الأحذية إلى شريط تمرير
لتحويل رف الأحذية إلى نظام تخزين الأحذية السحب على غرار الناتج في منشور Instagram لتخزين Tancel ، ابدأ بشراء رف أحذية معدنية. بالنسبة للمساحات الأطول ، فكر في شراء رف مثل منظم الأحذية من 8 طبقات من Songmics والذي يبلغ عمقه 12.1 بوصة فقط ويمكن أن يصلح حوالي 32 إلى 40 زوجًا من الأحذية. إذا كان رف الأحذية المحدد هذا لا يبدو مثل الحجم المناسب لمساحتك ، فلا بأس بذلك ؛ فقط تسوق حتى تجد واحدة.
بمجرد شراء رف ، حان الوقت لجعله ينزلق. للقيام بذلك ، ستحتاج إلى 2 × 4s ، ومسامير خشبية ، ومجموعة من عجلات العجلات ، وقوس التثبيت. في الأساس ، ستقوم بتوصيل 2 × 4s إلى أسفل الرف ، وتثبيت العجلات على الجانب السفلي من الخشب. لذلك ، ستحتاج إلى شراء شريحة تثبيت تتناسب مع الرف وستسمح لك بتوصيل قطع الخشب بشكل مريح.
بعد جمع المواد الخاصة بك ، قطع 2 × 4s بنفس حجم عمق الرف. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم رف أحذية Songmics ، فسوف تقطع الخشب طوله 12.1 بوصة. بعد ذلك ، قم بتوصيل عجلات العجلات إلى أسفل الخشب. بعد ذلك ، استخدم أقواس التثبيت لتوصيل الخشب والعجلات بأمان إلى أسفل الرفوف لجعل الشريحة الرف ، وكنت جميعًا مستعدًا! ضع في اعتبارك أن أحد قيود هذا التخزين العبقري العمودي DIY هو أنه لا يحتوي على مسار للانزلاق ، لذا احرص على عدم الاصطدام على الجدران أثناء سحبه.
DIY رف الحذاء الرأسي الخاص بك
بدلاً من ذلك ، يمكنك التخلي عن شراء رف أحذية تم صنعه بالفعل وبناء واحدة تمامًا من الصفر. بالنسبة للمواد ، ستحتاج إلى خشب ومسامير لبناء الرفوف نفسها ، وشرائح الدرج ، وباب خزانة ومقبض لإغلاقه. بدلاً من ذلك ، يمكنك شراء أجهزة مخزن ، وجعل الأرفف لتتناسب مع الأجهزة. أولاً ، ستجمع أرفف الأحذية باستخدام قطع الخشب إلى الحجم الذي تريده مع مسامير خشبية. تأكد من بناء كل رف فردي في قطري طفيف حتى تتناسب الأحذية ، وأضف القليل من الحافة الخشبية إلى الجزء السفلي من كل رف للحفاظ على الأحذية في مكانها. ثم ، قم بتوصيل أجهزة الشريحة بجدارك ، واربط الحامل بالكامل بالشرائح. أخيرًا ، قم بإرفاق باب الخزانة على الرف وأضف مقبضًا حتى تتمكن من فتحه وإغلاقه بسهولة.
ضع في اعتبارك أن بناء رف كامل من نقطة الصفر وربطه بالشرائح يعد مهمة معقدة إلى حد ما. ناهيك عن أن أجهزة Slide Pantry يمكن أن تكون مكلفة للغاية ، وما لم تكن قد تم إنجازها بشكل عادل في Woodworking ، فقد ترغب في دفع محترف لإنشاءه لك. من المحتمل أن يكلف توظيف شخص ما لبناء رف سحب مخصص مثل هذا من 500 دولار إلى 1200 دولار لكل قدم خطية ، في وقت كتابة هذا التقرير ، حتى تتمكن سحب الحامل الذي يعد مثاليًا لتخزين الأحذية المنظم.