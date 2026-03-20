الكشف عن رقم قميص فريق العمالقة الجديد لعبد كارتر

ما الذي يميز اندفاع العمالقة وثباتهم بأرقام القمصان المكونة من رقم واحد؟

الجديد في هذا الاتجاه هو عبد كارتر، الذي أعلن، بعد موسم مبتدئ يرتدي الرقم 51، أنه أصبح الآن رقم 3، وهو الرقم الذي ارتداه لاعب الوسط راسل ويلسون في عام 2025.

أصبح الآن ثلاثي مهاجمي العمالقة مشهدًا رائعًا، مع براين بيرنز (رقم 0)، كايفون ثيبودوكس (رقم 5) والآن كارتر، الذي سيرتدي قريبًا ملابس مكونة من رقم واحد.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها كارتر ورقمه العسكري ضجة كبيرة.

قبل أن يلعب مباراة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، كشف كارتر عن رغبته في ارتداء الرقم 56 – الذي تقاعد من أجل لورانس تايلور الوحيد – لكن هذه الخطة انحرفت عندما رفض تايلور مباركته.

سعى كارتر بعد ذلك إلى ارتداء الرقم 11 – رقمه في ولاية بنسلفانيا – ولكن تم سحب هذا الرقم من أجل فيل سيمز، ولم توافق عائلة سيمز على السماح لكارتر بارتدائه.

كان هناك عدد قليل من الخيارات المكونة من رقم واحد لكارتر.

حصل المتلقي الواسع مالك نابرز على إذن من عائلة راي فلاهيرتي لارتداء الرقم 1.

يتم ارتداء الرقم 2 (في الوقت الحالي) بواسطة Cornerback Deonte Banks.

رقم 4 (Tuffy Leemans) ورقم 7 (Mel Hein) كلاهما متقاعدان من قبل العمالقة.

رقم 3 مناسب لكارتر، حيث كان الاختيار العام الثالث في 2025 NFL Draft.

“U pic sum أرقام غريبة يا أخي” أرسل المتلقي الواسع Nabers إلى كارتر على X.

في الفترة القصيرة التي قضاها وهو يرتدي الرقم 51، لعب كارتر في جميع المباريات الـ17 كمبتدئ، وبدأ ست مرات.

كان لديه أربعة أكياس، و43 تدخلًا إجماليًا، واثنتين من التحسس القسري، واستعادتين متعثرتين.

قادت ضرباته الـ 23 في الوسط جميع الناشئين.

كما تعرض كارتر مرتين لعقوبات من قبل المدرب المؤقت مايك كافكا لانتهاكه قواعد الفريق.

في المرة الأولى، لم يلعب كارتر المسلسل الأول لأنه فشل في التواجد في الملعب للتجول.

بعد أسبوعين ، تم وضع كارتر على مقاعد البدلاء في الربع الأول بسبب التأخير.

قبل عام 2021، لم يكن يُسمح للاعبي خط الوسط بارتداء أرقام فردية.

بالنسبة لأولئك الذين شعروا بسعادة غامرة بوصول كارتر واشتروا قميصه رقم 51، فربما يصبح عنصرًا لهواة الجمع.