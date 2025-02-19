الكثير من الأحذية؟ مساحة خزانة مجانية مع محلول تخزين الأنيق

على الرغم من أن رفوف الأحذية و Cubbies قد تكون أول حلول لتخزين الأحذية التي تظهر في ذهنك ، فإن هذه ليست حلًا رائعًا إذا كنت ضيقة في المساحة. حل آخر شائع لتخزين الأحذية هو قفص الأحذية ، ولكن مرة أخرى ، فإن اختيار خزانة الأحذية اليمنى لأحذيتك التي تناسب غرفة صغيرة يمكن أن يكون أمرًا صعبًا. بدلاً من شراء قطعة أثاث ضخمة لتخزين الأحذية ، فإن الخيار الأفضل هو العمل مع ما لديك بالفعل ، مما يعني في كثير من الحالات زيادة التخزين الرأسي. إذا كان لديك خزانة طويلة وضيقة على شكل غريب ، أو قسم من خزانك لا تستخدمه ، فيجب عليك التفكير في تثبيت رف تخزين سحب لأحذيتك.

مع المساحات الضيقة ، قد يكون من الصعب إيجاد تلك الوسيلة السعيدة بين زيادة التخزين وفقدان العناصر في الهاوية في الجزء الخلفي من الرف. ومع ذلك ، فإن نظام تخزين الأحذية السحب يحل هذه المشكلة. بالإضافة إلى الاستفادة من مساحة التخزين الرأسية ، يجعل نظام الأحذية السحب من السهل رؤية كل حذائك في مكان واحد ، حتى تتمكن من توفير الوقت للبحث عن الزوج الذي تحتاجه. هناك بعض الطرق المختلفة للذهاب لتثبيت رف تخزين سحب لأحذيتك. إن أبسط طريقة هي شراء رف أحذية طويل القامة وتعديله حتى تتمكن من تحريكه داخل وخارج. هناك خيار آخر هو إنشاء نظام تخزين الأحذية الرأسي الخاص بك باستخدام Sliders و Wood ، والذي سيكون أكثر استهلاكًا للوقت ، ولكنه خيار رائع إذا كنت ترغب في العمل مع يديك. أخيرًا ، يمكن أن تكون مصممة بشكل احترافي لتناسب مساحتك.