الكرمة الاستوائية التي يمكنك زراعتها في المنزل لإنتاج توابل ثمينة

من الجيد دائمًا تناول وجبة مطبوخة في المنزل، لكن هذا الرضا يتضاعف عندما تتمكن من استخدام المكونات التي زرعتها في حديقتك الخاصة. يميل العديد من البستانيين المنزليين إلى الالتزام بزراعة بعض الأساسيات فقط، مثل الطماطم أو حتى الأعشاب مثل الريحان. ومع ذلك، إذا كنت تتطلع إلى تجربة يدك (أو بالأحرى إبهامك الأخضر) في شيء أكثر إثارة للاهتمام، فجرّب نبات الفلفل (Piper nigrum). يمكن زراعة هذه الكرمة الاستوائية الجميلة في المنزل وتنتج الفلفل الأسود، وهو شيء يستخدم يوميًا. فلماذا لا تنمو التوابل الطازجة؟
قد يكون الفلفل الأسود من التوابل التي يمكن وضعها على جميع أنواع الوجبات طوال الوقت، ولكن نادرًا ما نتوقف للتفكير في مصدرها. يُزرع الفلفل الأسود في الواقع على كرمة متسلقة مورقة موطنها الأصلي أجزاء من الهند. أوراق الكرمة الرياضية لامعة وشكلها بيضاوي. والأفضل من ذلك كله: إنها واحدة من العديد من نباتات الكروم التي يمكن أن تمنح مساحتك الداخلية مظهرًا جديدًا حتى قبل أن تتمكن من إنتاج حبوب الفلفل لمغامرات الطهي الخاصة بك.
مع نضوج النبات المعمر، تنتج الكرمة في النهاية تلك المجموعات من التوت الأخضر الصغير. وبمجرد أن يجف، يصبح هذا التوت بمثابة التوابل القوية التي كانت جزءًا من التجارة العالمية لعدة قرون. إن زراعة هذه الكرمة غير العادية في منزلك يتيح لك أن تكون جزءًا من هذا التاريخ الرائع بشكل مباشر! بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من مقارنة نكهة الفلفل المحصود حديثًا مع نكهة الفلفل الباهت المطحون مسبقًا من متجر البقالة.
كيفية زراعة هذه الكرمة الثمينة في المساحة الخاصة بك
نظرًا لأن بايبر نيجرام نبات استوائي حقيقي، فهو يزدهر في المناطق الدافئة والرطبة باستمرار، وهو قوي فقط في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 10 إلى 12. بالنسبة إلى البستانيين في الولايات المتحدة القارية، يعني هذا ما لم تكن تعيش في أجزاء معينة من فلوريدا أو تكساس أو كاليفورنيا، فإن زراعة هذه الكرمة مباشرة في الهواء الطلق ليست خيارًا. ستؤدي درجات الحرارة الشتوية الباردة إلى تدمير أوراقها الحساسة بسرعة.
لا تنزعج إذا كنت تعيش خارج تلك المناطق، حيث أن كرمة الفلفل تشكل نباتًا جيدًا للحاويات. يمكنك وضعها بالخارج خلال فصل الصيف وإعداد النبات الاستوائي بشكل صحيح لفصل الشتاء عن طريق إدخاله إلى الداخل بمجرد أن يصبح الجو باردًا. لزراعة هذا النبات المنتج للتوابل بنجاح في الداخل، يجب أن تحاول تقليد موطنه الأصلي في الغابة. ابدأ بوضع أصيصها في مكان ما به شمس ساطعة وغير مباشرة، مثل النافذة التي تواجه الشرق. يمكن لأشعة الشمس المباشرة أن تحرق أوراقها، كما أن الكثير من الظل سيمنعها من الإثمار.
ستحتاج أيضًا إلى رش أوراق نبات الزمار الأسود بانتظام أو استخدام شيء مثل صينية ماء مرصوفة بالحصى للمساعدة في زيادة الرطوبة المحيطة بها. ولأنها كرمة، إما أن تضعها في سلة معلقة أو أن تعطيها تعريشة قوية من نوع ما. زرعها في تربة جيدة التصريف، والحفاظ عليها رطبة ولكن ليست مشبعة بالمياه. الفلفل هو واحد من العديد من التوابل التي يمكنك زراعتها في حديقتك الخارجية، أو في حاوية حسب موقعك، ومن المؤكد أنها ستجعل مذاق وجباتك رائعًا.