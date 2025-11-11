الكشف عن السبب وراء وفاة لاعبة كمال الأجسام هايلي ماكنيف المفاجئة

تم الكشف عن سبب وفاة بطلة كمال الأجسام هايلي ماكنيف، التي توفيت بشكل غير متوقع في منزلها في سدبيري بولاية ماساتشوستس، في 8 أغسطس عن عمر يناهز 37 عامًا.

أكد المكتب التنفيذي للسلامة والأمن العام في ماساتشوستس يوم الاثنين أن هايلي ماكنيف، مؤثرة اللياقة البدنية السابقة وبطلة كمال الأجسام، توفيت بسبب “التسمم الحاد” بسبب مزيج قاتل من الهيروين والفنتانيل و4-ANPP والكوكايين والنوربوبرينورفين.

تم الحكم على وفاة ماكنيف بأنها حادث، وفقًا لنائب مدير الاتصالات بالإدارة، برينا جالفين.

“كانت هايلي مثل شعاع الضوء في هذا العالم. كانت لديها طاقة لا حدود لها وكانت مصممة للغاية على تحقيق كل ما شرعت في القيام به،” قال والد هايلي، ديف، لمجلة PEOPLE سابقًا في بيان حصري.

“لقد وضعت نصب أعينها كمال الأجسام واللياقة البدنية وحققت أعلى نجاح قدمه هذا القطاع. لقد أحبتنا ونحن نحب هايلي كثيرًا، ونفتقدها بجنون”.

التحقت ماكنيف بمدرسة كونكورد كارلايل الثانوية وجامعة ماساتشوستس أمهرست، وتفوقت في الفروسية والغوص والتزلج عندما كبرت.

واصلت ترك تأثير عميق على مجتمع كمال الأجسام واللياقة البدنية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وحصلت على ألقاب الولاية في كل من ماريلاند وديلاوير – وفازت ببطولة الساحل الشرقي الكلاسيكية في عام 2009.

ظهر ماكنيف أيضًا في الفيلم الوثائقي “Raising the Bar” عام 2005، والذي تناول حياة لاعبي كمال الأجسام التنافسيين.

لقد ابتعدت لاحقًا عن المنافسة لمتابعة الدراسات العليا في علم النفس.

<br />

وجاء في نعي ماكنيف الرسمي: “كانت لديها موهبة لجعل من حولها يضحكون ويشعرون بالترحيب”. “كانت طاقتها وتصميمها ثابتين في حياتها وكانت دائمًا تنجز ما شرعت في تحقيقه. لقد اعتزت بصداقاتها وأقامت علاقات قوية ودائمة مع أولئك الذين عرفوها جيدًا. سوف يفتقد والداها وإخوتها وعائلتها الممتدة وأصدقاؤها بشدة هايلي. “