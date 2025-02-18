الكرمة الرائعة سريعة النمو والتي هي في الواقع حشائش غازية

عندما تقوم بإنشاء حديقة جديدة أو تحاول إخفاء سياج قبيح ، قد تكون أفكارك الأولى هي العثور على كرمة رائعة وسريعة النمو التي ستغطي هيكلًا في وقت قياسي بينما تسعدك بأوراق الشجر الجميلة ، والأزهار الجذابة ، وحتى التوت الجميل الذي يمكن أن يوفر الطعام للطيور المحلية وغيرها من الحياة البرية. لكن احرص على اتخاذ اختيارك لأن بعض المتسلقين يمكن أن يكونوا غازيين للغاية ، وقد ينتهي بك الأمر إلى الأسف قرارك. أحد هذه الأنواع هو التوت البورسلين (Ampelopsis glandulosa var. brevipedunculata). هذا واحد من العديد من الكروم الغازية التي يجب أن تعرف عنها. في حين أن هذا المتسلق المتساقط يحتوي على أوراق جميلة تشبه العنب ، وأزهار بيضاء خضراء غير ذات دلالة إلى حد ما ، والفواكه الزرقاء الأزرق والأبيض والوردي والأرجواني والأخضر الأكثر إثارة في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة

على وجه التحديد ، يعتبر توت البورسلين غازيًا في معظم الولايات الشرقية ، ولكن ليس في كل مكان في الولايات المتحدة ، تشمل الولايات التي لديها هذه الأنواع في قائمة النباتات الغازية ماريلاند ، واشنطن العاصمة ، وست فرجينيا ، فرجينيا ، ماساتشوستس ، كونيتيكت ، ديلاوير ، نيو جيرسي ، نيو يورك ، بنسلفانيا ، رود آيلاند ، ويسكونسن ، ونورث كارولينا. بسبب تدخله ، لا ينبغي أن يزرع هذا النبات في تلك المناطق دون استثناء ؛ ومع ذلك ، يمكن أن يزرع في أي مكان آخر في الولايات المتحدة ، ولكن قبل أن تفكر في زراعة هذه الكرمة ، تحقق من بلديةك للتأكد من عدم إدراجها في قائمة المصانع الغازية في ولايتك. هناك العديد من النباتات الغازية التي يجب ألا تنموها أبدًا ، ومن المهم أن تكون على دراية بها.